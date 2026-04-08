OR Royalties gibt vorläufige Geo-Lieferungen für das erste Quartal 2026 sowie Aktienrückkaufe im Wert von 17,7 Millionen CAD im

Montréal, 8. April 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. (OR Royalties oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd...) (OR: TSX & NYSE) freut sich, die vorläufigen Lieferungen, Umsätze und die Cash-Marge für das erste Quartal 2026 bekannt zu geben sowie ein Update zur Liquiditäts- und Schuldenlage zum 31. März 2026 bereitzustellen. Alle Geldbeträge in diesem Bericht sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2026

Osisko erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 22.740 zurechenbare Unzen Goldäquivalent1 (GEOs).

OR Royalties verzeichnete im ersten Quartal vorläufige Umsatzerlöse aus Royalties und Streams in Höhe von 102,8 Millionen Dollar, was einen Quartalsrekord darstellt, sowie vorläufige Umsatzkosten (ohne Abschreibung) in Höhe von 3,3 Millionen Dollar, was zu einer vierteljährlichen Cash-Marge2 von etwa 99,5 Millionen Dollar (96,8 %) führte.

Zum 31. März 2026 belief sich die Liquiditätsposition von OR Royalties auf rund 94,9 Millionen Dollar, nach dem Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des normalen Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 12,9 Millionen US-Dollar (17,7 Millionen CAD) im ersten Quartal sowie nach dem Abschluss der zusätzlichen Namdini-Transaktion Ende März über Net-Smelter-Return-Royalties (die NSR-Royalties) in Höhe von 1,0 %, die ursprünglich im Januar 2026 angekündigt worden war und aus den in der Bilanz verfügbaren Barmitteln finanziert wurde.

Darüber hinaus wurde OR Royalties International Ltd. (ORI), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, im Februar 2026 darüber informiert, dass SolGold plc und Jiangxi Copper Company Limited ihre Option zum Rückkauf von 50 % des Cascabel-Gold-Streams ausüben würden. Infolgedessen erhielt ORI 4.290 Unzen Gold (vorbehaltlich eines Transferpreises von 20 %) als Einmalzahlung für den 50-prozentigen Rückkauf des Cascabel-Streams, was einem Nettowert von ca. 17,5 Mio. $ am Lieferdatum entspricht.

Die revolvierende Kreditfazilität von OR Royalties in Höhe von 650,0 Millionen Dollar (zuzüglich der nicht zweckgebundenen Akkordeon-Option in Höhe von 200,0 Millionen Dollar) war zum Ende des ersten Quartals nicht in Anspruch genommen. Die kürzlich angekündigten Transaktionen zum Erwerb eines Portfolios an Royalty-Assets von Gold Fields Limited sowie eines Pakets von Royalties, das das Projekt Spring Valley von Sailfish Royalty Corp. abdeckt, werden voraussichtlich beide zu Beginn des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen.

Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast für die Ergebnisse des ersten Quartals 2026

Veröffentlichung der Ergebnisse: Mittwoch, 6. Mai 2026 nach Börsenschluss

Telefonkonferenz: Donnerstag, 7. Mai 2026 um 10:00 Uhr ET (16:00 Uhr MESZ)

Einwahlnummern: Nordamerika, gebührenfrei: 1 (800) 717-1738

(Option 1) Lokal - Montreal: 1 (514) 400-3792

Lokal - Toronto: 1 (289) 514-5100

Lokal - New York: 1 (646) 307-1865

Konferenz-ID: 23492

Webcast-Link: viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1759380&tp_key=8724546b09

(Option 2)

Wiedergabe (verfügbar bis Sonntag, Nordamerika, gebührenfrei: 1 (888) 660-6264

7. Juni um 11:59 PM Lokal - Toronto: 1 (289) 819-1325

ET): Lokal - New York: 1 (646) 517-3975

Passcode für die Wiedergabe: 23492#

Eine Aufzeichnung ist ebenfalls auf unserer Website unter www.ORroyalties.com verfügbar.

Anmerkungen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen, einschließlich des Barbestands und des Schuldenstands sowie der Umsatzerlöse und Umsatzkosten, wurden nicht geprüft und können sich ändern. Da das Unternehmen seine Verfahren zum Quartalsende noch nicht abgeschlossen hat, sind die in dieser Pressemitteilung dargestellten voraussichtlichen Finanzinformationen vorläufig, unterliegen Anpassungen zum Quartalsende und können sich wesentlich ändern.

