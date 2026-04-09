Zahnimplantate oder klassischer Zahnersatz? Die Zahnärzte Neustadt Passage beraten

Bei fehlenden Zähnen stehen verschiedene Behandlungs-möglichkeiten zur Verfügung, die jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Die Zahnärzte Neustadt Passage informieren über Zahnimplantate, Brücken und Prothesen sowie deren Eigenschaften, Haltbarkeit und Eignung für verschiedene Patientengruppen. Die Wahl der richtigen Versorgung hängt von individuellen Faktoren wie Knochensubstanz, Gesundheitszustand und persönlichen Präferenzen ab. Eine ausführliche Beratung schafft Klarheit und hilft, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Was sind Zahnimplantate und wie funktionieren sie?

Zahnimplantate sind künstliche Zahnwurzeln aus Titan oder Keramik, die fest im Kieferknochen verankert werden. Auf diesen Implantaten wird dann eine Krone, Brücke oder Prothese befestigt. Der Knochen verwächst mit dem Implantat und bietet so einen stabilen Halt für den Zahnersatz.

Der grosse Vorteil von Implantaten liegt in ihrer Festigkeit und Langlebigkeit. Sie fühlen sich an wie echte Zähne, belasten keine Nachbarzähne und erhalten die Knochensubstanz. Beim Kauen wird der Knochen durch das Implantat stimuliert, wodurch der natürliche Knochenabbau verhindert wird.

Bei den Zahnärzten Neustadt Passage werden Implantate sorgfältig geplant und mit modernster Technik eingesetzt. Dabei wird vorab geprüft, ob ausreichend Knochensubstanz vorhanden ist und ob der allgemeine Gesundheitszustand eine Implantation zulässt.

Für wen eignen sich Zahnimplantate?

Implantate eignen sich für die meisten Menschen, die einen oder mehrere Zähne verloren haben. Grundvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Kieferwachstum. Auch der allgemeine Gesundheitszustand spielt eine wichtige Rolle. Bestimmte Erkrankungen wie schlecht eingestellter Diabetes können gegen Implantate sprechen.

Die Zahnärzte Neustadt Passage klären in einem ausführlichen Gespräch, ob Implantate die beste Lösung sind oder ob Alternativen sinnvoller erscheinen.

Was ist klassischer Zahnersatz?

Klassischer Zahnersatz umfasst Brücken und Prothesen, die fehlende Zähne ersetzen, ohne dass künstliche Wurzeln in den Knochen eingesetzt werden. Brücken werden an den Nachbarzähnen befestigt und überbrücken die Lücke. Prothesen sind herausnehmbar und können einzelne, mehrere oder sogar alle Zähne ersetzen.

Brücken als festsitzende Lösung

Eine Brücke besteht aus mehreren verbundenen Kronen, die an den Zähnen neben der Lücke verankert werden. Dazu werden diese sog. Pfeilerzähne beschliffen. Der Vorteil von Brücken liegt in der festen Verankerung und dem natürlichen Kaugefühl. Allerdings müssen dabei mitunter gesunde Zähne in Mitleidenschaft gezogen werden.

Brücken eignen sich daher besonders dann, wenn die Nachbarzähne bereits Füllungen oder Kronen aufweisen. Die Haltbarkeit liegt bei guter Pflege zwischen zehn und 15 Jahren. In der modernen Zahnarztpraxis werden Brücken präzise den natürlichen Zähnen angepasst.

Prothesen als herausnehmbare Alternative

Prothesen sind die klassische Alternative bei mehreren fehlenden Zähnen. Sie können als Teilprothese einige Zähne oder als Vollprothese alle Zähne eines Kiefers ersetzen. Teilprothesen werden mit Verankerungen wie Klammern oder Geschieben an den verbliebenen Zähnen befestigt, während Totalprothesen durch Saugkraft am Gaumen haften.

Der Vorteil von Prothesen liegt in den geringeren Kosten und der einfachen Handhabung. Allerdings bieten sie nicht den gleichen Komfort wie Brücken oder Implantate. Zudem baut sich der Kieferknochen unter einer Prothese mit der Zeit ab, da er nicht mehr stimuliert wird.

Vor- und Nachteile im direkten Vergleich bei den Zahnärzten Neustadt Passage

Die Wahl zwischen Implantaten, Brücken oder Prothesen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Alle Varianten haben ihre Berechtigung und können je nach Situation die bessere Wahl sein.

