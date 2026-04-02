Highland Copper entdeckt 3,7 Mrd. Pfund Kupfer - Der vielleicht heißeste Hebel auf den Kupfer-Superzyklus

02.04.26 12:13

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Highland Copper Company Inc. ISIN: CA43004Y1016 WKN: A1J7TE FSE: C3H1 TSXV: HI.V OTC: HDRSF

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Highland Copper entdeckt 3,7 Mrd. Pfund Kupfer

Der vielleicht heißeste Hebel auf den Kupfer-Superzyklus

Kupfer ist das neue Öl der Energiewende - und unser Kupfer Aktientip Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) sitzt genau dort, wo Angebot, Politik und Timing zusammenkommen. Wer nach einem fortgeschrittenen, voll genehmigten Kupferprojekt in sicherer US-Jurisdiktion sucht, kommt an diesem Namen kaum vorbei.

Warum Highland Copper jetzt so explosiv spannend ist

Voll genehmigt - heute eine absolute Rarität: Das Copperwood-Projekt in Michigan zählt zu den wenigen vollständig genehmigten Kupferprojekten Nordamerikas. Alle Umwelt- und Betriebszulassungen liegen vor - auf Privatland. Das reduziert Zeit, Risiko und politische Unsicherheit dramatisch.

Klare Timeline: Bauentscheidung 2026, Produktion ab 2029: Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Engineering läuft, frühe Bau- und Rekultivierungsarbeiten sind erledigt. Highland ist kein Explorer, sondern ein Near-Term-Developer mit klar definierten Meilensteinen.

Massiver Hebel auf steigende Kupferpreise: Bei 5 USD/lb Kupfer steigt der Post-Tax-NPV (8%) auf rund 507 Mio. USD, der IRR auf ~33% - bei 6 USD/lb explodiert der Projektwert weiter. Die C1-Cash-Kosten von ~1,99 USD/lb sorgen für außergewöhnliche Margen.

Substanz statt Story: Rund 3,7 Mrd. Pfund Kupfer in Ressourcen, davon ein großer Teil Measured & Indicated, plus definierte Reserven - unterlegt durch jahrzehntelange Bergbauhistorie und exzellente Infrastruktur.

Finanzierung & Rückenwind aus Washington: Ein LOI der US-EXIM Bank über bis zu 250 Mio. USD unterstreicht die strategische Bedeutung als US-Domestic-Copper-Quelle. Zusätzlich: politischer Support auf Bundes- und Landesebene.

Das Fazit

Unser Copper Hot Stock Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) vereint, was Investoren suchen: Genehmigungen, Größe, Kostenkontrolle, Kupfer-Hebel und politisches Momentum. Während der Markt noch wartet, ist das Projekt bereit. Genau hier entsteht echte Fear of Missing Out. Kupferboom + voll genehmigtes US-Projekt + klarer Weg zur Produktion = Highland Copper.

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3,7 Milliarden Pfund Kupfer - und der klare Weg zur US-Produktion ab 2029:

Warum Highland Copper jetzt elektrisiert

Unser Kupfer Aktientip Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) steht für genau das, wonach Investoren im Kupfer-Superzyklus suchen: Eine riesige Kupferressource, eine sichere US-Jurisdiction und einen konkret terminierten Weg in die Produktion. Das ist kein Zukunftsversprechen - das ist ein Projekt mit Plan, Genehmigungen und Momentum.

Die Dimension: 3,7 Milliarden Pfund Kupfer - einfach erklärt

Highland Copper verfügt über eine Kupfer-Gesamtressource von rund 3,7 Milliarden Pfund:

1,8 Milliarden Pfund Measured & Indicated (M&I)

- gut definiert, Basis der aktuellen Minenplanung

- reicht für eine initiale Minenlaufzeit von rund 11 Jahren

1,9 Milliarden Pfund Inferred

- zusätzliches Potenzial

- klare Chance, die Mine durch weiteres Infill-Drilling deutlich zu verlängern

Ergebnis: ein Projekt mit kritischer Größe, langfristiger Perspektive und erheblichem Wertsteigerungspotenzial.

Targeting 2029 Production: Der Weg ist bereits geebnet

Die Folie "Targeting 2029 Production" bringt es auf den Punkt: Copperwood gehört zu den am weitesten fortgeschrittenen Kupferprojekten in den USA.