(1) Unzen Goldäquivalent

Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Royalties und Streams. Die Silber- und Kupfereinnahmen aus Royalties und Stream-Vereinbarungen werden in Unzen Goldäquivalent umgerechnet, indem die Unzen Silber oder Tonnen Kupfer mit dem durchschnittlichen Silber- oder Kupferpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Cash-Royalties und andere Metalle sowie Rohstoffe werden in Unzen Goldäquivalent umgerechnet, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt werden.

Durchschnittliche Metallpreise

Drei Monate mit Ende

31. März

2026 2025

Gold (i) $4.873 $2.860

Silber (ii) $84,33 $31,88

Kupfer (iii) $12.844 $9.340

(i) Der Nachmittagspreis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar pro Unze.

(ii) Der Nachmittagspreis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar pro Unze.

(iii) Der Preis an der London Metal Exchanges in U.S.-Dollar pro Tonne.

(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties als Umsatz abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibung) definiert. Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.

Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und in Prozent der Einnahmen, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, einen positiven Cashflow aus seinen Royalty-, Stream- und anderen Beteiligungen zu erzielen. Das Management und bestimmte Investoren verwenden diese Informationen auch zusammen mit Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, wie z.B. Bruttomarge und operativer Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbaubranche zu bewerten, die diese Kennzahlen auf einer ähnlichen Basis darstellen. Die Cash-Marge in Dollar und der Prozentsatz der Einnahmen sollen Investoren und Analysten lediglich zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Emittenten vorgelegten Kennzahlen vergleichbar.

Eine Abstimmung der Cash-Marge (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist unten dargestellt:

Drei Monate mit Ende

31. März

2026 2025

Umsatzerlöse $102.832 $54.916

Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) $(3.341) $(1.619)

Cash-Marge (in Dollar) $99.491 $53.297

Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) 96,8% 97,1%

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Royalty- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaujurisdiktionen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Projekt auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Royalties, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Eckpfeiler-Asset, die 3-5%ige Net-Smelter-Return-Royalty auf den Komplex Canadian Malartic von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt, gestützt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vice President, Kapitalmärkte

Tel: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@orroyalties.com

Heather Taylor

Vice President, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@orroyalties.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, darauf, dass vorläufige Finanzinformationen Anpassungen zum Quartals- und Jahresende unterliegen können, sowie auf die Verfügbarkeit der nicht gebundenen Akkordeon-Komponente der Kreditfazilität. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, geplant und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten, eintreten könnten oder eintreten sollten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: zukünftige Ereignisse, den Abschluss der kürzlich angekündigten Transaktionen mit Gold Fields Limited und Sailfish Royalty Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Royalty, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Liegenschaften, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Produktionsaufnahme und Produktionssteigerung (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in Bezug auf Produktionsrate und -zeitpunkt gegenüber Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) den ungünstigen Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die von OR Royalties gehaltenen Royalties, Streams, Abnahmeverpflichtungen und Investitionen bestimmen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen sowie Steuerpolitik, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Liegenschaften befinden, an denen OR Royalties eine Royalty, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder durch die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen und (f) Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten sowie die Wirksamkeit solcher Reaktionen und die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties möglicherweise bieten oder nicht oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties (d) dass vorläufige Finanzinformationen Anpassungen zum Quartals- und Jahresende unterliegen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen bei den laufenden Erträgen und Vermögenswerten von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status sowie das Ausbleiben sonstiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Royalty, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, (i) den laufenden Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntgaben (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit öffentlicher Erklärungen und Bekanntgaben der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften (einschließlich Erwartungen hinsichtlich der Erschließung von noch nicht in Produktion befindlichen Liegenschaften), (iii) das Ausbleiben nachteiliger Entwicklungen in Bezug auf wesentliche Liegenschaften, (iv) die Richtigkeit von Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber zu Mineralreserven und -ressourcen sowie (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde und das auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten; daher stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar und sollten nicht übermäßig als Grundlage herangezogen werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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OR Royalties Inc.

Jason Attew

1100 Av. des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, QC

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email : corporatesecretary@orroyalties.com

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