IKK BB Firmenlauf Potsdam: Erfolgsformat für die regionale Wirtschaft auf Rekordkurs

Hohe Reichweite, unmittelbare Wirkung nach innen und außen sowie ein emotionales Gemeinschaftserlebnis in kompakter Form: Die Teilnahme am IKK BB Firmenlauf Potsdam wirkt.

Mit mehr als 6.245 Teilnehmenden aus 354 Unternehmen, Behörden und weiteren Institutionen hat der IKK BB Firmenlauf Potsdam im vergangenen Jahr ein eindrucksvolles Zeichen für die Stärke der Wirtschaftsregion gesetzt. Die einzigartige Kulisse des Parks Sanssouci und des Neuen Palais verleiht dem Event zusätzliche Strahlkraft.

Für die 2026er-Auflage am Dienstag, dem 19. Mai, rechnen die Veranstalter erneut mit mehr als 6.000 aktiven Mitarbeitenden, die für gut 350 Arbeitgeber der Region an den Start gehen. Das unterstreicht die wachsende Bedeutung des Laufes als Plattform für Austausch und Vernetzung in der Region.

In lockerer Atmosphäre kommen Entscheiderinnen und Entscheider, Mitarbeitende sowie Partner und Institutionen miteinander ins Gespräch. Die hier entstandenen Kontakte wirken oft weit über den Veranstaltungsabend hinaus.

Jetzt schnell anmelden und profitieren

Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung: Noch bis zum 24. April 2026 können Startplätze regulär gebucht werden. Danach gelten die Spätbucher-Konditionen. Weitere Informationen sowie Anmeldung unter: www.firmenlauf-potsdam.de

Veranstalter Conrad Kebelmann: "Zahlreiche Firmen und Arbeitgeber haben sich schon angemeldet. Alles deutet darauf hin, dass wir am 19. Mai einen neuen Teilnehmerrekord erreichen werden".

Im Mittelpunkt der "Netzwerkparty der sportlichen Art" stehen Teamgeist, Gesundheitsförderung und das gemeinsame Erlebnis. Nicht die Bestzeit entscheidet, sondern das gemeinsame Ankommen.

Studien zeigen, dass gemeinsame sportliche Aktivitäten den Zusammenhalt im Team stärken und die Motivation sowie die Zufriedenheit der Mitarbeitenden messbar erhöhen.

Wirkungsvolles Instrument zur Mitarbeiterbindung

Der IKK BB Firmenlauf Potsdam ist weit mehr als ein sportliches Event. Für Unternehmen bietet er ein wirkungsvolles Instrument zur Mitarbeiterbindung, zur Stärkung der Arbeitgebermarke und zur aktiven Netzwerkpflege.

Die Vorteile liegen auf der Hand: hohe Reichweite, unmittelbare Wirkung nach innen und außen sowie ein emotionales Gemeinschaftserlebnis in kompakter Form. Die Teams erleben ein positives Gemeinschaftsgefühl abseits des Büroalltags. Das stärkt die Identifikation mit dem Unternehmen nachweislich.

Untersuchungen zeigen, dass Investitionen in die betriebliche Gesundheitsförderung sich auch wirtschaftlich auszahlen. Dies geschieht unter anderem durch geringere Fehlzeiten und eine gesteigerte Leistungsfähigkeit der Belegschaft.

Zentrale Unternehmensziele unterstützen

Seit nunmehr 17 Jahren bietet der IKK BB Firmenlauf Potsdam Geschäftsführenden sowie Verantwortlichen aus HR und Marketing einen verlässlichen und zugleich emotional wirksamen Hebel, um zentrale Unternehmensziele zu unterstützen. Eine Investition in Gesundheitsförderung, Teamkultur und regionale Präsenz.

Die Firmenlauf-Teilnahme sendet ein klares Signal an Mitarbeitende und die Öffentlichkeit: Dieses Unternehmen bewegt sich - im wahrsten Sinne des Wortes.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Sportmacher GmbH

Conrad Kebelmann

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 34 64 95 877

web ..: https://www.firmenlauf-potsdam.de/

email : info@diesportmacher.de

Mit mehr als 6.000 Teilnehmenden ist der IKK BB Firmenlauf das größte Sportevent in Potsdam. Die "Netzwerkparty der sportlichen Art" bietet Geschäftsführenden sowie Verantwortlichen aus HR und Marketing seit nunmehr 17 Jahren einen verlässlichen und zugleich emotional wirksamen Hebel, um zentrale Unternehmensziele zu unterstützen. Eine Investition in Gesundheitsförderung, Teamkultur und regionale Präsenz.

Pressekontakt:

Die Sportmacher GmbH

Herr Jörn Brien

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

fon ..: 030 34 64 95 877

email : info@diesportmacher.de