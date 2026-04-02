NIOB startet im Projekt Seigneurie mit einem Diamantbohrprogramm

Kampagne dient der Erkundung von Ausläufern des Pegmatitsystems und der Bewertung von potenziellen Niob- und Seltenerdmetallvorkommen

Vancouver, British Columbia - 3. April 2026 / IRW-Press / Bei North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) kommen im Projekt Seigneurie erstmals Bohrer zum Einsatz.

Das Team hat hier absolut keine Zeit vergeudet. Erst vergangene Woche haben wir den Erhalt der entscheidenden Bewilligung bekannt gegeben, und diese Woche finden bereits Bohrungen statt. Im Rahmen der ersten Phase sollen die Ausläufer des Pegmatitsystems erkundet und die Chancen für die Auffindung einer Niob- und Seltenerdmetallmineralisierung bewertet werden, so Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. Die Ergebnisse sollen dann als Orientierungshilfe in der nächsten Phase der Exploration im Projekt Seigneurie dienen.

Highlights

- Im zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Seigneurie in Québec wurden Diamantbohrungen eingeleitet.

- In den ersten Bohrlöchern sollen die Ausläufer des Pegmatitsystems, sowohl an den Rändern als auch in der Kernzone des Zielgebiets, erkundet werden.

- Das Programm dient der Bewertung des Potenzials für Vorkommen von Niob (Nb) und Seltenerdmetallen (REE), die mit dem Pegmatitsystem in Verbindung stehen.

- Die Bohrkampagne 2026 im Projekt Seigneurie ist zur Gänze finanziert.

Projekt Seigneurie

Das zur Gänze finanzierte Diamantbohrprogramm folgt im Anschluss an die von North American Niobium im Vorfeld absolvierten geologischen Arbeiten in seinem Konzessionsgebiet in der Region Haute-Côte-Nord in der Provinz Québec, an dem das Unternehmen sämtliche Rechte hält. Hier soll zunächst das Ausmaß und die Kontinuität des mutmaßlichen Pegmatitsystems erkundet werden.

In den ersten Bohrlöchern geht es um die Ermittlung von Ausläufern des Pegmatitsystems. Sowohl an den Rändern als auch in der Kernzone des Systems wird nach einer möglichen Niob- und Seltenerdmetallmineralisierung gesucht. Derzeit sind rund 1.800 Bohrmeter in neun Bohrlöchern geplant. Je nachdem, wie die Ergebnisse ausfallen, könnten aber noch weitere Bohrmeter dazukommen.

Die Bohrungen werden von der Firma Forage Fusion Drilling Ltd. durchgeführt. Das Unternehmen wird die Probenergebnisse zeitgerecht nach Erhalt und Analyse veröffentlichen.

Abbildung 1: Bohranlage am Standort des Projekts Seigneurie

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Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Québec). Die Konzessionsgebiete in Québec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren mineralisches Potenzial; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Grenville Province, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

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