Vollständig genehmigt

Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) abgeschlossen

Detail-Engineering läuft

Frühe Standort- und Rekultivierungsarbeiten abgeschlossen

Highland Copper strebt eine Bauentscheidung in der zweiten Jahreshälfte 2026 an - mit dem klaren Ziel, 2029 in Produktion zu gehen. In einer Branche, in der Genehmigungen oft ein Jahrzehnt dauern, ist das ein massiver strategischer Vorteil.

US-Jurisdiction: einer der größten Trümpfe

Copperwood liegt in Michigan, USA - und genau das macht den Unterschied:

Politisch stabile, bergbaufreundliche Jurisdiction

Projekt liegt auf Privatland - kein Bundesland mit jahrelangen Genehmigungsrisiken

Voll genehmigt unter strengen US-Umweltstandards

Exzellente Infrastruktur (Strom, Straßen, Bahn, Industrie in der Region)

Kupfer gilt in den USA als kritisches Metall für Energiewende, Industrie und Sicherheit

US-Domestic Copper ist strategisch begehrt - und zunehmend politisch unterstützt. Highland Copper sitzt genau an diesem Sweet Spot.

Warum hier echte FOMO entsteht

Unser Copper Hot Stock Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) ist kein Explorer, sondern ein Near-Term-Producer:

Milliarden-Pfund-Ressource

Klarer Zeitplan Richtung Produktion

US-Sicherheit statt politischer Risiken

Hebel auf steigende Kupferpreise

3,7 Milliarden Pfund Kupfer + US-Jurisdiction + Produktionsziel 2029 = ein Setup, das der Markt erfahrungsgemäß neu bewertet, je näher die Realisierung rückt.

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Copperwood: 3,7 Milliarden Pfund Kupfer - harte Kennzahlen statt Visionen

Im globalen Wettlauf um Kupfer stechen nur wenige Projekte heraus, die Größe, Genehmigungen, Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur vereinen. Das Copperwood-Projekt unseres Kupfer Aktientips Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) ist eines davon - und genau deshalb zählt es aktuell zu den spannendsten Kupfer-Aktien am Markt.

Die Substanz: Kupfer in Milliarden-Pfund-Dimension

Copperwood verfügt über eine Kupfer-Gesamtressource von rund 3,7 Milliarden Pfund. Davon sind rund 1,8 Milliarden Pfund als Measured & Indicated klassifiziert - die solide Grundlage der Minenplanung. Diese Ressource trägt eine initiale Minenlaufzeit von 11 Jahren. Zusätzlich kommen etwa 1,9 Milliarden Pfund Inferred-Ressourcen, die erhebliches Potenzial für eine Verlängerung der Minenlaufzeit bieten. Das ist kein Explorationswert, sondern ein Projekt mit industrieller Dimension.

Copperwood - die entscheidenden Kennzahlen auf einen Blick

Was Copperwood besonders macht, sind nicht Versprechen, sondern harte Fakten:

Minenlaufzeit: 11 Jahre

Anlagenkapazität: 6.800 Tonnen Erz pro Tag

Jährliche Kupferproduktion: ca. 30.000 Tonnen

Jährliche Silberproduktion: ca. 110.000 Unzen

Initiale Investitionskosten: ca. 391 Mio. USD

Lebenszyklus-C1-Cashkosten: ~1,99 USD je Pfund Kupfer

Wirtschaftlichkeit (Feasibility Study):

NPV (8%, nach Steuern): ~168 Mio. USD bei 4,00 USD/lb Kupfer

NPV (8%, nach Steuern): ~507 Mio. USD bei 5,00 USD/lb Kupfer

IRR (nach Steuern): 18% bis 33%

Amortisationszeit: 3,5 bis 2,0 Jahre

Ein klarer Hebel auf steigende Kupferpreise - mit robustem Kostenprofil.

US-Jurisdiction & Infrastruktur: ein unterschätzter Werttreiber

Copperwood liegt in Michigan, USA, auf Privatland und ist vollständig genehmigt. Alle relevanten staatlichen Genehmigungen für Bau und Betrieb liegen vor - ein enormer Vorteil in einer Branche, in der Genehmigungsrisiken oft den größten Unsicherheitsfaktor darstellen.

