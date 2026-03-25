Aranui 5: Authentische Südsee-Kreuzfahrt abseits klassischer Routen

Ein Frachtschiff als Kreuzfahrterlebnis: Mit der Aranui 5 entdecken Reisende die Marquesas-Inseln in Französisch-Polynesien authentisch, intensiv und fernab klassischer Südsee-Routen.

Großkarolinenfeld, 25.03.2026 - Mit der Aranui 5 bietet TMC Reisen eines der außergewöhnlichsten Reiseerlebnisse in Französisch-Polynesien: eine Kombination aus Frachtschiff und Kreuzfahrtschiff, die Reisende tief in die ursprüngliche Inselwelt der Marquesas führt - fernab klassischer Südsee-Kreuzfahrten.

Südsee neu erleben: Zwischen Versorgungsschiff und Expeditionsreise

Die Aranui 5 ist weit mehr als ein Kreuzfahrtschiff. Als kombiniertes Fracht- und Passagierschiff übernimmt sie eine zentrale Rolle bei der Versorgung der abgelegenen Marquesas-Inseln und verbindet diese regelmäßig mit Tahiti. Gleichzeitig bietet sie Platz für rund 230 Gäste in unterschiedlichen Kabinenkategorien - von funktional bis komfortabel mit Balkon.

Gerade dieses Konzept macht die Reise so besonders: Während an Bord alle Annehmlichkeiten einer kleinen Kreuzfahrt geboten werden, erleben Gäste gleichzeitig den authentischen Alltag eines Versorgungsschiffs in der Südsee.

Route zu den entlegensten Inseln Polynesiens

Die rund 12-tägige Reise "Entdeckung der Marquesas" (ab 2027 13 Tage) startet in Papeete auf Tahiti und führt über die Tuamotu-Atolle zu den Marquesas - einer der ursprünglichsten und abgelegensten Inselgruppen weltweit.

Stationen wie Nuku Hiva, Hiva Oa oder Fatu Hiva bieten eindrucksvolle Naturkulissen mit steilen Vulkanbergen, tief eingeschnittenen Tälern und üppiger Vegetation. Gleichzeitig eröffnet sich Reisenden ein intensiver Einblick in die polynesische Kultur, die hier bis heute lebendig ist.

Kultur, Begegnungen und echte Erlebnisse

Im Gegensatz zu klassischen Kreuzfahrten steht bei der Aranui 5 nicht Unterhaltung, sondern Authentizität im Mittelpunkt. Gäste erleben:

* traditionelle Tänze und Musik

* Begegnungen mit Einheimischen

* geführte Ausflüge zu historischen und archäologischen Stätten

* Einblicke in Kunst, Handwerk und Lebensweise der Marquesaner

Die überwiegend polynesische Crew sorgt zusätzlich für eine persönliche Atmosphäre und vermittelt ein Gefühl für die Kultur der Region.

Inklusivleistungen und entspannte Atmosphäre an Bord

Die Reise ist als komfortables Gesamtpaket konzipiert:

Neben Vollverpflegung sind zahlreiche Landausflüge bereits eingeschlossen. An Bord stehen Restaurant, Bars, Pool und weitere Freizeiteinrichtungen zur Verfügung.

Die Atmosphäre ist bewusst ungezwungen und international - ideal für Reisende, die Wert auf echte Erlebnisse statt auf klassische Kreuzfahrtinszenierung legen.

Aranui 5 bei TMC Reisen: Maßgeschneiderte Südsee-Erlebnisse

TMC Reisen bietet die Aranui 5 als Teil individuell gestalteter Südsee-Reisen an. Die Kreuzfahrt lässt sich flexibel mit Aufenthalten auf Inseln wie Tahiti, Moorea oder Bora Bora kombinieren.

Dabei profitieren Kunden von:

* persönlicher Beratung durch erfahrene Südsee-Spezialisten

* Unverbindliche Optionen auf Ihre Wunsch-Kabinenkategorie

* fundierter Zielgebietskenntnis und langjähriger Erfahrung

Für die kommenden Jahre, insbesondere 2026 und 2027, stehen zahlreiche Termine zur Verfügung. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten empfiehlt sich eine frühzeitige Planung. Für 2028 werden die Termine und Preise voraussichtlich ab Sommer 2026 verfügbar sein. Vormerkungen sind möglich.

Fazit: Eine Reise für Entdecker

Die Aranui 5 ist keine klassische Kreuzfahrt, sondern eine Reise für Individualisten und Entdecker. Wer die Südsee ursprünglich, intensiv und fernab des Massentourismus erleben möchte, findet hier ein außergewöhnliches Reiseerlebnis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

Herr Ulrich Edelmann

Nelkenweg 15

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Deutschland

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TMC Reisen | The Travel & Marketing Company GmbH ist ein inhabergeführter Reiseveranstalter mit Sitz in Großkarolinenfeld bei Rosenheim. Seit 2008 steht das Unternehmen für maßgeschneiderte Fernreisen mit persönlicher Beratung und hoher Zielgebiets-Expertise.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Reisen in die Südsee - insbesondere nach Französisch-Polynesien, auf die Cookinseln sowie in weitere Inselwelten des Pazifiks. TMC Reisen zählt zu den erfahrenen Spezialisten für diese Region im deutschsprachigen Markt und verfügt über ein gewachsenes Netzwerk an Partnern, Unterkünften und Leistungsträgern vor Ort.

Das Portfolio reicht von individuell geplanten Inselkombinationen über exklusive Boutiquehotels bis hin zu außergewöhnlichen Reiseerlebnissen wie Segeltörns, Expeditionsreisen und der Aranui 5 Kreuzfahrt. Ziel ist es, die Südsee nicht nur als klassisches Badeziel zu präsentieren, sondern als vielfältige, kulturell geprägte und authentische Reiseregion.

Pressekontakt:

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