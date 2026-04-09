Anpfiff! Hellmann’s startet Hack Challenge mit Lukas Podolski

Mit Public Viewing, gemeinsamem Grillen und jubelnden Fans steht der Fußball Sommer vor der Tür. Hellmann’s steht schon zum Angrillen bereit mit einem neuen Testimonial, ohne das der Lieblingssport der Deutschen nicht vorstellbar wäre. Lukas Podolski ist dieses Jahr nicht nur Markenbotschafter für die Kultmarke, er ruft auch zu einer spannenden Rezept-Challenge für Gastronominnen und Gastronomen auf, um die kreativsten Ansätze zu honorieren und Restaurants tatkräftig zu unterstützen.

Hamburg, April 2026. Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, braucht auf Instagram nur sein oder ihr liebstes, innovativstes oder auch ungewöhnlichstes Rezept zu präsentieren, das Hellmann’s in den Mittelpunkt stellt. Hauptgewinn ist ein Meet & Greet mit Kicker-Legende Poldi sowie separat ein professionelles Fotoshooting in der eigenen Gastronomie, bei dem Aufnahmen des Restaurants und Portraits des Teams gemacht werden. Alle Aufnahmen dürfen selbstverständlich frei genutzt werden, so liefert Hellmann’s dem Sieger eine echte Steilvorlage für das Eigenmarketing.

Wer nicht den Hauptgewinn abräumt, hat immer noch die Chance auf eines von fünf exklusiven Fan-Paketen. Darin enthalten sind neben einem gebrandeten Fußball, Trikot und Liegestuhl ein Squeezer-Set bestehend aus Hellmann’s Real, Vegan und Tomato Ketchup. So lässt es sich meisterlich mit Hellmann’s in den Sommer starten.

Posten und gewinnen: Teilnahme vom 7. April bis zum 5. Mai

„Die Mayos von Hellmann’s sind ideale Begleiter für die Grillsaison, da sie sehr einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar sind. Deshalb möchten wir alle Interessierten dazu aufrufen, kreativ zu werden und die Vielfältigkeit von Hellmann’s zu entdecken“, so Thomas Gollnow, Culinary Fachberater bei Unilever Food Solutions. Wer teilnehmen möchte, erstellt einfach einen Instagram-Beitrag oder ein Reel und zeigt sein beziehungsweise ihr Hellmann’s-Rezept. Mit dem Hashtag #HellmannsHacks und der Verlinkung von @unileverfoodsolutions_dach schicken Gastronominnen und Gastronomen ihre Kreation aufs Spielfeld. Teilnahmezeitraum ist vom 7. April bis zum 5. Mai.

Qualität seit über 100 Jahren

Seit 1913 steht Hellmann’s mit der Real Mayonnaise für authentischen Geschmack und Qualität. Hergestellt mit Eiern aus Freilandhaltung und Ölen aus nachhaltigem Anbau, garantiert sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Saucen und Dips. Durch die Hitzebeständigkeit ist eine Anwendung auf dem Grill oder im Ofen problemlos möglich. Abgerundet wird das Mayonnaise-Sortiment durch die Hellmann’s Vegan und die Professional Salatmayo.

Weitere Informationen und Rezepte gibt es unter: https://www.unileverfoodsolutions.de/unsere-marken/hellmanns/hellmanns-g...

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, Lukull und Maizena unterstützt Unilever Food Solutions Gastronomen weltweit und bietet mit neuen Ideen und Konzepte Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 arbeitet das Unternehmen eng mit Betrieben aller Art und Größen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmäßig Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Dort präsentiert sich das Unternehmen als verlässlicher Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken und Trenderkenntnissen weiter.

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