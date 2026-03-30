CHAINWAY MC51 – Mobile UHF | RAIN - RFIDPressetext verfasst von IDCRAFT am Mo, 2026-03-30 11:46.
CHAINWAY MC51 – Mobile UHF | RAIN - RFID
Datenerfassung für Industrie, Logistik und Handel
Digitalisierung erfordert leistungsfähige mobile RFID-Technologie
Unternehmen in Industrie, Logistik und Handel stehen vor der Herausforderung,
große Datenmengen e?zient zu erfassen und in Echtzeit verfügbar zu machen.
UHF | RAIN - RFID ermöglicht hierbei eine berührungslose Massenerfassung
ohne Sichtkontakt.
Der CHAINWAY MC51 wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt und
verbindet leistungsstarke RFID-Technologie mit moderner Android-Enterprise-
Architektur.
Technologieplattform: Impinj E-Series und Gen2X
Das integrierte UHF-Modul auf Impinj E510 Basis unterstützt EPC Class 1 Gen2
und ISO 18000-6C. Die zusätzliche Nutzung von Impinj Gen2X sorgt für stabile
Performance selbst in anspruchsvollen Funkumgebungen.
Hohe Lesegeschwindigkeit und Reichweiten von mehreren Metern ermöglichen:
• Beschleunigte Inventurprozesse
• Automatisiertes Asset Tracking
• Fehlerreduktion durch kontaktlose Erfassung
• Echtzeit-Transparenz entlang der Supply Chain
Android 14 – Investitionssicherheit für Enterprise Projekte
Mit Android 14 bietet der MC51 eine langfristig tragfähige Plattform für
Unternehmensanwendungen. Die Integration in ERP-, WMS- und Cloud-Systeme
erfolgt nahtlos. MDM- und EMM-Konzepte lassen sich problemlos umsetzen.
Konnektivität für vernetzte IoT-Strukturen
Der MC51 unterstützt 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth und GNSS. Dadurch eignet sich das
Gerät ideal für mobile Workflows, cloudbasierte Architekturen und
standortübergreifende Datensynchronisation.
Multitechnologie-Ansatz reduziert Systemkomplexität
Neben UHF RFID integriert das Gerät 1D/2D-Barcode-Scanning sowie NFC / HF
RFID. Unternehmen können unterschiedliche Identifikationstechnologien in
einer Plattform bündeln und dadurch Hardware- und Schulungskosten
reduzieren.
Ergonomie & Robustheit für den Dauereinsatz
Das 6-Zoll-HD-Touchdisplay, ein leistungsstarker Octa-Core-Prozessor sowie die
robuste Bauweise ermöglichen zuverlässigen Einsatz in Lager, Produktion und
Außendienst.
Der CHAINWAY MC51 ist ein leistungsstarker UHF RFID Handheld Reader für
Unternehmen, die ihre Prozesse e?zient, transparent und zukunftssicher
gestalten möchten.
???? Kontaktieren Sie die RFID-Experten der IDCRAFT GmbH für eine individuelle
Beratung.
Unternehmensinfo - IDCRAFT GmbH
Als RFID und NFC Spezialist unterstützt IDCRAFT Unternehmen bei der Auswahl
der richtigen Hardware, der besten Softwarepartner und bei der
Projektumsetzung. IDCRAFT positioniert sich als Value Added Distributor und
bietet umfassende Beratung von der Technologieauswahl bis zur Integration.
Das Hardware Portfolio bietet RFID Lesegeräte, Reader Module, Handheld
Reader & RFID Transponder.
Warum IDCRAFT GmbH der richtige Partner für RFID-Projekte ist?
Die IDCRAFT GmbH steht für umfassende RFID-Expertise und praxisorientierte
Lösungen. Neben leistungsfähiger Hardware wie dem AIR60U bietet IDCRAFT
ganzheitliche Beratung, Systemintegration und langfristige Unterstützung.
Mehrwert durch Erfahrung und Kompetenz
• RFID- und NFC-Spezialisten
• Breites Produktportfolio
• Individuelle Beratung
• Maßgeschneiderte Lösungen
Mit IDCRAFT erhalten Unternehmen nicht nur ein RFID Lesegerät, sondern eine
nachhaltige RFID-Gesamtlösung.
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