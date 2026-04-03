WONBIOGEN präsentiert Schaumstoffverband „Therasorb" auf internationalen Fachmessen

Der südkoreanische Medizinproduktehersteller WONBIOGEN Co., Ltd. (Gumi, Gyeongsangbuk-do; CEO: Won-il Kim) verfolgt aktiv den Ausbau seiner internationalen Marktpräsenz – gestützt auf fortschrittliche Technologien zur feuchten Wundversorgung sowie ein breites Portfolio hydrokolloider Produkte.

Vertreten war WONBIOGEN unter anderem auf der WHX, der MEDICA, der Cosmoprof Worldwide Bologna sowie der Beautyworld Middle East. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem Schaumstoffverbände sowie weitere Wundversorgungsprodukte und Hautpflegeprodukte auf medizintechnischer Basis. Mit Einkäufern und Partnerunternehmen aus Europa, dem Nahen Osten und Asien wurden konkrete Gespräche geführt – ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Markenbekanntheit und zur Erschließung neuer Märkte weltweit.

Das Leitprodukt des Unternehmens ist der Schaumstoffverband „Therasorb". Er besteht aus Polyurethanschaum, hält die Wunde feucht und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Exsudataufnahme. Dadurch wird die Krustenbildung gehemmt und die Wundheilung aktiv gefördert. Klinisch eingesetzt wird Therasorb bei Verbrennungen, Dekubitus, postoperativen Wunden, Schürfwunden sowie diabetischen Fußulzera – und genießt in der medizinischen Praxis einen ausgezeichneten Ruf.

Der Hydrokolloid-Verband „Renoderm" absorbiert Exsudat und fördert den Abbau von nekrotischem Gewebe. So entsteht ein feuchtes Wundmilieu, das die Hautregeneration unterstützt. Das Produkt eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum – von leichten Wunden bis zur Nachsorge nach Laserbehandlungen. Ergänzt wird das Portfolio durch „Remscar" – ein Narbenprodukt auf Silikonbasis, erhältlich als Gel oder Folie, das bei hypertrophen Narben und Keloiden nach Operationen, Verbrennungen oder Verletzungen eingesetzt wird.

Therasorb und Renoderm sollen bis 2026 die CE-MDR-Zertifizierung erhalten – ein entscheidender Schritt für den europäischen Markt. Parallel dazu betreibt WONBIOGEN ein OEM/ODM-Geschäft für Akne-Spot-Patches auf Hydrokolloid-Basis. Entwickelt auf Grundlage langjähriger Erfahrung in der Herstellung klinischer Hydrokolloid-Verbände, werden die Patches nach medizinischen Qualitäts- und Fertigungsstandards produziert und an globale Marken – darunter Unternehmen in Japan und China – geliefert. Nun richtet das Unternehmen seinen Blick verstärkt auf Nordamerika und Europa.

Auf den diesjährigen Messen wurden Schaumstoff- und Hydrokolloid-Verbände, Silikonprodukte zur Narbenbehandlung sowie – auf medizintechnischer Grundlage entwickelte – MD-Cremes, Hautpflegeprodukte und Spot-Patches präsentiert. Die Produkte stießen bei den Besuchern auf großes Interesse. Besonders auf der WHX Dubai und der MEDICA führte das Unternehmen gezielte Gespräche mit Einkäufern aus dem Nahen Osten, Europa und Asien – mit konkreten Fortschritten beim Aufbau neuer Partnerschaften.

Unter der Marke „Medisorb" zeigte WONBIOGEN auf der Cosmoprof Worldwide Bologna und der Beautyworld Middle East medizintechnisch entwickelte Hautpflegeprodukte – mit dem Ziel, neue Exportmärkte im B2B- und B2C-Segment zu erschließen und internationale Partnerschaften auszubauen.

WONBIOGEN will seine Technologiekompetenz und Fertigungskapazitäten als spezialisierter Medizinproduktehersteller weiter stärken – durch die Entwicklung und den Vertrieb klinisch fundierter Wundversorgungstechnologien und hydrokolloider Produkte. Gleichzeitig sollen OEM/ODM-Partnerschaften international ausgebaut werden, um das Unternehmen langfristig als globalen Anbieter von Wundversorgungslösungen zu etablieren. Ende