Nachwuchsrennfahrer Bruno Greiling wird Werksfahrer im Arena E Sachsenring Junior Team

Der 14?jährige deutsch?spanische Kartpilot Bruno Greiling wird zur Saison 2026 als Werksfahrer im Arena E Sachsenring Junior Team gefördert und in der DKM gezielt aufgebaut.

Hamburg/Mülsen, 2. April 2026. Der 14?jährige Nachwuchsrennfahrer Bruno Alexander Greiling ist zur Saison 2026 als Werksfahrer in das Arena E Sachsenring Junior Team aufgenommen worden. Das in der Motorsportarena Mülsen beheimatete Team gilt als professionell strukturierte Nachwuchsschmiede mit klarer Ausrichtung auf die Deutsche Kart?Meisterschaft und den leistungsorientierten Kartsport. Für Bruno ist dies der nächste Schritt in einem Umfeld, das junge Fahrer von Technik und Datenanalyse bis hin zu mentaler Stärke umfassend ausbildet.

Strukturierte Nachwuchsförderung in Mülsen

Das Arena E Sachsenring Junior Team positioniert sich als Junior?Kart?Rennteam mit eigener Teamleitung, klar definierten Rollen und einer transparenten Förderlogik. Die Ausbildung beginnt bei Einsteigerformaten im Leihkartbereich, führt über Kartschule, Academy und Kart?Cup und mündet in Renneinsätzen im Junior?Team.

Sportlich ist das Team in mehreren Klassen der Deutschen Kart?Meisterschaft (DKM) sowie im Ostdeutschen ADAC Kart Cup aktiv; hinzu kommen internationale Vorbereitungseinsätze, unter anderem in Italien. Rennberichte dokumentieren regelmäßige Top?Platzierungen, etwa den Gesamtsieg eines Arena?E?Piloten beim ADAC Kart Bundesendlauf in Mülsen 2025.

Geführt wird das Programm von Sports Director Niels Tröger und Team Manager Fabian Kreim. Neben den Renneinsätzen gehören strukturierte Fahrerbetreuung, Datenanalyse, Testtage, Rennsituationstraining und Mentalcoaching zum Konzept; eingesetzt wird Material von Maranello.

Mit der Aufnahme als Werksfahrer wird Bruno nicht lediglich Teil eines Fahrerfeldes, sondern bewusst in dieses Leistungsumfeld integriert. Ein Signal für Vertrauen, Perspektive und eine engere, langfristige Zusammenarbeit.

Internationale Erfolge als Grundlage

Bruno Alexander Greiling (geb. 06.03.2012) lebt in Estepona (Spanien) und Berlin und startet in den Junior?Klassen IAME X30 und OK?N Junior. Seine erste komplette Saison im Kartsport bestritt er 2021 - und gewann auf Anhieb die Andalusische Meisterschaft in der Academy?Klasse.

In den vergangenen Jahren folgten Einsätze in spanischen, deutschen und europäischen Serien. Die Saison 2025 markiert dabei einen wesentlichen Meilenstein:

* IAME Winter Cup Valencia 2025: Sieg in der X30?Junior?Klasse, in Fachmedien als deutscher Sensationserfolg auf europäischer Bühne eingeordnet.

* IAME Euro Series (Junior): Rookie unter den Top?10 der Gesamtwertung.

* Spanische Meisterschaft (CEK): Gesamtrang drei und bester Rookie.

* Deutsche Kart?Meisterschaft: Laufsieg bei einem Gaststart in der X30?Junior?Klasse, unter anderem beim DKM?Wochenende in Mülsen.

* IAME World Finals: Starke Aufholjagd 2025, als er sich nach einem Qualifying?Rückschlag aus dem Hinterfeld bis in die Spitzengruppe vorkämpfte und damit über das Event hinweg mehr als 100 Überholmanöver absolvierte.

Parallel zu seinem Engagement in Mülsen startet Bruno 2026 weiterhin auf internationaler Ebene: Er ist als Werksfahrer für Formula K vorgesehen und nimmt an hochkarätigen Junior?Events in Europa teil.

Bruno trainiert ganzjährig im Kart, ergänzt durch Sim?Racing, Athletik? und Mentaltraining. Er spricht fließend Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch und lernt zusätzlich Italienisch und Französisch, was ihm im internationalen Fahrerlager zusätzliche Flexibilität verschafft.

Zitat von Bruno Greiling

"Mit der Aufnahme als Werksfahrer in das Arena E Sachsenring Junior Team habe ich einen wichtigen nächsten Schritt gemacht", sagt Bruno Greiling. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, mich in einem professionellen Nachwuchsumfeld weiterzuentwickeln, das Technik, Datenanalyse, Mentaltraining und Rennen auf hohem Niveau verbindet."

Über Bruno Alexander Greiling

Bruno Alexander Greiling ist ein 14?jähriger Nachwuchsrennfahrer im internationalen Kartsport. Seit seinem Titelgewinn als Andalusischer Meister 2021 sammelte er Podestplätze und Siege in nationalen und europäischen Meisterschaften, darunter der Erfolg beim IAME Winter Cup 2025 und ein Laufsieg in der Deutschen Kart?Meisterschaft. In der Saison 2026 startet er als Werksfahrer für Formula K sowie im Arena E Sachsenring Junior Team.

Aktuelle Einblicke in seine Karriere gibt es auf Instagram unter @bruno.greiling2012 .

Über das Arena E Sachsenring Junior Team

Das Arena E Sachsenring Junior Team ist ein Nachwuchs?Kartteam mit Standort in der Motorsportarena Mülsen. Es verfolgt ein mehrstufiges Förderkonzept vom Einstieg im Kartsport bis zu Einsätzen in der Deutschen Kart?Meisterschaft und internationalen Veranstaltungen und legt besonderen Wert auf Technikverständnis, Fairness, Teamgeist, strategisches Denken und mentale Stärke.

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