Dazu kommt eine exzellente regionale Infrastruktur:

Straßen- und Bahnanschluss

Energieversorgung in Reichweite

Historische Bergbauregion mit verfügbarem Fachpersonal

Kupfer gilt in den USA als kritisches Metall - Projekte wie Copperwood unseres Copper Hot Stock Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) profitieren direkt von diesem strategischen Fokus.

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Copperwood - das genehmigte Kupfer-Schwergewicht mit maximalem Hebel auf den Kupferpreis

Im aktuellen Kupfer-Bullenmarkt trennen sich Visionen von realen Projekten. Copperwood, das Kernprojekt unseres Kupfer Aktientips Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) gehört klar zur zweiten Kategorie: genehmigt, wirtschaftlich robust, gesellschaftlich akzeptiert - und damit ein Projekt, das Investoren nicht erklären, sondern rechnen können.

Operativer Fortschritt: Vertrauen statt Versprechen

Copperwood ist vollständig genehmigt und operativ sichtbar vorangekommen. Bereits September 2025 wurden frühe Standortarbeiten und parallele Rekultivierungsmaßnahmen abgeschlossen:

Erstmaßnahmen am Standort erledigt

717 Acres dauerhaft gesichertes Feuchtgebiet

Umweltmaßnahmen umgesetzt, nicht nur geplant

Parallel dazu wurde breite regionale Unterstützung aufgebaut:

22 offizielle Unterstützungsbeschlüsse lokaler Gemeinden

Absichtserklärung mit Gewerkschaften

Rückhalt durch politische Vertreter der Upper Peninsula

So entsteht soziale Lizenz - der kritische Engpassfaktor im Bergbau.

Schlagkräftiges Umsetzungsteam

Highland Copper hat ein erfahrenes Projekt- und Umweltteam installiert (Projektleitung, Standortmanagement, Umweltmanagement). Das ist entscheidend: Copperwood wird gemanagt wie ein Bau- und Betriebsprojekt - nicht wie eine Exploration

Projektökonomie: außergewöhnlicher Kupfer-Hebel

Die Wirtschaftlichkeit ist der eigentliche Gamechanger:

NPV (8% nach Steuern):

-~168 Mio. USDD bei 4,00 USD/lb Kupfer

-~507 Mio. USDD bei 5,00 USD/lb

-~855 Mio. USDD bei 6,00 USD/lb

IRR (nach Steuern): bis 47,6%

Lebenszyklus-Cashkosten: ~1,99 USD/lb

Jährliche Produktion: ~30.000 t Kupfer ( 67 Mio. Pfund)

Schon ein moderater Kupferpreisanstieg vervielfacht den Projektwert - ohne zusätzliche Optimierungen wie Minenverlängerungen, Drift-&-Fill oder Förderprogramme.

Umwelt & Sicherheit: ein echter Wettbewerbsvorteil

Copperwood erfüllt Michigans strenge Umweltauflagen:

Kein säurebildendes Gestein (kein Pyrit)

Keine Wasserentnahme aus dem Lake Superior

Moderne Tailings-Anlage (HDPE-Auskleidung, Downstream-Bauweise)

Finanzielle Sicherheiten für verantwortungsvolle Stilllegung hinterlegt

Reserven belegen die Wirtschaftlichkeit

Neben Ressourcen verfügt Copperwood über definierte Reserven:

25,7 Mio. t Proven & Probable

~820 Mio. Pfund Kupfer bei ~1,45% Cu

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit ist nachgewiesen.

Fazit

Copperwood vereint Genehmigungen, Akzeptanz, starke Ökonomie und US-Sicherheit. In einem Markt, der nach realen Kupfer-Produzenten von morgen sucht, ist das ein seltenes Gesamtpaket. Unser Copper Hot Stock Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) steht nicht für Hoffnung - sondern für ein genehmigtes Kupfer-Projekt mit messbarem Cashflow-Hebel. Genau deshalb zählt die Aktie aktuell zu den überzeugendsten Kupfer-Aktientipps.

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Copperwood rückt in die Umsetzungsphase:

Warum Highland Copper jetzt zur Königsklasse der Kupfer-Aktien zählt

Im Kupfersektor entscheidet nicht mehr die Vision, sondern der Grad der Umsetzung. Genau hier setzt das Copperwood-Projekt unseres Kupfer Aktientips Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF). Die jüngsten Fortschritte in Engineering, Prozessdesign und Projektoptimierung markieren einen Wendepunkt: Copperwood entwickelt sich vom genehmigten Projekt zum konkret finanzierungs- und baureifen Kupfer-Asset.

