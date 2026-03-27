Vom Gipfelkreuz zur Cloud-Strategie: Alexander Huber als Keynote-Speaker auf dem World of Data 2026

Big Data trifft Extrembergsteigen: Weltklasse-Alpinist Alexander Huber hält die Closing Keynote beim World of Data am 11.6.2026 in München am Nockherberg.

München, 26. März 2026 - Was haben Big-Data-Projekte mit der Besteigung eines 8000ers gemeinsam? Sehr viel. Es braucht Visionen, präzise Planung und den Mut, neue Wege zu gehen. Der World of Data (WoD) holt am 11. Juni 2026 einen Mann für die Keynote auf die Bühne am Nockherberg, der genau das verkörpert: Alexander Huber. Der weltbekannte Extrembergsteiger und Teil der legendären "Huberbuam" wird auf dem Münchner Datenkongress die Closing Keynote halten.

Wenn sich am 11. Juni 2026 rund 700 Datenexpert:innen, Entscheider:innen und AI-interessierte Gäste in München treffen, geht es einen Tag lang um Daten in allen Facetten: Datenqualität, Datenanalyse, Datenstrategie und natürlich auch das wichtige Thema Datensouveränität. Was funktioniert wirklich, was kann weg und was bringt die Zukunft. Nach intensiven Deep Dives, Austausch und Fachvorträgen wartet zum Abschluss des Tagesprogramms eine völlig andere Welt auf die Besucher:innen des WoD: Der bekannte Alpinist Alexander Huber, staatlich geprüfter Bergführer und diplomierter Physiker, wird in seiner Keynote zeigen, dass Erfolg - ob in der senkrechten Wand oder in der digitalen Transformation - denselben Gesetzen folgt.

Parallelen zwischen Felswand und Datenflut

In seiner Keynote wird Alexander Huber die Teilnehmenden mitnehmen in eine Welt, in der Strategie und Planung überlebenswichtig sind. Genau hier liegt die Schnittmenge zum Umgang mit Datenprojekten: Wer das Potenzial von AI und Big Data ausschöpfen will, braucht nicht nur technische Tools, sondern vor allem auch Visionen und klare Strategien. Alexander Huber, der als Physiker analytisches Denken mitbringt und als Bergsteiger darauf angewiesen ist, große Risiken clever zu managen, ist die ideale Besetzung für die Abschluss-Keynote des diesjährigen World of Data in München.

"Wir sind unglaublich stolz, mit Alexander Huber eine echte bayerische Legende für unser Heimspiel in München gewonnen zu haben", sagt Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent, dem Veranstalter des World of Data. "Seine Geschichte passt perfekt zu dem, was unsere Branche gerade erlebt: Wir stehen vor großen technologischen Innovationen und den damit verbundenen Herausforderungen. Alexander zeigt uns eindrucksvoll, dass man mit der richtigen Vorbereitung, Leidenschaft und der richtigen Strategie auch die anspruchsvollsten Routen meistern kann."

Am Limit - Wenn blitzschnell Entscheidungen getroffen werden müssen

Alexander Huber kennt das "Limit" wie kaum ein anderer. Von Speed-Rekorden an den Bigwalls des Yosemite bis zu Erstbegehungen an den entlegensten Gipfeln der Antarktis - er hat oft das Unmögliche möglich gemacht. Doch er spricht auch offen über die Notwendigkeit von Eigenverantwortung und rationalem Risikomanagement. Themen, die für CIOs und Datenverantwortliche heute relevanter sind denn je.

"Am Berg wie in der Datenwelt läuft selten alles genau nach Plan. Was Alexander Huber auszeichnet, ist die Fähigkeit, Situationen blitzschnell neu zu bewerten und Entscheidungen zu treffen." Kai Kalchthaler, Geschäftsführer von b.telligent, bringt es auf den Punkt: "Genau diese Agilität und Entscheidungskraft brauchen wir heute in unseren Daten-Teams, um auf Marktveränderungen nicht nur zu reagieren, sondern sie aktiv zu gestalten."

Ein Heimspiel für die Daten-Community

Der Auftritt von Alexander Huber unterstreicht den Anspruch des World of Data, mehr zu sein als eine reine Fachkonferenz. Neben 40 Fachvorträgen, Masterclasses und einer großen Partnerausstellung bietet das etablierte Datenevent in München eine Plattform für Inspiration und echten Austausch.

Der World of Data 2026 auf einen Blick:

* Wann: 11. Juni 2026

* Wo: München

* Content: Über 40 Vorträge zu Data, AI & Analytics, Masterclasses, 16 Technologiepartner

* Networking: Rund 700 Teilnehmende aus der DACH-Region

* Weitere Informationen zu Speaker:innen, Vorträgen und Tickets unter: www.worldofdata.com

Aktueller WoD-Trailer: WoD-Trailer-2026

Weitere Videos der Speaker:innen und Partner aus den letzten Jahren: WoD auf YouTube

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