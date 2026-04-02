Die U.S. Polo Assn. unterstützt die Division I National Intercollegiate Championship und präsentiert damit die Zukunft des Polos

Die DI Women's and Men's Finals werden in der Sendung Breakaway: Polo in College auf ESPN zu sehen sein

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 2. April 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), unterstützte stolz die Division I National Intercollegiate Championship (NIC), die vom 19. bis 22. März 2026 in der Nähe von Dallas, Texas, im Prestonwood Polo & Country Club stattfand. Als höchste Spielklasse im College-Polo der Vereinigten Staaten bringt die NIC die besten studentischen Athleten des Landes zusammen, die um nationale Titel kämpfen.

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Die Champions 2026 der Division I Women's National Intercollegiate, Polo-Team Aiken der University of South Carolina: Winifred Branscum, Madison Jordan und Brianna Jordan; die Champions 2026 der Division I Men's National Intercollegiates, Polo-Team der University of North Texas: Alec Felhaber, Niklaus Felhaber, Johann Felhaber, Mosiah Gravesande, Sebastian Celis Guerrero

Bildnachweis: @oanaphoto

Als stolzer Unterstützer des Intercollegiate/Interscholastic (I/I)-Programms der USPA investiert die U.S. Polo Assn. weiterhin in die nächste Generation von Polospielern. Für die NIC 2026 stellte die globale Sportmarke allen Teilnehmern maßgeschneiderte Event-T-Shirts zur Verfügung, deren Sondereditionsdesigns das 50-jährige Jubiläum der Division I Womens NIC würdigten, sowie Spielerpreise für alle Finalisten und exklusive U.S. Polo Assn. Champions Caps für die Siegerteams. Vor Ort bereicherte die Sportmarke das Fanerlebnis zudem durch die Verteilung von Caps, was zusätzlich zur energiegeladenen Atmosphäre des Meisterschaftsevents beitrug.

Die Division I Women's National Intercollegiate Championship auf einen Blick:

- Finale: University of South Carolina - Aiken (Winifred Branscum, Brianna Jordan, Madison Jordan) gegen Texas A&M University (Josie Dorsey, Francesca Felhaber, Jordan Fikes, Ersatzspielerinnen: Kylie Beard, Emily Coflin, Sophia DeAngelis)

- Datum: 22. März 2026

- Austragungsort: Prestonwood Polo & Country Club, Oak Point, Texas

- Endstand: 15 (USC-Aiken) - 6 (Texas A&M)

- All-Stars: Madison Jordan (USC-Aiken), Josie Dorsey (TAMU), Kelsey Bray (UVA) und Winifred Branscum (USC-Aiken)

- Bestes Spielpony: Fiscal, gespielt und im Besitz von Winifred Branscum (USC-Aiken)

Die Division I Men's National Intercollegiate Championship im Überblick:

- Finale: University of North Texas (Alec Felhaber, Johann Felhaber, Niklaus Felhaber, Mosiah Gravesande, Ersatzspieler: Sebastian Celis Guerrero) gegen Cornell University (Benito Jarmillo, Malachi Light, Max Sponer, Ersatzspieler: Harrison Fredericks, Fin Maroney, Mihali Pinzon, Dylan Tung)

- Datum: 22. März 2026

- Austragungsort: Prestonwood Polo & Country Club, Oak Point, Texas

- Endstand: 15 (UNT) - 13 (Cornell)

- All-Stars: Will Mudra (TAMU), Malachi Light (Cornell), Benito Jarmillo (Cornell), Johann Felhaber (UNT)

- Bestes Spielpony: Zury, im Besitz der Texas A&M University

Die U.S. Polo Assn. unterstützt über ihr Collegiate Partnership Program (CPP) landesweit mehr als 30 Colleges und Universitäten sowie rund 70 Teams. Bereits im achten Jahr in Folge fördert die Marke die nächste Generation von Polospielern durch Trikots, maßgeschneiderte Funktionsbekleidung, Markenausrüstung, finanzielle Zuwendungen und vieles mehr. Das CPP steht allen Colleges und Universitäten offen; die teilnehmenden Teams reichen von der Ost- bis zur Westküste und umfassen kleine private und große öffentliche Einrichtungen sowie Ivy-League- und Historically Black Colleges or Universities (HBCUs).

Die Division I National Intercollegiate Championship steht für die Zukunft des Sports, wo Engagement, Teamwork und Leidenschaft für den Polosport auf höchstem Niveau des College-Wettbewerbs zusammenkommen, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, diese außergewöhnlichen studentischen Athleten zu unterstützen und weiterhin in die nächste Generation von Spielern und zukünftigen Führungspersönlichkeiten auf allen Ebenen zu investieren.

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer der Division I Women's and Men's Championships und viel Glück für die Teilnehmer der Division II National Intercollegiate Championships im nächsten Monat, fügte Prince hinzu.

Die Division-I-Finals der Frauen und Männer werden in der preisgekrönten Sendung Breakaway: Polo in College von Global Polo gezeigt und über die Plattformen von ESPN und Global Polo ausgestrahlt, wodurch die Reichweite der College-Polo-Meisterschaften auf ein globales Publikum ausgeweitet wird. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

Die 2026 National Intercollegiate Championship markiert das 50-jährige Jubiläum des Division I Women's Intercollegiate Tournament, und es ist inspirierend, das bemerkenswerte Talent und das Engagement zu sehen, das diese studentischen Athleten während einer so hart umkämpften und bedeutenden Saison gezeigt haben, sagte Liz Brayboy, Chair of the USPA's Intercollegiate/Interscholastic (I/I) Committee. Dank der anhaltenden Unterstützung durch die U.S. Polo Assn. wächst der College-Polo-Sport weiter und erreicht neue Zielgruppen und Sportfans, was für uns und den College-Sport insgesamt unglaublich spannend ist.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing and Media

Telefon +001.561.227.6994 - E-Mail: sstilson@uspagl.com

Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

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QUELLE: U.S. Polo Assn.

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