Engineering-Fortschritt: Das Projekt wird real

Im Oktober 2025 wurde Phase 1 des Engineerings erfolgreich abgeschlossen. Ziel ist es, bis H2 2026 rund 40% Engineering-Reife zu erreichen - ein entscheidender Meilenstein, um Bauentscheidung und Projektfinanzierung abzusichern.

Was das bedeutet:

Mine & Process Plant: Historische Daten vollständig ausgewertet, zentrale Trade-off-Studien gestartet -gezielte Risikoreduzierung statt Blindflug.

Water Management: Klimatische Designkriterien definiert, Wasserbilanz aktiv optimiert.

Tailings Disposal Facility: Geotechnische Grundlagen vollständig analysiert, Phase-2-Engineering mit Ziel 85% Reifegrad bereits vorbereitet.

Copperwood wird nicht mehr geplant - es wird systematisch gebaut.

Prozess-Redesign: Mehr Kupfer, geringere Kosten

Einer der größten Werttreiber ist das Prozess-Redesign (September 2025). Durch ein vereinfachtesFlowsheet und den Einsatz moderner Ultrafein-Flotationstechnologie (Glencore Jameson Cells) konnte Highland Copper messbare Verbesserungen erzielen:

Kupfergewinnung gesteigert von 86,0% auf 87,6%

Niedrigere Verarbeitungskosten pro Tonne

Effizientere Zerkleinerung, geringerer Energiebedarf

Kleinere, intelligentere Flotationsanlage mit operativen Vorteilen

Mehr Metall aus dem gleichen Erz - das ist echter Wertzuwachs. Genehmigt. Akzeptiert. Finanzierbar.

Genau diese Kombination suchen institutionelle Investoren - und finden sie nur selten.

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Projekt-Finanzierung Copperwood: Der 250-Mio.-USD-EXIM-Hebel - warum Highland Copper jetzt im Fokus der großen Geldgeber steht

Im Rohstoffsektor entscheidet selten die Ressource allein - Finanzierbarkeit ist der wahre Gamechanger. Genau hier setzt das Copperwood-Projekt unseres Kupfer Aktientips Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) ein starkes Ausrufezeichen. Mit einer Letter of Intent (LOI) der U.S. Export-Import Bank (EXIM) über bis zu 250 Mio. USD rückt Copperwood in eine Liga, die nur wenige Kupferprojekte erreichen.

U.S. EXIM LOI über bis zu 250 Mio. USD - ein strategisches Signal

Im September 2025 erhielt Highland Copper eine LOI der U.S. EXIM Bank für eine mögliche Projektfinanzierung von bis zu 250 Mio. USD:

Fremdfinanzierung (Debt) von bis zu 250 Mio. USD

Laufzeit bis zu 11 Jahre

Vollständige Due-Diligence-Prüfung folgt

Wichtig: Eine LOI ist keine verbindliche Zusage, aber sie gilt im Projektfinanzierungsmarkt als klarer Vertrauensbeweis. Die EXIM Bank prüft ausschließlich Projekte mit strategischer Bedeutung, hoher Umsetzungsreife und politischer Rückendeckung.

Copperwood erfüllt genau dieses Profil.

Politischer Rückenwind aus Washington - selten und wertvoll

Copperwood profitiert von ungewöhnlich breiter Sichtbarkeit und Unterstützung auf Bundesebene:

Aktive Gespräche mit dem U.S. Department of Energy

Engagement beim U.S. Department of Defense

Öffentliche Unterstützung durch mehrere Abgeordnete aus Michigan und Wisconsin

Kupfer gilt in den USA als kritisches Metall - unverzichtbar für Energiewende, Infrastruktur, Verteidigung und industrielle Resilienz. Projekte wie Copperwood sind deshalb mehr als Minen: Sie sind strategische Assets.

Weitere Finanzierungsoptionen: strukturiert statt verwässernd

Neben der EXIM-LOI prüft Highland Copper zusätzliche, komplementäre Finanzierungsquellen, darunter:

Abnahme-/Offtake-Strukturen (u.a. mit Industriepartnern)

Spezialisierte Projektfinanzierer

Ziel ist eine ausgewogene Finanzierungsstruktur, die:

das Eigenkapital schont,

Verwässerung begrenzt,

und den Projektwert maximiert.

