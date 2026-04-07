NurExone Biologic's US-Tochtergesellschaft Exo-Top und das in Florida ansässige BioXtek unterzeichnen strategische Absichtserklä

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel und POMPANO BEACH, Florida, 07. April 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen) und BioXtek Inc. (BioXtek) gaben heute bekannt, dass Exo-Top Inc., die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von NurExone (Exo-Top und zusammen mit BioXtek die Parteien), eine unverbindliche Absichtserklärung (das LOI) mit BioXtek, einem in Florida ansässigen Unternehmen, abgeschlossen hat, um eine strategische Partnerschaft im Bereich regenerativer Therapien zur Herstellung und Kommerzialisierung von Exosomen zu prüfen.

Die Parteien beabsichtigen, eine strategische Partnerschaft auszuhandeln, um die Herstellung nach US-amerikanischen Good Manufacturing Practice (GMP), die klinische Versorgung und die potenzielle Kommerzialisierung von aus Knochenmark gewonnenen mesenchymalen Stammzell-Exosomen (MSC) in den USA und auf internationalen Märkten zu unterstützen. Die Zusammenarbeit soll die MSC Master Cell Bank (MCB) und die Expertise von Exo-Top in der Exosomenproduktion mit der US-amerikanischen Produktionsinfrastruktur und den Kommerzialisierungsfähigkeiten von BioXtek kombinieren, um die klinische und kommerzielle Versorgung mit Exosomen zu beschleunigen und die Produktionskapazität zu erweitern. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Partnerschaft die wachsende Nachfrage nach naiven Exosomen in mehreren therapeutischen Bereichen adressiert, einschließlich des auf Exosomen basierenden regenerativen Ästhetikmarktes, der ein rasantes Wachstum verzeichnet und bis 2034 voraussichtlich 1,6 Milliarden $ überschreiten wird (1).

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, unsere Produktionsbereitschaft zu stärken, unsere klinischen Zeitpläne zu beschleunigen und zusätzliche kommerzielle Möglichkeiten für unsere Exosomenplattform zu schaffen, sagte Lior Shaltiel, Ph.D., Chief Executive Officer von NurExone. BioXtek bringt eine operative US-GMP-Anlage und etablierte Produktionsfähigkeiten ein, während wir unser proprietäres Know-how und unsere MCB einbringen, die als standardisierte Quelle für unsere MSC-Exosomen dient.

NurExone hat eine äußerst überzeugende Exosomenplattform entwickelt und eine starke Konsistenz und Qualität in seinem Produktionsansatz demonstriert, sagte Bruce Werber, M.D., Chief Executive Officer von BioXtek. Durch die Kombination mit der Infrastruktur und der Marktpräsenz von BioXtek glauben wir, dass diese Zusammenarbeit dazu beitragen könnte, die Technologie in reale Anwendungen zu überführen und eine führende Position im schnell entstehenden Exosomenmarkt zu etablieren.

Ein wesentlicher Vermögenswert zur Unterstützung der vorgeschlagenen Zusammenarbeit ist die proprietäre MCB von NurExone, die darauf ausgelegt ist, Chargenkonsistenz, einen effizienten Technologietransfer und skalierbare GMP-Produktion zu ermöglichen.

Untersuchungsbereiche gemäß der Absichtserklärung

Stärkung der Konsistenz und Einsatzbereitschaft der MSC-Exosomenherstellung:

Die Parteien werden bei Herstellungs- und Qualitätsprozessen zusammenarbeiten, um eine konsistente Produktion von Charge zu Charge sicherzustellen und die GMP-Bereitschaft zu erleichtern.

GMP-Versorgung mit Exosomen für die USA und internationale Märkte:

Gemeinsame Produktions- und Marktstrategien werden sich auf Exosomen für Wundversorgung, Schmerzmanagement und orthopädische Behandlungen konzentrieren. Diese Initiative nutzt Floridas Senate Bill 1768 (CS/CS/SB 1768), das die Verwendung bestimmter nicht von der FDA (wie nachstehend definiert) zugelassener Stammzelltherapien erlaubt, die strenge Sicherheits- und definierte regulatorische Standards erfüllen. Die Zusammenarbeit kann auch die Versorgung zusätzlicher internationaler Märkte mit naiven MSC-Exosomen unterstützen, vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen.

Beschleunigung geplanter klinischer Studien:

BioXtek kann die Herstellung naiver Exosomen für US-amerikanische klinische Studien von NurExones führendem Arzneimittelkandidaten ExoPTEN unterstützen und damit einen potenziellen Weg zur Zulassung durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) für Behandlungen bei akuten Rückenmarksverletzungen und Schädigungen des Sehnervs unterstützen.

