"Frog'n'Roll" - Zeitgenössiche Rockstar-Romanze mit psychologischem Tiefgang

Ein literarischer Roadtrip durch zwischen Musik, Zufall und Selbstfindung

Romantitel: "Frog'n'Roll", Untertitel: "in E"

E wie Emotion, E wie Entscheidung, E wie Ende, E wie Erst recht

Eine ganz heiße Geschichte: Janis ist Sängerin. Und sie ist verliebt in den falschen Mann: Serge, Gitarrist, charismatisch, unberechenbar, gebunden. Zwischen Proben, Auftritten und nächtlichen Gesprächen entsteht eine Liebe, die nie ganz beginnt und doch nicht enden kann.

Ihre heimliche Beziehung auf spannenden Tourneen durch Frankreich füllt die Musik mit Leidenschaft, doch ihr Leben mit Unsicherheit und übermäßig viel Weißwein.

Als Serge zu seiner Familie zurückkehren will, bricht für Janis eine Welt zusammen. Während sie immer erfolgreicher wird, gärt die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft weiter, die immer nur einen Atemzug entfernt scheint...

Dieser intensive psychologische Roman erkundet Liebe, Abhängigkeit und die fragile Grenze zwischen Hoffnung und Selbstzerstörung in einem künstlerischen Umfeld. Eine spannende Geschichte für alle, die wissen, dass die wichtigsten Wege oft die sind, die man nicht geplant hat._

Der Luftschloss Verlag stellt Pressevertretern und Buchkritikern auf Wunsch Autorenexemplare oder die E-Book Version zur Verfügung. Für Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt zur Luftschloss Edition auf.

Die Autorin Elvira Jacobs ist gebürtige Deutsche, lebt jedoch seit 25 Jahren in ihrer Wahlheimat Frankreich. Sie schreibt am liebsten über die Psychologie künstlerischer Persönlichkeiten - emotional, aber nicht kitschig. In ihrer Liebesgeschichte Frog'n'Roll gewährt nebenbei auch tiefe Einblicke in die franzöische Kunstszene und Lebensart. Das Buch ist ab sofort auf Amazon als Taschenbuch und E-Book erhältlich.

Schlüsselworte / Kategorien

Literarische Belletristik - Coming of Age - Frauenliteratur - emotional tiefgründige Liebesromane - Künstler & Musiker - Frankreichfans und Auswanderer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Luftschloss Edition

Frau Christine Engelbrecht

Les Fougis 1

03220 Thionne

Frankreich

fon ..: +33470347030

web ..: https://www.logotyp.de

email : engelbrecht@logotyp.de

Der Luftschloss Verlag stellt Pressevertretern und Buchkritikern auf Wunsch Autorenexemplare oder die E-Book Version zur Verfügung. Für Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt zur Luftschloss Edition auf.

Pressekontakt:

Luftschloss Edition

Frau Elvira Jacobs

Les Fougis 1

03220 Thionne

fon ..: +33470347030

email : engelbrecht@logotyp.de