Gerade in einem Umfeld steigender Kupferpreise ist diese Strategie hochattraktiv für Aktionäre.

Warum die Finanzierung der eigentliche Kurstreiber ist

Mit Genehmigungen, Engineering-Fortschritt und starker Projektökonomie war Copperwood bereits überzeugend. Die EXIM-LOI hebt das Projekt nun auf die nächste Stufe:

Finanzierbarkeit wird realistisch

Projekt rückt näher an eine Bauentscheidung

Institutionelle Investoren werden aufmerksam

Der Markt bewertet Kupferprojekte nicht linear, sondern in Stufen. Der Übergang von "genehmigt" zu "finanzierbar" ist historisch einer der stärksten Werttreiber.

Fazit

Highland Copper vereint derzeit, was selten zusammenkommt:

genehmigtes US-Kupferprojekt

fortgeschrittenes Engineering

starke Wirtschaftlichkeit

bis zu 250 Mio. USD EXIM-Finanzierungs-LOII

politischer Rückenwind auf Bundesebene

Copperwood ist nicht mehr nur ein starkes Projekt - es ist ein strategisch relevantes Kupfer-Asset mit klarer Finanzierungsperspektive. Genau das macht Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) aktuell zu einem der spannendsten Kupfer-Aktientipps.

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Institutionelle Zeitenwende bei Highland Copper:

Block Trade, Fonds-Einstieg - und plötzlich freie Bahn nach oben

Im Lebenszyklus einer Rohstoff-Aktie gibt es einen ganz bestimmten Wendepunkt, den erfahrene Investoren kennen: Wenn Altlasten verschwinden, neue institutionelle Käufer übernehmen - und der Markt plötzlich frei atmen kann. Genau dieser Moment wurde bei unserem Kupfer Aktientip Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) im November 2025 erreicht.

Der Greenstone-Block-Trade: Ein Overhang verschwindet - Nachfrage tritt ein

Im November 2025 wurde der geordnete Block Trade der 16%-Beteiligung von Greenstone Resources erfolgreich umgesetzt. Entscheidend ist dabei nicht nur dass verkauft wurde - sondern wie:

- Rund 16% der Aktien wurden strukturiert am Markt platziert

- Repräsentierte institutionelle Nachfrage von ca. 15 Mio. CAD

- Greenstone wurde durch rund sechs neue institutionelle Investoren ersetzt

- Der jahrelange Überhang durch die Fondsabwicklung von Greenstone (bis H1 2026) wurde vollständig eliminiert

Das Ergebnis:

Kein Verkaufsdruck mehr. Keine "unsichtbare Hand" im Markt.

Ein technischer Befreiungsschlag.

Stärkeres Aktionariat statt Schwäche

Besonders bemerkenswert: Der bestehende Großaktionär Condire Investors nutzte den Moment, um seine Beteiligung von 16% auf 19,9% zu erhöhen. Das ist mehr als eine Randnotiz - es ist ein klares Vertrauenssignal:

- Ein informierter Investor

- mit tiefem Projektverständnis

- erhöht sein Engagement genau dann, wenn andere aussteigen

Smart Money ersetzt Abwicklungskapital.

Rückhalt durch Top-Mining-Fonds - das neue Fundament

Nach dem Block Trade präsentiert sich Highland Copper mit einem robusten, professionellen Aktionärsbasis:

28% - Orion Mine Finance

19,9% - Condire Investors

6% - Osisko Gold Royalties

12% - weitere institutionelle Investoren

1% - Management & Directors

Mehr als die Hälfte der Aktien liegt bei erfahrenen Rohstoff- und Minenfinanzierern.

Das ist genau das Aktionariat, das:

Entwicklungsprojekte versteht

Volatilität aushält

und Wertschöpfung bis zur Bauentscheidung begleitet

Fazit: Warum hier jetzt echte FOMO entsteht

Während viele Kupfer-Aktien noch mit:

schwachen Aktionariaten,

permanentem Verkaufsdruck,

und fehlender institutioneller Unterstützung kämpfen,

liefert Highland Copper:

ein bereinigtes Aktienregister,

Top-Mining-Fonds an Bord,

steigende institutionelle Aufmerksamkeit,

und ein genehmigtes, finanzierbares US-Kupferprojekt im Hintergrund.

