Syntax auf der Hannover Messe am SAP-Partnerstand: Orchestrierung von Cloud, Daten und KI für die digitale Transformation der Fe

-- Syntax zeigt in Halle 15 an Stand F08 Mini-Smart-Factory zum selbst ausprobieren sowie eine Demo zu AI-Guided Maintenance

-- Einführung von SAP Digital Manufacturing: Kundenvortrag mit SIG am 22. April, 10 Uhr, im SAP Forum

-- Syntax-Plattform IoT Foundation macht aus Maschinendaten nutzbare Erkenntnisse - am Stand von Pepperl+Fuchs (Halle27|StandD38)

Weinheim, 31. März 2026 --- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, ist auf der Hannover Messe 2026 vom 20. bis 24. April am SAP-Partnerstand in Halle 15, Stand F08 vertreten. Dort präsentiert das Unternehmen sein breites Portfolio an Lösungen für die digitale Transformation der Fertigung - mit Fokus auf Cloud, intelligente Datennutzung und KI. Für einen praxisnahen Blick in die digitale Fertigung sorgt eine Demo zur Zukunft der Wartung hochkomplexer Maschinen mit einem KI-basierten Ansatz für Predictive Maintenance. Zudem können sich Besucherinnen und Besucher am Syntax-Stand in einer Mini-Smart-Factory einen Kaffeebecher individuell gestalten. Darüber hinaus geben die Syntax-Kunden SIG und RAUMEDIC in Vorträgen im SAP Forum Einblicke in ihren Umstieg auf SAP Digital Manufacturing (DM).

Live am Stand: Industrielle Orchestrierung in der Praxis und eine Smart Factory zum Ausprobieren

Wie eine personalisierte Produktion in der Smart Factory aussieht, können Messebesuchende am Syntax-Stand selbst ausprobieren. Auf einem Tablet lässt sich über eine einfach gestaltete Power App ein Name oder eine kurze Botschaft eingeben. Die App sendet den Auftrag mit spezifischen Gravurinformationen an SAP DM, das den Produktionsvorgang plant und steuert - genau wie in einer echten Fertigungslinie. Daraufhin startet automatisch eine angebundene Gravurmaschine. Schon nach kurzer Zeit ist der individuell gravierte Kaffeebecher fertig und kann mitgenommen werden.

Zudem rückt Syntax das Thema intelligente Nutzung von Daten aus dem Shopfloor in den Fokus. Eine Demo mit der Dreh-Fräsmaschine CTX 450 TC mit Robo2Go Open Automation von DMG MORI veranschaulicht, wie KI die Überwachung und Wartung hochkomplexer Produktionssysteme verändert. Mit SAP Joule AI, Microsoft Copilot und Echtzeitdaten aus der Fertigung lassen sich potenzielle Probleme erkennen, noch bevor sie entstehen. Durch die Kombination von SAP Digital Manufacturing mit datengestützten Analysen entwickelt sich die Wartung von reaktiven Eingriffen zu proaktiven, vorausschauenden Maßnahmen. Zeichnet sich ab, dass ein Teil ausfallen wird, durchforstet ein KI-Agent einen Wissenspool mit Dokumenten, Manuals, Reparaturanleitungen und Co. und sorgt dafür, dass das auszutauschende Teil direkt vor Ort nachproduziert wird. Abschließend leitet die KI das Service-Team durch den kompletten Reparaturprozess. Diese AI-Guided Maintenance gewährleistet Resilienz, Ausfallsicherheit und Kontinuität in der Fertigung.

Live on stage: Die Zukunft der Fertigung beim Verpackungsspezialisten SIG

Am Mittwoch, 22. April, 10 Uhr, präsentieren Syntax und SIG, ein führender Anbieter von Verpackungslösungen, im SAP Forum, wie die Fertigung der Zukunft mit SAP Digital Manufacturing aussehen kann: SIG betreibt ein globales Fertigungsnetzwerk, das rund um die Uhr produziert. Unter der Leitung von Syntax mit seiner MES- und Cloud-Expertise steuert SIG Daten und Prozesse über Kontinente hinweg, gewinnt Erkenntnisse in Echtzeit und setzt sie in Verbesserungen um. Wie das funktioniert, und wie SIG mit Unterstützung von Syntax ein großes Transformationsprojekt - die Einführung von SAP DM - umsetzt, erfahren Messebesucher von Patrick le Mestrez, Senior Specialist MES & Digitalization, Michael Mennicken, Business Analyst MES bei SIG International Services, und Dr. Jakob Weber, Regional Leader SAP Consulting Europe & Vice President SCM Consulting bei Syntax, im Vortrag "Packaging the future - the SIG journey to SAP Digital Manufacturing".

Effiziente Produktion bei RAUMEDIC - mit SAP Digital Manufacturing

Am Donnerstag, 23.4. um 11.30 Uhr zeigt RAUMEDIC im SAP Forum, wie das Medizintechnikunternehmen mit Unterstützung von Syntax SAP Digital Manufacturing eingeführt hat. Im Vortrag "From complexity to clarity: RAUMEDIC's path to efficient production" von Christian Vogler, Project Lead SAP S/4HANA & SAP Digital Manufacturing, RAUMEDIC AG, erfahren Interessierte, wie in einem regulierten Umfeld der Übergang von papierbasierten Prozessen zu digitaler Compliance gelingt, wie das Unternehmen seine globale Produktionsplattform aufgebaut hat, Abläufe optimiert und nachhaltiges Wachstum ermöglicht.

Live bei Pepperl+Fuchs (Halle27|StandD38): Mit smarten Sensoren und Data Intelligence zum Digital Twin

In Zusammenarbeit mit Pepperl+Fuchs und Bosch Digital Twin Industries präsentiert Syntax das Zusammenspiel von Industriesensoren über digitale Zwillinge hin zur vollständigen SAP-ERP-Integration. Maschinendaten werden im Sinne von prädiktiver Wartung mithilfe von KI in wertvolle Erkenntnisse verwandelt, Produktionsumgebungen Ende-zu-Ende automatisiert und mit der nötigen Intelligenz ausgestattet - mit maximaler Transparenz für mehr Ressourcen- und Kosteneffizienz.

"Die intelligente Fabrik entsteht, wenn Technologie, Prozesse, Daten und Menschen im Einklang agieren", sagt Björn Bartheidel, CEO Europe von Syntax. "Als Bindeglied zwischen SAP und Microsoft schaffen wir eine durchgängige Plattform, auf der Cloud-Technologien, KI und digitale Fertigungsprozesse ineinandergreifen. So ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produktionslandschaften intelligent zu vernetzen, flexibel zu skalieren und nachhaltig zu optimieren - und machen aus Digitalisierung echte Wertschöpfung."

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