Litzki Systems vergibt die ersten fünf SOVP-Zertifikate für 890 statt 2.500 EUR. Für Unternehmen, die KI-Agenten deterministisch steuern wollen. Bewerbung bis 30. April " danach Vollpreis.

SOVP-Protokoll ermöglicht CTOs und Digital Leaders maschinenlesbare Infrastruktur-Prüfung in unter 60 Sekunden " Founding-Client-Plätze limitiert.

Mexico City / St. Petersburg (FL), 09. April 2026.

ChatGPT, Perplexity und Google AI Overview entscheiden in Millisekunden, welche Websites sie zitieren. Unternehmen investieren Millionen in Content, jedoch fehlt die Grundlage: Ist ihre Infrastruktur überhaupt maschinenlesbar? Litzki Systems schließt diese Lücke mit SOVP (Sovereign Validation Protocol). Es ist die erste deterministische Validierung für AI Readiness auf Layer 0.

Der kostenlose QuickCheck prüft in unter 60 Sekunden, ob eine Domain für KI-Agenten sichtbar ist. Kein Login, keine Registrierung. Das Ergebnis direkt im Browser: VERDICT CERTIFIED oder VERDICT FAILED. Deterministisch, nicht interpretierbar.

Für Entscheider mit Handlungsbedarf bietet Litzki Systems die Founding-Client-Promo: 230+ Parameter-Audit, Ed25519-signiertes Zertifikat, permanente Listung im SOVP-Protokoll als Trust Node und 1-Stunden-Direktkonsultation mit Gründer Thorsten Litzki. Preis: €890. Lieferung: 14 Werktage. Garantie: Null Findings = volle Rückerstattung. Bisher wurde kein Refund ausgegeben. Der Validator findet immer etwas. Nur 5 Plätze verfügbar unter https://litzki-systems.com/de/founding-client-programm .

Im Gegensatz zu herkömmlichen SEO-Audits validiert SOVP keine Rankings, sondern maschinelle Zugänglichkeit. Das Protokoll prüft strukturelle Integrität auf Layer 0. Bevor Content-Relevanz überhaupt erst greift. Parameter umfassen Wayback-Machine-Kontinuität und Common-Crawl-Foundation-Präsenz über 8 globale Crawl-Zyklen. Jedes Zertifikat ist kryptografisch signiert (Ed25519). Keine PDF-Reports mit bunten Bildchen, sondern permanente On-Record-Validierung.

Über Litzki Systems LLC

Litzki Systems LLC ist ein auf Protokollentwicklung spezialisiertes Technologieunternehmen mit Sitz in St. Petersburg, Florida, USA. Das Unternehmen entwickelt und betreibt das Sovereign Validation Protocol (SOVP), einen kryptografischen Vertrauensanker für das Agentic Web. SOVP ist das erste öffentlich verfügbare Protokoll dieser Art. Gründer und Manager ist Thorsten Litzki, der auf eine zwölfjährige Karriere als technischer SEO-Berater im DACH-Raum zurückblickt.

Pressekontakt: Thorsten Litzki, Manager Litzki Systems LLC

https://www.linkedin.com/in/thorsten-litzki/

Signal Sovereignty Established. Powered by SOVP Validator. Patent Pending, U.S. Provisional Patent Application No. 64/005,737

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Litzki Systems LLC

Herr Thorsten Litzki

7901 4th Street N #32272

33702 St. Petersburg, FL

Vereinigte Staaten

fon ..: +529671915089

web ..: https://litzki-systems.com/de/

email : presse@litzki-systems.com

Litzki Systems LLC ist ein auf Protokollentwicklung spezialisiertes Technologieunternehmen mit Sitz in St. Petersburg, Florida, USA. Das Unternehmen entwickelt und betreibt das Sovereign Validation Protocol (SOVP), einen kryptografischen Vertrauensanker für das Agentic Web.

Gründer und Manager ist Thorsten Litzki, der auf eine zwölfjährige Karriere als technischer SEO-Berater zurückblickt. In dieser Zeit begleitete er Unternehmen aus dem DACH-Raum bei der Optimierung digitaler Infrastrukturen für Suchmaschinen und KI-Systeme. SOVP entstand aus der Beobachtung, dass klassische SEO-Metriken für autonome KI-Agenten strukturell ungeeignet sind und eine neue Validierungsebene erfordern.

Litzki Systems LLC operiert international mit Schwerpunkt auf B2B-Kunden aus dem DACH- und im US-Raum.

Pressekontakt:

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Herr Thorsten Litzki

7901 4th Street N #32272

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