Der Markt ist jetzt "sauber". Das Kapital ist hochwertig. Und das Projekt steht vor der nächsten Wertstufe. Genau so beginnen die starken Phasen einer Kupfer-Aktie.

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Peergroup-Vergleich: Warum Copperwood von Highland Copper die Konkurrenz hinter sich lässt

Im Kupfersektor entscheidet nicht die lauteste Story, sondern der Vergleich auf Augenhöhe. Genau dieser Peergroup-Check zeigt, warum das Copperwood-Projekt der Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) derzeit zu den attraktivsten Kupfer-Assets Nordamerikas zählt - und warum Investoren hier besonders genau hinschauen.

Die Liga: Nordamerikanische Kupferentwickler

Highland Copper wird mit drei etablierten Wettbewerbern verglichen:

Arizona Sonoran - Cactus (USA)

Ex-New World - Antler (USA)

Foran - McIlvenna Bay (Kanada)

Alle gelten als hochwertige Projekte. Doch Copperwood sticht an einem entscheidenden Punkt klar heraus.

Der Schlüsselvorteil: Vollständig genehmigt

Im direkten Vergleich ist Copperwood das einzige Projekt der Peergroup, das vollständig genehmigt ist.

Copperwood (Michigan, USA): voll genehmigt

Wettbewerber: Genehmigungen noch ausstehend

In einer Branche, in der Genehmigungen oft Jahre dauern oder scheitern, ist das ein massiver Bewertungs- und Zeitvorteil.

Studienstatus & Umsetzungsreife

- Copperwood: Feasibility Study (FS) abgeschlossen

- Arizona Sonoran & Antler: Pre-Feasibility (PFS)

- Foran: FS

Ein FS-Projekt mit vollständigen Genehmigungen ist eine andere Asset-Klasse als ein PFS-Projekt - insbesondere für institutionelle Investoren und Finanzierer.

Produktionsprofil & Qualität

Erwartete Jahresproduktion:

- Copperwood: 30.000 t Kupfer

- Antler: 30.000 t

- Foran: 39.000 t

- Cactus: 90.000 t (Open Pit + Underground)

Copperwood kombiniert solide Produktionsgröße mit einem hochgradigen M&I-Gehalt von 1,51% Cu - deutlich höher als bei Arizona Sonoran (0,48%) und auf Augenhöhe mit führenden Untertageprojekten.

Kapitalintensität: effizient statt extrem

Ein oft unterschätzter Faktor ist die Kapitalintensität pro produziertem Pfund Kupfer:

Copperwood: ca. 6,51 USD/lb

Wettbewerber: zwischen 4,49 und 7,43 USD/lb

Copperwood liegt im wettbewerbsfähigen Mittelfeld, kombiniert dies aber mit vollständiger Genehmigung und fortgeschrittenem Engineering - ein entscheidender Unterschied.

Standortfaktor: USA schlägt Risiko

Drei der vier Projekte liegen in Nordamerika - Copperwood jedoch in Michigan, USA, auf Privatland und unter klar definierten regulatorischen Rahmenbedingungen. Das bedeutet:

geringeres politisches Risiko

höhere Finanzierungssicherheit

strategische Relevanz als US-Domestic-Copper-Quelle

Das Fazit: Warum Copperwood im Vergleich überzeugt

Der Peergroup-Vergleich zeigt klar:

- einziges voll genehmigtes Projekt

- FS-Status statt Vorstudien

- wettbewerbsfähige Kostenstruktur

- hochwertige Grade

- sichere US-Jurisdiction

Copperwood spielt nicht in der Zukunft - es ist bereit. Und genau das macht Highland Copper aktuell zu einer der überzeugendsten Kupfer-Aktien im Markt. Wer auf den kommenden Kupfer-Superzyklus setzen will, findet hier Substanz statt Hoffnung - und genau daraus entsteht echte Fear of Missing Out.

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Operational Excellence trifft Katalysator-Dichte: Warum Copperwood jetzt den Takt im Kupfersektor vorgibt

Im Rohstoffsektor trennt sich Wertschöpfung von Wunschdenken nicht durch Visionen, sondern durch operative Umsetzung. Genau hier setzt das Copperwood-Projekt unseres Kupfer Aktientips Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) ein klares Ausrufezeichen - und hebt sich sichtbar von vielen Wettbewerbern ab.

