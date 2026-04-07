Neue DIN-Norm für Tagungspauschalen schafft Transparenz

Tagungsplaner und Tagungskunden können zukünftig beim Vergleich und bei der Auswahl von Tagungspauschalen auf mehr Transparenz bauen.

Zu verdanken ist dies der neuen Norm "DIN 33463 Tagungspauschalen". Initiiert wurde deren Entwicklung von Hoteliers der Kooperation Exzellente Lernorte (ELO) unter Federführung von Alexander Wurster, Arbeitskreisleiter DIN AK "Tagungshotels und -leistungen". Die neue DIN 33463 definiert unter anderem einheitliche Grundsätze zur Ausgestaltung von Tagungspauschalen, wie beispielsweise einen Mindest-Leistungsumfang in den Bereichen Service, Verpflegung und Raumvorbereitung. "In der Praxis unterscheiden sich Tagungspauschalen teils stark, dies erschwert die Vergleichbarkeit von Angeboten für Kunden und Tagungsplaner deutlich", erklärt Wurster. "Vor rund zwei Jahren haben wir uns im Kreis der Exzellenten Lernorte die Frage gestellt, wie wir diese Situation verbessern können, und sind zu dem Schluss gekommen, dass nur eine DIN-Norm für alle Beteiligten einheitliche und verlässliche Rahmenbedingungen schaffen kann. Nach ersten Gesprächen mit dem Deutschen Institut für Normung e.V., wurde die Norm im Arbeitskreis NA 159-02-01-01 AK‚Tagungshotels und -leistungen' innerhalb von zwei Jahren erarbeitet."

Erhöhte Vergleichbarkeit und erleichterte Beschaffung

Im DIN-Arbeitskreis waren neben der Kooperation Exzellente Lernorte auch Expertinnen und Experten des Hotelverband Deutschland (IHA), der Maritim Hotelgesellschaft und des HSMA Deutschland e.V. vertreten. "Aus der exzellenten Zusammenarbeit aller an der Entstehung Beteiligten ist mit der DIN 33463 eine tragfähige Grundlage entstanden, die klar aufzeigt, was eine Tagungspauschale mindestens leisten muss", so Wurster. "Das erleichtert Hotels die Angebotsgestaltung und gibt Veranstaltern in der Tagungswirtschaft mehr Transparenz und Vergleichbarkeit an die Hand." In die neue Norm sind ein breites Wissen und umfassende Erfahrung aus der Praxis eingeflossen. Die neue DIN 33463 vereinfacht gleichermaßen den Angebotsprozess für Anbieter von Tagungspauschalen wie für deren Kunden. Beschaffungsprozesse sowie die Vergleichbarkeit von Angeboten und die Planungssicherheit werden erhöht.

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Exzellente Lernorte

Einzeln großartig - gemeinsam exzellent! Unter diesem Leitbild haben sich in der Kooperation Exzellente Lernorte (ELO) derzeit 22 Tagungs- und Seminarhotels vereint. Sie wollen durch ein optimales räumliches Umfeld und personelles Engagement der Hotelteams Lern- und Teamerfolge verstärken. Durch Innovation und permanenten Austausch untereinander optimieren Exzellente Lernorte kontinuierlich ihre Leistungen und orientieren sich dabei an neuesten Trends und Erkenntnissen der Weiterbildung. Die Mitglieder sehen sich als Vorreiter in vielen Entwicklungen für Tagungshotels. Für die Entwicklung innovativer Ideen wurde die Kooperation 2017/18 gleich mit zwei Europäischen Trainingspreisen ausgezeichnet, weil sie "mögliches Wettbewerbsdenken beiseitegelassen hat, um gemeinsam Verbesserungen für den Tagungsmarkt zu erreichen".

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