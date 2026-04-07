RAUMSCHMIDE: Premium-Monteurwohnungen in Baden-Württemberg mit Komfort und Service

Monteure, Handwerker und Geschäftsreisende finden bei der RAUMSCHMIDE provisionsfreie Unterkünfte mit Wohlfühlfaktor. Das Unternehmen vermietet Monteurzimmer direkt vom Vermieter an mehreren Standorten in Süddeutschland und setzt dabei auf Qualität statt Kompromisse - mit über 40 Unterkünften und mehr als 200 Betten gehört der Anbieter zu den führenden Vermietern in der Region. Ob für kurzfristige Einsätze oder langfristige Projekte: Die vollausgestatteten Apartments bieten alles, was Handwerker und Fachkräfte für einen angenehmen Aufenthalt benötigen. Von Stuttgart über Göppingen bis Heidenheim profitieren Gäste von modernen Unterkünften mit Highspeed-WLAN, vollausgestatteten Küchen und flexiblem Self-Check-in. Das Konzept des Unternehmens basiert auf eigenen Erfahrungen aus der Baubranche und wurde gezielt auf die Bedürfnisse von Monteuren abgestimmt.

Entstanden aus eigenem Bedarf - gewachsen durch Erfahrung

Die Gründungsgeschichte der RAUMSCHMIDE GmbH ist keine typische Unternehmensstory. Während eines eigenen Bauprojekts im Jahr 2019 stand das Team vor der Herausforderung, bezahlbare und gut ausgestattete Unterkünfte für die eigenen Handwerker zu finden. Was auf dem Markt verfügbar war, entsprach selten den Anforderungen: Zu teuer, zu spartanisch oder mit langen Anfahrtswegen verbunden. Aus dieser Situation heraus entstand die Idee, selbst Monteurwohnungen anzubieten - und zwar so, wie sie tatsächlich gebraucht werden.

Heute betreibt das Unternehmen über 40 Unterkünfte in Baden-Württemberg mit insgesamt mehr als 200 Betten. Die Standorte verteilen sich auf Göppingen, Heidenheim, Lorch, Ebersbach, Altbach und Stuttgart. Wer eine Monteurwohnung direkt vom Vermieter sucht, findet hier ein breites Angebot ohne Umwege über Vermittlungsportale.

Ausstattung, die im Alltag überzeugt

Eine Monteurwohnung ist kein Hotel, aber sie sollte mehr sein als eine Notlösung. Die RAUMSCHMIDE hat erkannt, dass gerade die kleinen Details den Unterschied machen. Jede Unterkunft ist mit folgenden Elementen ausgestattet:

- Bequeme Einzelbetten mit hochwertigem Bettzeug

- Vollausgestattete Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle und großem Kühlschrank

- Eigenes Badezimmer mit Dusche oder Badewanne

- 32-Zoll-Smart-TV in jedem Schlafzimmer

- Kostenloses Highspeed-WLAN

Besonders praktisch: Der Self-Check-in ermöglicht ein flexibles Ankommen ohne feste Übergabezeiten. Wer nach einer langen Anfahrt oder einem anstrengenden Arbeitstag ankommt, muss nicht auf einen Hausmeister warten, sondern kann direkt in die Wohnung. Diese Flexibilität schätzen vor allem Monteure, deren Arbeitszeiten selten planbar sind.

Transparente Konditionen ohne versteckte Kosten

Ein großer Vorteil bei der RAUMSCHMIDE ist die direkte Buchung. Wer ein Monteurzimmer ohne Provision sucht, kann hier die Unterkunft unmittelbar beim Vermieter anfragen. Das spart nicht nur Geld, sondern verkürzt auch die Kommunikationswege. Fragen zur Ausstattung, Verfügbarkeit oder zu besonderen Anforderungen lassen sich schnell klären - ohne Mittelsperson.

Die Preisgestaltung ist fair und nachvollziehbar. Es gibt keine versteckten Gebühren, keine Aufschläge für Endreinigung oder WLAN und keine überhöhten Kautionen. Was bei der Buchung angezeigt wird, ist auch das, was am Ende bezahlt wird. Diese Transparenz schafft Vertrauen und erleichtert die Planung für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter regelmäßig auf Montage schicken.

Standorte mit Bedacht gewählt

Die Lage einer Monteurwohnung entscheidet oft darüber, ob sie wirklich praktisch ist oder nur auf dem Papier gut klingt. RAUMSCHMIDE hat seine Standorte bewusst dort positioniert, wo sie tatsächlich gebraucht werden:

- Göppingen, Heidenheim und Lorch: Industrieregionen mit starker Prägung durch Produktionsbetriebe, Handwerksfirmen und Logistikunternehmen

- Stuttgart: Wirtschaftlich stärkste Region Deutschlands mit kurzen Wegen zur Landeshauptstadt

- Altbach und Ebersbach: Strategisch günstige Lage mit Nähe zur Autobahn und guter Anbindung an umliegende Städte

Wer beispielsweise eine günstige Monteurwohnung in Altbach sucht, profitiert von der Nähe zur Autobahn und der guten Anbindung an umliegende Städte. Auch in Stuttgart, einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands, bietet das Unternehmen Unterkünfte an. Eine günstige Monteurwohnung in Stuttgart zu finden, ist angesichts der hohen Immobilienpreise sonst keine leichte Aufgabe. RAUMSCHMIDE schafft hier eine bezahlbare Alternative für Arbeitseinsätze in der Landeshauptstadt und Umgebung.

