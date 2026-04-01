Neu entwickelte geflochtene Angelschnur im Angel-Onlineshop für maximale Kontrolle

Wenn im Frühjahr die Angelsaison Fahrt aufnimmt und es endlich wieder regelmäßig ans Wasser geht, lohnt sich ein genauer Blick auf die eigene Ausrüstung. Neben Angelrute und Angelrolle spielt die geflochtene Angelschnur eine entscheidende Rolle, da sie direkten Einfluss auf Köderführung, Wurfweite und Bisserkennung hat. Moderne Varianten wie die neue Wild Devil Baits X8 Braid aus japanischem PE-Material setzen genau hier an und bieten durch innovative 8-fach runde Flechtung und 3-fach Silikon-Beschichtung deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Monoschnüren. Im Angel-Onlineshop von angel-berger.de steht Anglern die passende geflochtene Angelschnur sowie eine große Auswahl an hochwertigen Angelprodukten zur Verfügung – neu entwickelt für Raubfischangeln in Süß- und Salzwasser, mit hoher Tragkraft, null Dehnung und UV- sowie Salzwasserbeständigkeit.

Technische Vorteile der 8-fach geflochtenen Angelschnur

Die Wild Devil Baits X8 Braid geflochtene Angelschnur überzeugt durch ihre aufwendige 8-fach rund geflochtene Struktur aus High-End-PE-Fasern, die eine gleichmäßige, nahezu glatte Oberfläche schafft. Dadurch gleitet die Schnur reibungsarm durch die Rutenringe – bis zu 25 Prozent weniger Widerstand dank der speziellen 3-fach Silikon-Beschichtung – was sich direkt in längeren Wurfweiten und höherer Präzision niederschlägt. Gerade beim aktiven Frühjahrangeln, wenn unterschiedliche Spots gezielt angeworfen werden müssen, sind diese Eigenschaften Gold wert. Das verwendete japanische PE-Material sorgt für extreme Tragkräfte bei geringem Durchmesser: Von 0,06 mm (5 kg Tragkraft) bis 0,32 mm (31,5 kg), mit hoher Abriebfestigkeit und minimaler Wasseraufnahme. Keine Dehnung bedeutet präzise Köderkontrolle und zuverlässige Übertragung selbst der feinsten Bisse – ideal für Methoden wie Spinnfischen oder Vertical Jigging. Gleichzeitig bleibt die Angelschnur geschmeidig und langlebig, wodurch sie sich für vielseitige Einsätze eignet und auch bei intensiver Nutzung konstant leistungsfähig bleibt. Die Angelschnur ist in 150-Meter-, 300-Meter- oder 500-Meter-Spulen erhältlich und passt perfekt zu jeder Rute.

Farbvarianten im Angelshop: Die passende geflochtene Angelschnur für jeden Einsatz

Alle Varianten der Wild Devil Baits X8 Braid teilen dieselbe technische Basis und unterscheiden sich nur in der Farbgebung, die jeweils optimal auf spezifische Bedingungen abgestimmt ist. Die Fire Orange-Version bietet außergewöhnliche Sichtbarkeit über dem Wasser, sodass du die Schnurführung jederzeit kontrollieren kannst – perfekt für alle Lichtverhältnisse und aktives Angeln (verfügbar von 0,10 mm/7 kg bis 0,28 mm/26,5 kg). Ähnlich stark ist die Fluo Chartreuse-Variante mit ihrer extremen Leuchtkraft, die sich bei trübem Wasser oder Dämmerung bewährt und den Überblick maximiert (0,06–0,28 mm, 5–26,5 kg). Für unauffällige Präsentation eignet sich die Dark Green-Ausführung hervorragend: Sie verschmilzt unter Wasser mit der Umgebung und minimiert Scheu bei vorsichtigen Fischen – der Allrounder für Raubfisch- und Friedfischangeln (gleiche Stärken wie Chartreuse). Die Multicolor-Variante finally toppt alles mit farbwechselnden Abschnitten alle 10 Meter, was präzise Tiefen- und Distanzkontrolle erleichtert – unschlagbar beim systematischen Befischen verschiedener Bereiche oder im Meeresangeln (0,20–0,32 mm, 16–31,5 kg).

Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/angelschnur.htm

Kurzprofil:

Seit über zwanzig Jahren gehört Angelsport Berger zu den etablierten Anbietern im Angelsportbereich, und auch im Online-Shop angel-berger.de findet sich eine umfassende Auswahl für unterschiedlichste Angelmethoden. Das Sortiment reicht von Angelruten, Angelrollen und Angelschnüren bis hin zu Futtermitteln und detailgetreuen Kunstködern. Sowohl bewährte Markenartikel als auch eigene Produkte sind übersichtlich gegliedert, sodass sich die passende Ausrüstung je nach Zielfisch schnell und unkompliziert auswählen lässt.

Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf