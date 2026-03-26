Santé, Prost, Salud: Die große weite Welt des Apfelweins ist wieder in Frankfurt zu Gast

Ob klassischer Apfelwein oder moderner Premium-Cider – auf der Cider World 2026 in Frankfurt am Main präsentieren Aussteller aus 15 Ländern ihre Produkte. Vom 16. bis 18. April treffen Innovation und Geschmack auf Handwerk und Regionalität. Ehrengast der diesjährigen Weltleitmesse für Cider, Sidra, Cidre & Co. ist die Baskische Region Gipuzkoa – San Sebatián, eine der traditionellsten Apfelweinregionen Europas.

Frankfurt, März 2026. Die baskische Provinz Gipuzkoa mit ihrer Hauptstadt Donostia-San Sebastián bringt natürlich ihren Apfelwein, den Sagardoa, mit. „Txotx“ nennt sich die regionaltypische Weinprobe, die normalerweise von Mitte Januar bis Mitte April den neuen Sagardoa feiert. Dabei wird der Apfelwein in den lokalen Sagardotegias aus großen Fässern direkt in die Gläser gegossen, meist begleitet von einem traditionellen Menü. Am Donnerstag, 16. April 2026, zelebriert das Baskenland den Txotx im Rahmen der Cider World im Bornheimer Ratskeller. „Das Baskenland hat eine unglaublich interessante Cider-Kultur“, sagt Michael Stöckl, Managing Direktor der Cider World. „Wir freuen uns sehr, dass diese Region Ehrengast der Cider World 2026 ist und ihre facettenreichen Sagardoas präsentiert.“

Bereits am Nachmittag des 16. Aprils steht eine Cider Tour zur Kelterei Walther in Bruchköbel auf dem Programm.

Cider World Forum auch 2026

Mit großem Erfolg feierte 2025 das Cider World Forum Premiere. Auch in diesem Jahr können Ausstellende, Fachbesucher, Presse und allgemein Interessierte bei fünf Vorträgen von verschiedenen Spezialisten aus der Cider-Industrie lernen. Mit dabei sind unter anderem der Ire Daniel Emerson, Vizepräsident AICV, Europäischer Cider Verband, und Jennie Dorsey von der American Cider Association mit dem Thema „Cider und Food Pairing“. Haritz Rodriguez, ein Cider Blogger und Pommelier aus dem Baskenland, vertritt den Ehrengast und stellt Geschichte und Kultur der Sagardoas vor. „Wir freuen uns, dass die Fachvorträge so gute Resonanz erfahren“, sagt Christine Isensee-Kiesau, Mitveranstalterin der Cider World. „Hier geben die Besten der Branche ihr Insider-Wissen und Aktuelles aus Branche weiter.“

Das Cider World Forum 2026 findet am Freitag, den 17. April, ab 9.30 Uhr in der Astor Film Lounge in Frankfurt statt. Danach folgt ab 13.30 Uhr die Cider World Preview, die Verkostung aller zum Cider World Award 2026 eingereichten Produkte, bevor um 15 Uhr die Präsentation der neunten Cider World Awards startet. Verliehen werden die Cider World Medals 2026 in sechs Kategorien, der Cider Star of the Year 2026 geht an eine herausragende Persönlichkeit der internationalen Cider-Szene. Moderiert wird die Award-Verleihung von Gabe Cook, The Ciderologist, aus England.

Für Apfelwein-Fans gibt es ein begrenztes Angebot an Tickets, so dass auch Endverbraucher nicht nur die Expo, sondern auch die Award-Verleihung, das Preview-Tasting und das Cider World Forum besuchen können.

Cider World Expo

Die Cider World Expo startet für Fachbesucher am Samstag, dem 18. April 2026, um 12.30 Uhr im Gesellschaftshaus Palmengarten, ab 14.30 Uhr sind dann die Türen für alle geöffnet. Während der Expo können sich Fachbesucher und Endverbraucher über die neuesten Trends informieren, Produzenten aus aller Welt kennenlernen und natürlich eine große Vielfalt probieren. Cider-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten, Gespräche direkt mit den Produzenten inklusive. Die beliebte Master-Class mit Gabe Cook, The Ciderologist, wird um 15.30 Uhr beginnen. Cook stellt seine persönlichen Entdeckungen vor und präsentiert Produkte, die mit zu den „Best of Cider World“ gehören.

Alle Termine der Cider World 2026:

16. April: Cider Tour und Txotx, Abend des Ehrengastes

15 Uhr Cider Tour: Exkursion zur Kelterei Walther

(Anmeldung unter www.cider-world.de)

19.30 Uhr: Txotx – Baskische Kellerprobe und traditionelles Menu

Veranstaltung des Cider-World-Ehrengastes Gipuzkoa – San Sebastián im Bornheimer Ratskeller

(Resttickets unter www.cider-world.de)

17. April: Cider World Forum, Preview und Awardverleihung

Für Produzenten, Fachpresse und interessierte Gäste

09.30 Uhr: Cider World Forum

13.30 Uhr: Cider World Preview

15 Uhr: Cider World Award – Verleihung der Cider World Medals 2026 und des Cider Star of the Year 2026

Ort: Astor Film Lounge, MyZeil

18. April: Cider World Expo 12 bis 18 Uhr

12.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Cider World Expo

12.30 Uhr: Verkostung für Fachbesucher und Fachpresse

14.30 Uhr: Verkostung für Publikum

15.30 Uhr: Masterclass mit Gabe Cook

Ort: Gesellschaftshaus Palmengarten

Weitere Informationen, Ticketbuchung und Akkreditierungsmöglichkeiten gibt es unter www.cider-world.de und www.cider-world.de/presse.

Die Cider World ist die wichtigste Plattform für die Präsentation, Verkostung und den Verkauf von Apfelwein, Cider, Cidre, Most, Sidra & Co. und zieht jedes Jahr Produzenten, Wiederverkäufer, Gastronomen, Sommeliers, Fachpresse und Konsumenten aus der ganzen Welt an. In ihrem Rahmen finden die internationale Expo, begleitende Events und die Verleihung der renommierten Cider World Awards statt, den einzigen wissenschaftlich basierten Auszeichnungen der Branche für Produkte und Produzenten.

Kontakt:

Apfelwein International UG

(haftungsbeschränkt)

Michael Stöckl / Christine Isensee-Kiesau

Krautgartenweg 1

60439 Frankfurt

Tel: +49 (0) 69 153258331

info@cider-world.com

www.cider-world.de

Pressekontakt:

Gourmet Connection GmbH

Anja Fahs

Tel: +49 (0) 69 25 78 12 8 -17

Mobil: +49 (0) 175 43 83 187

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Bild: Cider World Expo, Bildrechte: Cider World