Geliefert statt versprochen: Die operative Bilanz

Während zahlreiche Kupferentwickler noch über Meilensteine sprechen, hat Highland Copper sie bereits erreicht:

Q3 2025: Erfolgreiche Verbesserung der Kupfergewinnung durch Ultrafein-Flotation

Q3 2025: US-EXIM Letter of Intent über bis zu 250 Mio. USD

Q4 2025: Abschluss Phase-1-Engineering

Q4 2025: Geordneter Greenstone-Block-Trade - Überhang beseitigt

Q4 2025: 30 Mio. USD White-Pine-Divestment

H1 2026: Concurrent Reclamation abgeschlossen

Das Ergebnis: Ein Projekt, das Schritt für Schritt de-risked wird - technisch, finanziell und strukturell.

Der Unterschied zur Konkurrenz

Viele Wettbewerbsprojekte befinden sich noch in:

frühen Engineering-Phasen

offenen Genehmigungsverfahren

oder ungeklärten Finanzierungsstrukturen

Copperwood hingegen kombiniert:

- vollständige Genehmigungen

- fortgeschrittenes Engineering

- institutionelle Finanzierungskanäle

- reale Bau-Optionen statt theoretischer Szenarien

Das ist eine andere Projektklasse.

Die nächsten Katalysatoren - klar terminiert

Highland Copper hat nicht nur geliefert, sondern einen klaren, transparenten Fahrplan für die kommenden Quartale:

- Q4 2025: Entscheidung über staatlichen Zuschuss

- Q1 2026: Abschluss der Mine-Plan-Überprüfung

- H1 2026: Prüfung weiterer federal funding programmes

- H1 2026: Start des Debt-Finanzierungsprozesses

- H2 2026: Abschluss Phase-2-Engineering

- H2 2026: Potenzielle Bauentscheidung

Jeder einzelne Punkt ist ein potenzieller Neubewertungs-Trigger.

Warum genau jetzt FOMO entsteht

Der Markt beginnt, einen entscheidenden Unterschied zu erkennen:

Viele Kupfer-Stories leben von Hoffnung

Highland Copper lebt von Umsetzung

Mit jedem erreichten Meilenstein sinkt das Risiko - und steigt der Wert.

Institutionelle Investoren beobachten genau solche Phasen, in denen operative Fortschritte schneller kommen als die Bewertung nachzieht. Copperwood entwickelt sich vom Entwicklungsprojekt zur konkreten Produktionsoption - und genau dort entstehen die stärksten Kursbewegungen.

Fazit: Eine der überzeugendsten Kupfer-Aktien im Markt

Die Kombination aus

konsequenter operativer Umsetzung,

hoher Katalysator-Dichte,

US-Jurisdiction,

und fortgeschrittener Finanzierungsvorbereitung

macht unseren Copper Hot Stock Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) derzeit zu einem der spannendsten Kupfer-Aktientipps

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Highland Copper Company Inc.: 10 Gründe, warum dieses Kupferprojekt jetzt im Fokus kluger Investoren steht

Unser Kupfer Aktientip Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) vereint Eigenschaften, die im aktuellen Kupfermarkt selten gemeinsam auftreten - Größe, Genehmigungen, Finanzierungsperspektive und konkrete Umsetzungsschritte.

Hier sind die 10 wichtigsten Gründe, die Highland Copper derzeit zu einem der interessantesten Kupferentwickler Nordamerikas machen:

1. Vollständig genehmigtes Kupferprojekt in den USA

Das Copperwood-Projekt in Michigan ist vollständig genehmigt - ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern, deren Projekte noch Jahre im Genehmigungsprozess stecken. In einem regulierten Markt wie den USA bedeutet dies Planungssicherheit und Zeitvorsprung.

2. Große Kupferbasis mit Milliarden-Pfund-Potenzial

Copperwood verfügt über eine Kupferressource im Milliarden-Pfund-Bereich, ergänzt durch definierte Reserven für eine langfristige Minenplanung. Diese Ressourcengröße schafft die Grundlage für eine mehrjährige stabile Produktion.

3. Klare wirtschaftliche Projektbasis

Die Feasibility Study zeigt:

rund 30.000 Tonnen Kupferproduktion pro Jahr

niedrige Cashkosten im Branchenvergleichh

attraktive Projektökonomie bei steigenden Kupferpreisen

Das macht Copperwood zu einem Projekt mit starker Hebelwirkung auf den Kupferpreis.

