Mehr als nur Donaukreuzfahrten: Süddeutschlands Highlights von Frankfurt bis Passau erleben!

Termine, Hektik und Alltagsroutinen bestimmen häufig den Tagesablauf vieler Menschen. Auszeiten werden so zu kostbaren Höhepunkten, die perfekt geplant sein wollen. Doch welches Reiseziel kommt infrage? Eine Flusskreuzfahrt entlang von Main, Main-Donau-Kanal und Donau bietet etwas ganz Besonderes: pure Entspannung und kulturelle Schätze. Landschaften gleiten sanft vorbei und historische Wahrzeichen tauchen in rascher Abfolge auf. Diese Route begeistert durch ihre Abwechslung und verbindet Süddeutschlands Top-Regionen nahtlos miteinander. Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an solch abwechslungsreichen Donaukreuzfahrten finden Reisende auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de.

Donaukreuzfahrten mit Städtevielfalt entlang von Donau und Main

Eine der schönsten Donaukreuzfahrten beginnt nicht auf der Donau, sondern in Frankfurt am Main. Dort erfolgt am Nachmittag die Einschiffung, bevor das Schiff wenig später in Richtung Aschaffenburg ablegt. Bereits am ersten Abend wird Aschaffenburg erreicht, das für sein Schloss Johannisburg bekannt ist. Es liegt nur wenige Minuten vom Anlegebereich entfernt. Am nächsten Morgen setzt sich die Flusskreuzfahrt auf dem Main fort und führt nach Miltenberg, einem Ort mit gut erhaltener Fachwerkarchitektur. Die kompakte Altstadt ist vom Anleger aus bequem erreichbar und vermittelt mit ihren engen Gassen ein authentisches Bild fränkischer Geschichte. In der Nacht geht es weiter nach Wertheim. Am Vormittag bietet sich dort die Gelegenheit zu einem Rundgang durch die Altstadt oder zur Burgruine, die oberhalb der Stadt liegt. Am folgenden Tag erreicht die Flusskreuzfahrt früh Würzburg, das für seine Residenz, ein UNESCO-Weltkulturerbe, bekannt ist. Die Sehenswürdigkeiten befinden sich in überschaubarer Entfernung vom Anleger, sodass ein Besuch während des Aufenthalts gut möglich ist. Anschließend steht in Bamberg besonders viel Zeit zur Verfügung, wo das Schiff bis in den Abend liegt. Die Altstadt mit Dom, Altem Rathaus und „Klein Venedig“ ist ein Höhepunkt der Reise. In Nürnberg bleibt am nächsten Tag Zeit für einen Einblick in die historische Altstadt, bevor die Passage durch den Main-Donau-Kanal beginnt. Über Kelheim, das für seine Lage am Donaudurchbruch bekannt ist, führt die Route schließlich nach Regensburg mit seiner mittelalterlichen Altstadt. Den Abschluss bildet Passau, wo nach dem Frühstück die Ausschiffung erfolgt.

Donaukreuzfahrten auf First-Class-Schiff von Phoenix Reisen

Die MS Andrea, ein 2020 gebautes Flusskreuzfahrtschiff der First-Class-Kategorie von Phoenix Reisen, bietet ein modernes und zugleich klassisches Ambiente. Während der Donaukreuzfahrt genießen die Passagiere umfassende Vollpension. Diese reicht vom Frühstücksbuffet über mehrgängige Mittags- und Abendmenüs bis hin zu Kaffee am Nachmittag und kleinen Snacks am Abend. Die Küche orientiert sich an europäischer Tradition und legt Wert auf abwechslungsreiche Speisen. Ein Willkommenscocktail zu Beginn der Donaukreuzfahrt sorgt für einen angenehmen Einstieg. Auch abseits der Mahlzeiten gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Zeit an Bord zu gestalten. Die Gäste können die öffentlichen Bereiche nutzen, sich auf den Außendecks aufhalten oder das Unterhaltungsprogramm verfolgen. Ein deutschsprachiges Reiseleiterteam begleitet die Kreuzfahrt und liefert Hintergrundinformationen zu den einzelnen Stationen. Ergänzt wird dies durch bereitgestellte Reiseführer sowie praktische Ausstattungen, wie beispielsweise Audioempfänger, die man bei organisierten Ausflügen erhält. Die Kabinen und öffentlichen Bereiche sind komfortabel ausgestattet, sodass sich die Teilnehmer der Donaukreuzfahrt während der gesamten Reise entspannen können. Gleichzeitig sorgt die überschaubare Größe des Flussschiffes für eine ruhige und persönliche Atmosphäre. Die Kombination aus abwechslungsreichen Städten und einem durchdachten Bordkonzept macht diese Reise zu einem ausgewogenen Erlebnis entlang zweier bedeutender Wasserstraßen Europas.

Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-donau-kreuzfahrt

Kurzprofil:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Sitz in Wedel agiert als spezialisierter Reisevermittler für Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Das Portfolio umfasst Angebote renommierter Reedereien, die unterschiedliche Routen und Schiffstypen abdecken. Auf der Internetseite finden Interessierte umfassende Informationen zu Schiffen, Reiseverläufen und enthaltenen Leistungen. Ein besonderer Fokus liegt auf individueller Beratung, um passende Reisen zusammenzustellen. Dabei stehen Servicequalität und Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel