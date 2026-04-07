Silver Storm erweitert sein Führungs- und technisches Team

Toronto, Ontario, 7. April 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass ab sofort vier neue erfahrene Bergbaufachleute das Führungsteam verstärken werden:

- Fernando Ragone, Chief Financial Officer

- Arturo Zamudio, General Manager, Mexiko

- Shane Ghouralal, P.Eng., Director, Technical Services

- David Travis, Project Director, Mexiko

President und CEO Greg McKenzie erklärt: Dank dieser Erweiterung unserer Führungsriege verfügen wir nun über einen ganz wesentlichen Expertenmix mit nachweislichen Erfolgen in der Projektumsetzung, fachlichem Knowhow und Führungserfahrung. Damit stellt das Unternehmen sicher, dass es sein Ziel - die Wiederaufnahme des Betriebs im Silberminenkomplex La Parrilla im zweiten Quartal 2026 - auch erreichen kann. Ich freue mich wirklich sehr, diese Neuzugänge bei Silver Storm ankündigen zu können und bin überzeugt, dass sie zu unserem weiteren Wachstum und Erfolg beitragen werden.

Fernando Ragone: Herr Ragone bereichert das Unternehmen mit seinen 28 Jahren Erfahrung im Finanz- und Bergbausektor. Er war zuletzt Senior Vice President und Chief Financial Officer bei Wesdome Gold Mines Ltd. Darüber hinaus war Herr Ragone als Chief Financial Officer bei Baffinland Iron Mines Corporation und in der North American Zinc Division bei Glencore beschäftigt und bekleidete außerdem leitende Funktionen bei First Majestic Silver Corp. und Primero Mining Corp.

Arturo Zamudio: Herr Zamudio ist ein fachkundiger Bergbauingenieur mit über 36 Jahren Erfahrung im mexikanischen Bergbau. Er war als General Manager für den Silber-Blei-Zink-Untertagebaubetrieb La Colorada der Pan American Silver Corp. zuständig und verantwortete bei Argonaut Gold den Haufenlaugungsbetrieb in den Gold- und Silberminen El Castillo und San Agustin. Zuletzt war er als Director of Strategic Planning beim mexikanischen Bergbaudienstleister MINPRO S.A. tätig.

Shane Ghouralal, P.Eng.: Herr Ghouralal ist Bergbauingenieur mit Führungserfahrung und Projektleiter mit mehr als 16 Jahren Berufserfahrung. Er arbeitete acht Jahre lang bei den Beratungsfirmen BBA Consultants und WSP, wo er die Projektleitung und strategische Planung innehatte und als betrieblicher Berater fungierte. Herr Ghouralal war außerdem über sechs Jahre lang bei Vale S.A., wo er zunehmend anspruchsvollere Funktionen im Bergbaubetrieb der untertägigen Nickelmine Thompson in Manitoba übernahm. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

David Travis: Herr Travis verstärkt das Unternehmen als Projektleiter in Mexiko und konzentriert sich auf die Wiederinbetriebnahme sowie den operativen Betrieb der Mine und der Verarbeitungsanlage im Silberbergbaukomplex La Parrilla. Er hat 25 Jahre Erfahrung in Management, Betrieb und Verwaltung von Bergbauminen. Herr Travis war in mehreren untertägigen polymetallischen Silberminen in leitender Funktion tätig, unter anderem in den mexikanischen Betriebsstätten Terronera und Guanacevi von Endeavour Silver Corp. und in der bolivianischen Mine San Vicente von Pan American Silver Corp.

Im Einklang mit dem abgeänderten und berichtigten Plan für Incentive-Optionen (Incentive Stock Option Plan, der Plan) hat Silver Storm bestimmten Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens Aktienoptionen (Optionen) gewährt, die diese zum Kauf von insgesamt 12.500.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,50 $ pro Aktie berechtigen. Eine Ausübung ist ab dem Zuteilungsdatum fünf Jahre lang möglich. Die Optionen werden gemäß den entsprechenden Bedingungen in regelmäßigen Abständen unverfallbar. Für die gewährten Optionen gelten die Bestimmungen des Plans. Sie unterliegen außerdem den Vorschriften und Statuten der TSX Venture Exchange (die Börse). Die Zuteilung dieser Aktienoptionen muss noch von der Börsenaufsicht genehmigt werden.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, die Wiederinbetriebnahme des zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben - einem ertragreichen Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca .

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

info@silverstorm.ca

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Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Änderungen der Marktlage, Metallpreise, Genehmigungsstatus, Betriebsbedingungen, Arbeiterverfügbarkeit und Zugang zu den erforderlichen Gerätschaften, Teilen und Betriebsmitteln. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Entscheidung, den Betrieb bei La Parrilla möglicherweise wieder aufzunehmen, sowie andere damit in Zusammenhang stehende Produktionsentscheidungen weitgehend auf internen Daten des Unternehmens sowie historischen Betriebsergebnissen, Berichten und technischen Bewertungen basieren und nicht von einer in Einklang mit NI 43-101 erstellten aktuellen Mineralreservenschätzung, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, gestützt werden. Infolgedessen besteht erhöhte Unsicherheit sowie ein höheres Maß an wirtschaftlichem und technischem Risiko, als dies der Fall wäre, wenn solche Studien abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wären. Für La Parrilla wurden keine Mineralreserven abgegrenzt und Mineralressourcen, die keine Reserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von Mineralreservenabschätzungen gemäß NI 43-101, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vor-Machbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die eine Produktionsentscheidung stützen, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Grades der Mineralgewinnung oder der Kosten einer solchen Gewinnung und verstärkt die Risiken, die mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte verbunden sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produktion bei La Parrilla wie erwartet oder überhaupt aufgenommen wird oder dass die erwarteten Produktionsmengen oder Betriebskosten erreicht werden. Eine Nichtaufnahme der Produktion hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Ebenso hätte die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle und Vorhersage des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden auf der Basis von Annahmen zu solchen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.

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