Tropische Osterträume auf den Malediven: Cinnamon Hotels & Resorts erschafft unvergessliche Inselmomente

Fernab vom Alltag entsteht zu Ostern ein Erlebnis, das inspiriert, verbindet und lange nachwirkt - zwischen Inselgefühl, Genussmomenten und besonderen Begegnungen.

Vier außergewöhnliche Resorts, individuelle Erlebnisse und ein Osterfest inmitten des türkisfarbenen Meers, Kulinarik und Lebensfreude.

Ostern steht für Neubeginn, Freude und eine schöne Zeit mit denen, die wir lieben. Inmitten der türkisfarbenen Weiten des Indischen Ozeans wird dieses besondere Fest zu einem Erlebnis, das weit über traditionelle Feierlichkeiten hinausgeht. Die Cinnamon Hotels & Resorts Maldives laden dazu ein, Ostern neu zu entdecken, mit Sonne, Leichtigkeit und unvergesslichen Momenten auf vier einzigartigen Inselresorts.

Ob als Familie, als Paar oder mit Freunden: Jedes Resort bietet ein maßgeschneidertes Ostererlebnis, das perfekt auf unterschiedliche Reisestile abgestimmt ist.

Cinnamon Dhonveli Maldives: Familienzeit trifft auf lebendige Strandmomente

Im Cinnamon Dhonveli Maldives steht Ostern ganz im Zeichen gemeinsamer Erlebnisse. Kinder erwartet eine farbenfrohe Osterwelt mit Eiersuche, kreativen Bastelaktionen, Musik und Spielen. Das sind ideale Voraussetzungen für neue Freundschaften und unvergessliche Erinnerungen.

Am Abend verwandelt sich der Tag in ein stimmungsvolles Inselerlebnis: Eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang mit Live-Musik und erfrischenden Drinks führt in einen entspannten Strandabend über. Ein festliches "Surf & Turf"-Barbecue unter freiem Himmel und Live-Entertainment sorgen für einen perfekten Ausklang.

Cinnamon Velifushi Maldives: Kulinarik, Eleganz und die Energie der Insel

Das Cinnamon Velifushi Maldives verbindet festliche Osterstimmung mit kulinarischer Raffinesse. Gäste können bei interaktiven Kochsessions mit den Resortköchen saisonale Spezialitäten entdecken und selbst kreativ werden.

Während Familien ein abwechslungsreiches Osterprogramm mit Spielen und Aktivitäten genießen, erleben Paare unvergessliche Abende bei einem exklusiven Seafood-Barbecue direkt am Meer, begleitet von Live-Saxophonmusik. Sunset-Cocktails und stilvolle Live-Performances runden den Ostersonntag in eleganter Atmosphäre ab.

Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives: Entspannung mit geselligen Highlights

Wer Ruhe und zugleich inspirierende Begegnungen sucht, findet im Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives die perfekte Balance. Über die Osterwoche hinweg erwartet Gäste ein entspanntes Programm mit besonderen Höhepunkten:

Cocktail-Cruises über die Lagune laden dazu ein, den Sonnenuntergang mit tropischen Drinks und Musik zu genießen. Strand-Barbecues unter dem Sternenhimmel, abwechslungsreiche Themenabende und dezente Unterhaltung schaffen eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und entschleunigend ist.

Ellaidhoo Maldives by Cinnamon: Osterfreude trifft Unterwasserwelt

Das Ellaidhoo Maldives by Cinnamon begeistert mit einem der schönsten Hausriffe der Region und verbindet die Osterfeierlichkeiten mit faszinierenden Erlebnissen in der authentischen Natur.

Geführte Schnorchel-Safaris mit dem hauseigenen Meeresbiologen eröffnen Gästen eine farbenprächtige Unterwasserwelt. Ergänzt wird das Erlebnis durch festliche Kulinarik, ein besonderes Osterlunch-Angebot und ein fröhliches Kinderprogramm.

Am Abend sorgen Musik und Tanz für ausgelassene Stimmung und einen gelungenen Abschluss eines erlebnisreichen Tages.

Ein Osterfest als bleibende Erinnerung

Mit einem fein abgestimmten Mix aus Entspannung, Aktivitäten und exklusiven Erlebnissen setzen die Cinnamon Hotels & Resorts Maldives neue Maßstäbe für das Osterreisen.

Statt klassischer Rituale erwartet die Gäste ein Fest voller Leichtigkeit, Genuss und echter Verbindungen und all das vor einer Kulisse, die wie geschaffen ist für bleibende Erinnerungen.

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Marketing Nastasi

Frau Julia Nastasi

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Über Cinnamon Hotels & Resorts Maldives

Cinnamon Hotels & Resorts steht für authentische Gastfreundschaft, außergewöhnliche Destinationen und individuell gestaltete Urlaubserlebnisse. Die Resorts auf den Malediven vereinen erstklassigen Service mit einzigartigen Naturkulissen und bieten Gästen eine perfekte Balance aus Entspannung, Erlebnis und Genuss.

Pressekontakt:

Cinnamon Hotels & Resorts

Herr Sandharu Ferdinando

Vauxhall Street 186

02 Colombo

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