4. Fortschreitendes Engineering reduziert Projektrisiken

Mit abgeschlossener Phase-1-Engineering-Arbeit und laufender Optimierung wird das Projekt Schritt für Schritt konkreter. Jeder Fortschritt reduziert technische Unsicherheiten und erhöht die Realisierungswahrscheinlichkeit.

5. Finanzierung mit institutioneller Unterstützung vorbereitet

Die Letter of Intent der U.S. EXIM Bank über bis zu 250 Mio. USD zeigt, dass das Projekt auf dem Radar großer Finanzierungsinstitutionen steht. Zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten werden parallel geprüft.

6. Strategischer Standort in einer stabilen US-Jurisdiction

Kupfer gilt in den USA als kritischer Rohstoff für Energie, Infrastruktur und Technologie. Ein Projekt innerhalb der USA bietet:

politische Stabilität

klare regulatorische Prozesse

strategische Bedeutung

7. Starker institutioneller Aktionärskreis

Zu den bedeutenden Investoren zählen erfahrene Mining-Finanzierer und Branchenakteure. Der erfolgreiche Block Trade institutioneller Anteile hat das Aktionariat verbreitert und den Streubesitz erhöht.

8. Mehrere kurzfristige Katalysatoren

Das Projekt verfügt über einen klar strukturierten Fahrplan, darunter:

weitere Finanzierungsentscheidungen

Engineering-Meilensteine

mögliche Bauentscheidungen

Diese Ereignisse können die Wahrnehmung des Projekts am Markt wesentlich beeinflussen.

9. Vergleich mit Wettbewerbern zeigt strukturelle Vorteile

Im direkten Vergleich mit anderen nordamerikanischen Kupferentwicklern zeigt sich:

vollständige Genehmigungen

fortgeschrittener Projektstatus

vergleichbare Produktionsprofile Diese Kombination ist im Markt selten.

10. Positionierung für den global steigenden Kupferbedarf

Die Elektrifizierung von Industrie, Energie und Mobilität erhöht die Nachfrage nach Kupfer weltweit. Projekte mit fortgeschrittener Entwicklung und klarer Umsetzungsperspektive stehen besonders im Fokus langfristiger Investoren.

Das Gesamtbild: Eine seltene Kombination von Faktoren

Unser Copper Hot Stock Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) vereint:

- fortgeschrittenes Projekt

- vollständige Genehmigungen

- institutionelle Unterstützung

- klare Finanzierungsperspektive

- wachsendes strategisches Interesse an US-Kupferprojekten

Diese Kombination findet sich nur bei wenigen Kupferentwicklern weltweit.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83621/aktiencheck-020426.015...

Ausführliche Hintergrund-Infos zur Highland Copper Company Inc.

Ausführliche Informationen zu den Aktien der Highland Copper Company Inc. (ISIN: CA43004Y1016, WKN: A1J7TE, FSE: C3H1, TSXV: HI.V, OTC: HDRSF) finden Sie auf der oziellen Unternehmens-Website:

www.highlandcopper.com

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise, in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Highland Copper Company Inc. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips Highland Copper Company Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Small-Caps investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Highland Copper Company Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Highland Copper Company Inc.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Highland Copper Company Inc. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Highland Copper Company Inc. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Highland Copper Company Inc. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Highland Copper Company Inc. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Highland Copper Company Inc., die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Highland Copper Company Inc. nicht in der Lage sein könnte, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Highland Copper Company Inc. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Highland Copper Company Inc. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Highland Copper Company Inc. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Highland Copper Company Inc. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Highland Copper Company Inc. darstellen; dass Highland Copper Company Inc. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Highland Copper Company Inc. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Highland Copper Company Inc. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Highland Copper Company Inc. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der Highland Copper Company Inc. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Highland Copper Company Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre jederzeit Transaktionen in eigenen Aktien vornehmen können.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, jederzeit Aktien der Highland Copper Company Inc. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt, deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen

und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter - Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umständen erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebene Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

- Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

- Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

- Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

- Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

- Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg, sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffender Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung werden durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

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Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

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Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Highland Copper Company Inc. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Highland Copper Company Inc. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

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Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Highland Copper Company Inc. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

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Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

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