Ganzheitliches Mentaltraining: My Mental Coach setzt neue Impulse für Performance und Wohlbefinden in der Schweiz

Mit dem Ausbau des Angebots auf mymentalcoach.ch etabliert das Unternehmen unter der Leitung von Nadine Ballmer einen modernen Standard für mentales Training in der Schweiz. Das Programm richtet sich an Athleten, Fachkräfte und Privatpersonen, die ihre Leistungsfähigkeit steigern und gleichzeitig eine gesunde mentale Balance finden möchten.

Expertise und Leidenschaft für Entwicklung

Hinter My Mental Coach steht Nadine Ballmer, die seit Jahren Menschen auf ihrem Weg zu persönlicher und beruflicher Exzellenz begleitet. Mit einem Fokus auf praxisnahe Strategien und individuelle Begleitung bietet das Unternehmen nicht nur Einzelcoachings, sondern auch fundierte Lehrgänge an. Durchführung ihres erfolgreichen Mentaltraining-Lehrgangs, der sich sowohl an angehende Profis als auch an Interessierte zur persönlichen Weiterbildung richtet.

Die Methodik: Performance trifft Resilienz

Der Ansatz des Unternehmens geht über klassisches Coaching hinaus. Es geht darum, Werkzeuge zu vermitteln, die im Alltag, im Studium oder im Spitzensport sofort anwendbar sind. Im Zentrum steht die Überzeugung, dass Erfolg untrennbar mit der inneren Einstellung und der Fähigkeit, unter Druck gelassen zu bleiben, verbunden ist.

„Exzellenz ist keine Fähigkeit, sondern eine Einstellung“, so das Leitmotiv der Plattform. Dieser Grundsatz zieht sich durch alle Programme – von der Prüfungsvorbereitung für Studenten bis hin zur Optimierung der Führungsqualitäten in Unternehmen.

Ein flexibler Zugang zur mentalen Stärke

Durch die Kombination aus persönlicher Expertise und digitalen Ressourcen ermöglicht die Plattform einen niederschwelligen Zugang zu professionellem Mentaltraining. In einer Zeit, in der psychische Belastbarkeit immer wichtiger wird, bietet das Unternehmen einen klaren Fahrplan, um Herausforderungen souverän zu meistern und Potenziale voll auszuschöpfen.

Über My Mental Coach

Unter der Leitung von Nadine Ballmer ist das Unternehmen ein führender Schweizer Anbieter für Mentaltraining und Ausbildung. Mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Veränderungsprozessen unterstützt das Team Menschen dabei, ihre mentalen Bremsen zu lösen und gesteckte Ziele mit Klarheit und Fokus zu erreichen.

Pressekontakt

Adresse: Hornbachstrasse 50, 8008 Zürich, Schweiz

E-Mail: info@mymentalcoach.ch

Telefonnummer: 044 389 84 08