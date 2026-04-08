RUA GOLD (WKN A40QYC / TSX RUA) liefert erneut starke Goldtreffer aus Neuseeland: Mit bis zu 26,9 g/t Gold auf Supreme und weiteren überzeugenden Ergebnissen auf Caledonian zeigt das Unternehmen, dass im Reefton Goldfield noch deutlich mehr Potenzial steckt als bislang abgebildet.

Besonders spannend ist, dass nicht nur einzelne hochgradige Abschnitte bestätigt wurden, sondern auch die Kontinuität breiterer mineralisierter Korridore. Damit rücken für RUA GOLD gleich mehrere Ziele als potenzielle Wachstumstreiber in den Fokus.

Wie groß könnte das Potenzial von Supreme und Caledonian wirklich sein? Und warum gewinnt das gesamte Reefton Goldfield für RUA GOLD jetzt noch stärker an Bedeutung?

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RUA GOLD meldet neue High-Grade-Goldtreffer aus Neuseeland!

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