Für Monteure bedeutet das: kurze Wege zur Baustelle, weniger Zeitverlust durch Anfahrt und mehr Erholung nach Feierabend.

Schnelle Verfügbarkeit und unkomplizierte Buchung

Zeit ist in der Baubranche ein kostbares Gut. Wenn ein Auftrag kurzfristig ansteht, muss auch die Unterkunft schnell organisiert sein. Die RAUMSCHMIDE prüft Verfügbarkeitsanfragen in der Regel innerhalb weniger Stunden. Bei besonders dringenden Fällen hilft ein Anruf oft schneller als eine E-Mail. Das Team kennt die Anforderungen seiner Kunden und weiß, dass Flexibilität im Arbeitsalltag von Handwerkern entscheidend ist.

Auch für größere Gruppen oder längere Aufenthalte findet sich meist eine Lösung. Wer mehrere Mitarbeiter unterbringen muss oder eine Firmenwohnung für Monteure über mehrere Wochen oder Monate benötigt, kann eine individuelle Anfrage stellen. Das Buchungsmanagement arbeitet lösungsorientiert und versucht, auch bei komplexen Anforderungen eine passende Unterkunft bereitzustellen.

Ein Team, das versteht, worauf es ankommt

Hinter der RAUMSCHMIDE stehen Menschen, die selbst aus der Praxis kommen und wissen, was eine gute Monteurwohnung ausmacht. Tatjana Schmid ist für das Buchungsmanagement und den Kundenservice verantwortlich. Ihre langjährige Erfahrung zeigt sich in der Fähigkeit, schnell die richtigen Lösungen zu finden und auf individuelle Wünsche einzugehen. Josua Schmid kümmert sich um die technische Betreuung und Instandhaltung der Objekte. Sein handwerkliches Geschick und sein Verständnis für Gebäudetechnik sorgen dafür, dass alle Unterkünfte in einwandfreiem Zustand bleiben.

Diese Kombination aus persönlichem Service und technischer Zuverlässigkeit macht den Unterschied. Wenn etwas nicht funktioniert, wird schnell reagiert. Wenn ein Sonderwunsch besteht, wird nach Möglichkeiten gesucht. Diese Haltung spiegelt sich auch in den Bewertungen wider, die durchweg positiv ausfallen.

Monteurzimmer direkt buchen - ohne Umwege

Die meisten großen Buchungsportale verdienen an Provisionen. Das ist legitim, erhöht aber die Kosten für den Endkunden. Wer eine Monteurwohnung ohne Provision buchen möchte, ist bei einem direkten Vermieter wie die RAUMSCHMIDE besser aufgehoben. Die Preise sind fair kalkuliert, und es gibt keine versteckten Aufschläge. Das eingesparte Geld kann sinnvoller investiert werden - etwa in eine längere Mietdauer oder in zusätzliche Ausstattung.

Die Buchung selbst ist unkompliziert. Über die Website lässt sich die Verfügbarkeit prüfen, per Telefon oder WhatsApp können Details geklärt werden. Wer lieber persönlich kommuniziert, erreicht das Team während der Geschäftszeiten ohne lange Wartezeiten. Diese Erreichbarkeit ist gerade für Unternehmen wichtig, die regelmäßig Unterkünfte für ihre Mitarbeiter organisieren müssen.

Warum sich die Wahl für die RAUMSCHMIDE lohnt

Es gibt viele Anbieter von Monteurunterkünften in Baden-Württemberg. Was die RAUMSCHMIDE von anderen unterscheidet, ist die Kombination aus Qualität, Transparenz und Service. Die Wohnungen sind nicht nur sauber und funktional, sondern bieten echten Komfort. Die Preise sind ehrlich kalkuliert, ohne versteckte Kosten. Und das Team ist erreichbar, hilfsbereit und versteht die Anforderungen seiner Zielgruppe.

Wer als Handwerker oder Geschäftsreisender eine verlässliche Unterkunft sucht, findet hier einen Partner, der mitdenkt. Ob für eine Woche, einen Monat oder ein ganzes Projekt - bei der RAUMSCHMIDE gibt es Lösungen, die im Alltag funktionieren. Das Unternehmen hat sich nicht nur einen Namen gemacht, sondern auch das Vertrauen seiner Kunden erarbeitet. Und genau darauf kommt es an, wenn man beruflich unterwegs ist und ein Zuhause auf Zeit braucht.

RAUMSCHMIDE GmbH

J. S.

Goethestraße 4

73035 Göppingen

Deutschland

E-Mail: raumschmide@gmail.com

Homepage: https://raumschmide.de/

Telefon: +49 (0) 7165 / 7739 010

Pressekontakt

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