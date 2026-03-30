Startseite CHAINWAY MC51 – Mobile UHF | RAIN - RFID Pressetext verfasst von IDCRAFT am Mo, 2026-03-30 11:46. CHAINWAY MC51 – Mobile UHF | RAIN - RFID

Datenerfassung für Industrie, Logistik und Handel

Digitalisierung erfordert leistungsfähige mobile RFID-Technologie

Unternehmen in Industrie, Logistik und Handel stehen vor der Herausforderung,

große Datenmengen e?zient zu erfassen und in Echtzeit verfügbar zu machen.

UHF | RAIN - RFID ermöglicht hierbei eine berührungslose Massenerfassung

ohne Sichtkontakt.

Der CHAINWAY MC51 wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt und

verbindet leistungsstarke RFID-Technologie mit moderner Android-Enterprise-

Architektur.

Technologieplattform: Impinj E-Series und Gen2X

Das integrierte UHF-Modul auf Impinj E510 Basis unterstützt EPC Class 1 Gen2

und ISO 18000-6C. Die zusätzliche Nutzung von Impinj Gen2X sorgt für stabile

Performance selbst in anspruchsvollen Funkumgebungen.

Hohe Lesegeschwindigkeit und Reichweiten von mehreren Metern ermöglichen:

• Beschleunigte Inventurprozesse

• Automatisiertes Asset Tracking

• Fehlerreduktion durch kontaktlose Erfassung

• Echtzeit-Transparenz entlang der Supply Chain

Android 14 – Investitionssicherheit für Enterprise Projekte

Mit Android 14 bietet der MC51 eine langfristig tragfähige Plattform für

Unternehmensanwendungen. Die Integration in ERP-, WMS- und Cloud-Systeme

erfolgt nahtlos. MDM- und EMM-Konzepte lassen sich problemlos umsetzen.

Konnektivität für vernetzte IoT-Strukturen

Der MC51 unterstützt 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth und GNSS. Dadurch eignet sich das

Gerät ideal für mobile Workflows, cloudbasierte Architekturen und

standortübergreifende Datensynchronisation.

Multitechnologie-Ansatz reduziert Systemkomplexität

Neben UHF RFID integriert das Gerät 1D/2D-Barcode-Scanning sowie NFC / HF

RFID. Unternehmen können unterschiedliche Identifikationstechnologien in

einer Plattform bündeln und dadurch Hardware- und Schulungskosten

reduzieren.

Ergonomie & Robustheit für den Dauereinsatz

Das 6-Zoll-HD-Touchdisplay, ein leistungsstarker Octa-Core-Prozessor sowie die

robuste Bauweise ermöglichen zuverlässigen Einsatz in Lager, Produktion und

Außendienst.

Der CHAINWAY MC51 ist ein leistungsstarker UHF RFID Handheld Reader für

Unternehmen, die ihre Prozesse e?zient, transparent und zukunftssicher

gestalten möchten.

???? Kontaktieren Sie die RFID-Experten der IDCRAFT GmbH für eine individuelle

Beratung.

Unternehmensinfo - IDCRAFT GmbH

Als RFID und NFC Spezialist unterstützt IDCRAFT Unternehmen bei der Auswahl

der richtigen Hardware, der besten Softwarepartner und bei der

Projektumsetzung. IDCRAFT positioniert sich als Value Added Distributor und

bietet umfassende Beratung von der Technologieauswahl bis zur Integration.

Das Hardware Portfolio bietet RFID Lesegeräte, Reader Module, Handheld

Reader & RFID Transponder.

Warum IDCRAFT GmbH der richtige Partner für RFID-Projekte ist?

Die IDCRAFT GmbH steht für umfassende RFID-Expertise und praxisorientierte

Lösungen. Neben leistungsfähiger Hardware wie dem AIR60U bietet IDCRAFT

ganzheitliche Beratung, Systemintegration und langfristige Unterstützung.

Mehrwert durch Erfahrung und Kompetenz

• RFID- und NFC-Spezialisten

• Breites Produktportfolio

• Individuelle Beratung

• Maßgeschneiderte Lösungen

Mit IDCRAFT erhalten Unternehmen nicht nur ein RFID Lesegerät, sondern eine

nachhaltige RFID-Gesamtlösung.

Interessiert an AutoID & RFID Hardware?

Wenden Sie sich direkt an Patrick Kochendörfer von IDCRAFT für Beratung,

Projektunterstützung und Details Produktportfolio.

Kontaktieren Sie uns unter www.idcraft.com oder per Telefon unter: +49 6236

4494 685

Direkter Kontakt

Patrick Kochendörfer

Gründer & Geschäftsführer

IDCRAFT - Your RFID & NFC Expert

Siemensstrasse 5b

67141 - Neuhofen

Germany

Telefon: 06236.4494.685

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