Vorgeschlagene Struktur der Zusammenarbeit:

Im Rahmen der geplanten Zusammenarbeit:

· Exo-Top wird Plattform-Know-how bereitstellen und den Technologietransfer an BioXtek zur Herstellung naiver MSC-Exosomen unterstützen.

· BioXtek kann als in Florida ansässiger GMP-Herstellungs- und kommerzieller Partner für die Produktion und Versorgung mit naiven MSC-Exosomen fungieren.

· BioXtek kann kundenspezifische Vertriebsrechte für naive MSC-Exosomen erhalten.

· Exo-Top kann im Rahmen der Zusammenarbeit hergestellte naive MSC-Exosomen für die Entwicklung seiner proprietären Therapien und Nanomedikamente verwenden, die beladene Exosomen zur Abgabe therapeutischer Fracht nutzen.

Die Absichtserklärung bietet einen Rahmen für weitere Gespräche zwischen den Parteien. Jede potenzielle strategische Partnerschaft unterliegt weiterhin üblichen Bedingungen, einschließlich Due Diligence, Abschluss von Behebungs- und Bereitschaftsmeilensteinen, Verhandlung und Abschluss einer endgültigen Vereinbarung, Genehmigungen der Vorstände sowie dem Erhalt aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich derjenigen der TSX Venture Exchange (die TSXV).

Kommerzialisierung und Anwendungen:

Exosomen stellen eine neue Grenze in therapeutischen Anwendungen, regenerativer Schönheit und Wellness dar und ermöglichen wissenschaftlich fundierte, minimalinvasive Behandlungen. Ihre reichhaltige Fracht aus Wachstumsfaktoren, Proteinen und Mikro-RNAs wird für Anwendungen untersucht, darunter Hautverjüngung, Anti-Aging, diabetische Geschwüre und Haarregeneration.

Exo-Top und BioXtek beabsichtigen, die potenzielle Versorgung und Herstellung naiver MSC-Exosomen für Anwendungen zu prüfen, die Wundversorgung, Schmerzmanagement, Orthopädie und andere Indikationen umfassen können, vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen und der Bedingungen einer etwaigen endgültigen Vereinbarung, sofern eine solche geschlossen wird. Alle im Rahmen der Absichtserklärung vorgesehenen Aktivitäten würden in Übereinstimmung mit den geltenden bundes- und einzelstaatlichen Gesetzen sowie der regulatorischen Aufsicht durchgeführt werden.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSXV, OTCQB und in Frankfurt gelistetes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung der Orphan Drug Designation, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine Aktivitäten und Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Über BioXtek

BioXtek ist ein in Florida ansässiges Unternehmen im klinischen Stadium mit Expertise in Forschung, klinischen Studien und GMP-Herstellung von Exosomen und anderen biologischen Produkten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Pompano Beach, Florida, verfügt über eine 11.000 sq. ft. große Anlage mit 8 ISO-Reinräumen und besitzt interne Qualitäts- und Herstellungssysteme, die darauf ausgelegt sind, Gewebeverarbeitung und biologikabezogene Operationen zu unterstützen.

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Dr. Lior Shaltiel

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Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

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Dr. Bruce Werber

BioXtek Inc.

316 NE 1st St.

Pompano Beach, FL 33060

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln. Soweit möglich, wurden Wörter wie may, will, should, could, expect, plan, intend, anticipate, believe, estimate, predict oder potential oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: der Absicht der Parteien, eine endgültige Vereinbarung in Bezug auf die vorgeschlagene strategische Partnerschaft auszuhandeln und abzuschließen; dem erwarteten Umfang, der Struktur und den potenziellen Vorteilen der Zusammenarbeit (einschließlich potenzieller US-GMP-Herstellung, klinischer Versorgung und Kommerzialisierungsaktivitäten für naive MSC-Exosomen); etwaigen vorgeschlagenen Technologietransfers, Skalierungs- oder Herstellungsbereitschaftsinitiativen; etwaigen potenziellen kundenspezifischen Vertriebsrechten, die in Betracht gezogen werden könnten; etwaiger potenzieller Unterstützung bei der Herstellung von Materialien für zukünftige klinische Studien für den führenden Arzneimittelkandidaten des Unternehmens, ExoPTEN; der erwarteten Fähigkeit, die Produktion zu skalieren und die Nachfrage zu decken; sowie etwaigen Aussagen zu regulatorischen Wegen, einschließlich potenzieller Auswirkungen staatlicher Rahmenwerke und geltender bundesrechtlicher Aufsicht.

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Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und außer soweit gesetzlich erforderlich übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

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Fußnote

(1) InsightAce Analytic: Regenerative Aesthetics Exosome Products Market Size, Share & Trends Analysis Distribution by Application, By Biological Source, By Product Format, End User, and Segment Forecasts, 2025-2034

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: www.globenewswire.com/news-release/2026/04/07/3269290/0/en/NurExone-Biol...

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