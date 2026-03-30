Smart & Nett und H-TEAM e.V. laden ein: H-TEAM Kulturbühne in München am 27. April 2026

München, März 2026 – Mit einem frischen Kulturformat bereichern Smart & Nett und das H-TEAM e.V. ab sofort die Münchner Veranstaltungslandschaft: Die neu aufgestellte H-TEAM Kulturbühne verspricht abwechslungsreiche Abende voller Musik, Kabarett, Comedy und Kleinkunst – lebendig, nahbar und mit besonderer Atmosphäre.

Den Auftakt macht die Veranstaltung am 27. April 2026, bei der sich das Publikum auf ein vielseitiges Programm freuen darf. Von gefühlvollen Singer-Songwriter-Klängen über pointiertes Kabarett bis hin zu humorvollen und interaktiven Einlagen ist für beste Unterhaltung gesorgt. Mitsingmomente, überraschende Acts und eine entspannte Stimmung machen den Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Mit dabei sind:

• Herr Dennehy – eine markante Singer-Songwriter-Stimme mit lyrisch-kritischem Blick auf gesellschaftliche und emotionale Themen

• Rix Rottenbiller – derb-charmanter Comedian und Kabarettist mit treffsicheren Alltagsbeobachtungen

• ïsili – eine sympathische Band mit genreübergreifenden Songs und positiven Vibes

• Helga Brenninger – Austropop- und Bayernpop-Mix mit eigenen Songs und einem unterhaltsamen Kazoo-Crashkurs – Mitsingen ausdrücklich erwünscht

Die Veranstaltung findet im H-TEAM e.V., Plinganserstraße 19, 81369 München statt.

Einlass ist ab 18:00 Uhr, Beginn um 18:30 Uhr. Die Dauer beträgt etwa zwei Stunden.

Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des H-TEAM sind willkommen. Aufgrund begrenzter Plätze wird um Anmeldung gebeten:

E-Mail: kunst@h-team-ev.de, Telefon: 089 / 747 36 20 oder

Online: https://smart-und-nett.de/?fluent-form=7

Bereits jetzt vormerken: Die nächste Ausgabe der H-TEAM Kulturbühne findet am 19. Oktober 2026 statt.

Das H-TEAM e.V. ist ein gemeinnütziger Münchner Verein, der sozial benachteiligte Menschen sowie von Messie-Erkrankung Betroffene unterstützt. Die Kulturbühne setzt bewusst einen positiven Gegenpol zu oft belastenden sozialen Themen. Gemeinsam mit Smart & Nett wird dieses kulturelle Angebot ab 2026 weiterentwickelt und ausgebaut.

Ein Abend, der verbindet, berührt und begeistert – Kultur für alle, mitten in München.

Wer sind Smart & Nett?

In der Smart & Nett GbR haben Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation vereint. Daraus entstanden ist eine Künstleragentur, ein Verlag und ein Musiklabel, also ein Ganzes, das in sich Synergien schafft und sich stets weiter vernetzt. Das Unternehmen ist in München ansässig.