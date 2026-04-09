Ein Versprechen, von dem man nie genug bekommen kann

Renewal of Love Zeremonien im Nova Maldives

Nova Maldives inszeniert stilvolle Renewal of Love Zeremonien im Indischen Ozean.

Romantikreisen sind voll im Trend. Reisende legen zunehmend Wert auf emotionale Erlebnisse im Urlaub und was gibt es emotionaleres, als sich erneut das Ja-Wort zu geben? Das junge Resort Nova Maldives greift diesen Wunsch besonders auf und offeriert stilvolle, intime Zeremonien zu Erneuerung des Eheversprechens. Damit bietet das Nova Maldives attraktive Arrangements, die über die klassischen Malediven-Flitterwochen hinausreichen.

Ein Tag, ganz für sich allein

Im Nova Maldives ist die Erneuerung des Eheversprechens kein beiläufiges Urlaubsextra, sondern ein ganzheitlich kuratiertes Erlebnis, das Raum für Nähe, Achtsamkeit und gemeinsames Innehalten schafft. Der Tag beginnt entspannt mit einem reichhaltigen Frühstück im Soul Kitchen, bevor ein Rückzug ins Eskape Spa folgt. Hier erwarten die Paare neue Signature Behandlungen, die auf traditionellen maledivischen Heilpraktiken basieren - darunter die "Ruhgalu"-Kräuterbolus-Therapie oder das "Unbuli Veyo"-Inselheilungsritual. Einheimische Kräuter, warme Kokosnussöle und ruhige Rituale fördern eine tiefe Erdung im natürlichen Rhythmus des Insellebens.

Nach frisch aufgebrühtem Ingwertee und einer kurzen Erholungspause ziehen sich die Paare in ihre Villa zurück, um sich in aller Ruhe auf den großen Moment vorzubereiten - nicht selten in der Originalhochzeitsgarderobe, die eigens für diesen Anlass mit auf die Reise genommen wurde.

Barfuß ins gemeinsame Morgen

Herzstück des Tages ist die symbolische Zeremonie am Strand. Während traditionelle Bodu Beru Trommeln sanft den Takt vorgeben und Kokosnussgetränke gereicht werden, schreitet das Paar barfuß zu einem mit weißen Blüten geschmückten Altar. Dort erneuern sie - begleitet von einem Zeremonienmeister - ihre Ringe als Zeichen ihrer gewachsenen Verbundenheit. Ein Resort Fotograf hält diesen stillen, kraftvollen Moment vor der Kulisse des Indischen Ozeans fest.

Liebe geht durch den Magen

Am Abend setzt das Nova Maldives die Feierlichkeiten kulinarisch fort. Im Grill Restaurant Flames genießen Paare ein exklusives Surf and Turf Dinner, während das Overwater Restaurant Mizu mit seinem spezialisierten Teppanyaki Konzept und absoluter Ruhe punktet. Wer den Abend stilvoll ausklingen lassen möchte, trifft sich in der Wink Bar bei Live Musik und Signature Cocktails.

Maßgeschneiderte Pakete für jeden Liebesmoment

Für die Zeremonie zur Erneuerung des Eheversprechens stehen drei kuratierte Pakete zur Auswahl:

• Sandy Toes - ab ca. 1.470 €

Schlichte Eleganz mit liebevoll dekoriertem Altar und Strandarrangement.

• Ocean Promises - ab ca. 1.860 €

Maritime Feier im Overwater Pavillon inklusive traditioneller Sarongs.

• A Sun Kissed Kind of Love - ab ca. 2.505 €

Das exklusive Sandbank Erlebnis mit privatem 5 Gänge Dinner und Paarmassage.

"Reisen war schon immer eine der kraftvollsten Möglichkeiten für Paare, das zu feiern, was ihnen wirklich wichtig ist. Im Nova wollten wir Raum für etwas schaffen, das nachhallt - ein Erlebnis mit echter emotionaler Tiefe. Konzipiert für Paare, die nicht nur den Ort würdigen wollen, an dem alles begann, sondern auch die gemeinsame Reise, die sie seitdem verbindet", so Abdulla Aboobakuru, General Manager des Nova Maldives.

Mehr Infos auf: https://nova-maldives.com/

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Nova Maldives

Frau Annette Zierer

South Ari Atoll 1

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email : annette.zierer@zierercom.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein "junges" All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport - und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

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