Vorteile von Zahnimplantaten:

- Fest verankert und natürliches Gefühl

- Kein Beschleifen der Nachbarzähne

- Erhalt der Knochensubstanz

- Sehr lange Haltbarkeit bei guter Pflege

- Hervorragende Ästhetik

Nachteile von Zahnimplantaten:

- Höhere Kosten als klassischer Zahnersatz

- Chirurgischer Eingriff notwendig

- Längere Behandlungsdauer durch Einheilphase

Vorteile von Brücken:

- Kein chirurgischer Eingriff nötig

- Schnellere Versorgung möglich

- Sehr gute Ästhetik

Nachteile von Brücken:

- Beschleifen (gesunder) Zähne nötig

- Schwierigere und aufwendigere Reinigung

- Risiko teurer Folgebehandlungen bei Ausfall eines Pfeilerzahns

Vorteile von Prothesen:

- Geringere Kosten als Implantate oder Brücken

- Spätere Ergänzung mit weiteren Zähnen möglich

Nachteile von Prothesen:

- Instabilität und weniger Komfort beim Kauen und Sprechen

- Zahnfleischentzündungen unter Prothese bei unsachgemässer Pflege

- Knochenabbau, welcher zu zunehmend schlechterem Halt führen kann

Die Zahnärzte Neustadt Passage wägen diese Faktoren gemeinsam mit den Patienten ab und finden die Lösung, die am besten zur individuellen Situation passt.

Wie läuft die Behandlung bei den Zahnärzten Neustadt Passage ab?

Am Anfang steht immer eine gründliche Untersuchung durch das erfahrene Team. Dabei werden der Zustand des Kieferknochens, die verbliebenen Zähne und der allgemeine Gesundheitszustand bewertet. Röntgenbilder zeigen genau, wie viel Knochensubstanz vorhanden ist und wo Implantate optimal platziert werden können.

Anschliessend werden die verschiedenen Möglichkeiten besprochen. Die Zahnärzte Neustadt Passage erklären verständlich, welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Varianten haben. Auch persönliche Wünsche finden dabei Berücksichtigung.

Die Implantation im Detail

Wird ein Implantat gesetzt, erfolgt dies unter örtlicher Betäubung. Nach dem Eingriff folgt eine Einheilphase von mehreren Wochen bis Monaten, in welcher der Knochen mit dem Implantat verwächst. Während dieser Zeit kann ein provisorischer Zahnersatz getragen werden.

Sobald das Implantat fest eingeheilt ist, wird die endgültige Krone aufgesetzt. Diese wird individuell angefertigt und farblich an die übrigen Zähne angepasst. Das Ergebnis ist ein natürlich aussehender und vollständig funktionstüchtiger Zahnersatz.

Die Versorgung mit klassischem Zahnersatz

Bei einer Brücke werden zunächst die Pfeilerzähne präpariert. Anschliessend wird ein Scan genommen und die Brücke im Labor angefertigt. Nach etwa ein bis zwei Wochen kann sie eingesetzt werden. Der gesamte Behandlungsdauer ist deutlich kürzer als bei Implantaten.

Prothesen erfordern mehrere Termine für Abdrücke und Einproben. Dabei wird sichergestellt, dass die Prothese gut sitzt und das Kauen sowie Sprechen möglichst nicht beeinträchtigt. Die Zahnärzte Neustadt Passage achten auf eine präzise Anpassung.

Kosten und Haltbarkeit im Vergleich

Zahnimplantate sind in der Anschaffung teurer - insbesondere als Prothesen. Allerdings halten sie bei guter Pflege oft ein Leben lang, während vor allem Prothesen nach einigen Jahren meist erneuert werden müssen und Brücken immer das Risiko einer teuren Folgebehandlung beim Wegfall eines Pfeilerzahns mit sich bringen. Langfristig betrachtet können Implantate in gewissen Fällen daher sogar die kostengünstigere Option sein.

Die Zahnärzte Neustadt Passage erstellen für jede Behandlungsmöglichkeit gerne einen detaillierten Kostenvoranschlag. So gibt es keine bösen Überraschungen und Patienten können ihre Entscheidung gut informiert treffen.

Welche Lösung passt zu Ihnen?

Die Entscheidung zwischen Implantaten und klassischem Zahnersatz ist sehr individuell. Wer Wert auf höchsten Komfort und Langlebigkeit legt, ist mit Implantaten gut beraten. Menschen, die beispielsweise einen chirurgischen Eingriff scheuen oder eine kostengünstige Lösung wünschen, finden in Brücken, resp. Prothesen passende Alternativen.

Die Zahnärzte Neustadt Passage nehmen sich Zeit für eine ausführliche Beratung und beantworten alle Fragen. Ziel ist es, eine Lösung zu finden, mit der die Patienten langfristig zufrieden sind und die optimal zur persönlichen Lebenssituation passt. Ob Implantat, Brücke oder Prothese - in der Praxis in Zug erhalten Patienten eine hochwertige Versorgung und kompetente Betreuung auf dem Weg zu einem vollständigen Gebiss.

Zahnärzte Neustadt Passage

Enrico M. Naldi

Baarerstrasse 12

6300 Zug

Schweiz

E-Mail: pr@zahnärzte-neustadt-passage.com

Homepage: https://www.znp.ch/

Telefon: 041 711 77 25

Pressekontakt

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