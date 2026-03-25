Technologiepartnerschaft zwischen Schneider Digital und Tebis für maximale Performance und Effizienz

Schneider Digital präsentiert Tebis-zertifizierte Workstation-Lösungen für maximale Effizienz. Die Technologiepartnerschaft zwischen Schneider Digital und Tebis optimiert CAD/CAM-Prozesse.

Holzkirchen, 25. März 2026 - Die Tebis AG, ein führender Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen, und Schneider Digital , renommierter Hersteller professioneller Hochleistungs-Workstations, haben eine strategische Technologiepartnerschaft geschlossen. Ziel ist die Entwicklung Tebis-zertifizierter Workstation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen der Tebis-Software abgestimmt sind - für höchste Performance, Effizienz und Zuverlässigkeit in allen Phasen des CAD/CAM-Prozesses.

Perfekte Abstimmung für maximale Produktivität

Durch die enge Kooperation entsteht eine Hardwareplattform, die ideal auf den Tebis-Workflow abgestimmt ist. Jede Schneider Digital Workstation wird von Tebis intensiv getestet und validiert, um maximale Stabilität, kurze Berechnungszeiten und effiziente Implementierung zu gewährleisten. "Unsere Workstations sind von Tebis nicht nur zertifiziert, sondern werden dort auch aktiv im Entwicklungsalltag eingesetzt", erklärt Josef Schneider, Geschäftsführer von Schneider Digital. "So stellen wir sicher, dass Hard- und Software perfekt harmonieren und Tebis-Anwender ihre Produktivität voll ausschöpfen können."

Ein gemeinsames Ziel: Effizienz und Innovation

Die Technologiepartnerschaft steht für die konsequente Verbindung von modernster Technologie, hoher Wirtschaftlichkeit und nachhaltiger Systemarchitektur. Ob kleine Werkstätten oder große Produktionsbetriebe - Anwender profitieren von maßgeschneiderten CAD/CAM-Arbeitsplätzen, die auf Langlebigkeit, Effizienz und Kostensicherheit ausgelegt sind. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche ist Schneider Digital ein führender Anbieter maßgeschneiderter Lösungen - von voll ausgestatteten 3D-stereofähigen Arbeitsplätzen bis hin zu leistungsstarken Workstation-Lösungen. Enge Partnerschaften mit weltweit führenden Software- und Hardware-Herstellern sichern den Kunden Zugang zu den neuesten Technologien und Innovationen.

Perfekte Abstimmung und höchste Leistung

Ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit liegt in der Entwicklung von Hardwarelösungen, die speziell auf die Anforderungen der Tebis-Software abgestimmt sind. Schneider Digital bietet vorkonfigurierte Workstation-Standards, die im Vorfeld von Tebis intensiv getestet und validiert wurden. Diese Systeme bieten:

• Maximale Zuverlässigkeit: Umfangreiche Tests auf Software-Performance und Systemstabilität

• Effiziente Implementierung: Schnelle Einsatzbereitschaft dank optimaler Vorkonfiguration.

• Höchste Effizienz: Perfekte Abstimmung der Hardware-Komponenten für maximale Performance und drastische Verkürzung der CAM-Berechnungszeiten.

Ein weiterer Vorteil: Tebis selbst entwickelt auf Workstations von Schneider Digital. Dies gewährleistet eine noch engere Abstimmung der Systeme auf die Software. Ergänzend sorgt eine optimierte Vorparametrisierung der BIOS-Einstellungen - inklusive speziell abgestimmter Lüfterkurven - für maximale Stabilität und Leistung bei intensiver Nutzung. Darüber hinaus können Kunden Benchmarks ihrer Workstations live mit ihren eigenen CAD-CAM-Daten von TEBIS durchführen. So lässt sich die Leistungsfähigkeit der Systeme direkt unter realen Bedingungen testen und optimal anpassen.

Individuelle Systemkonfiguration mit dem Tebis Online-Workstation-Konfigurator

Für noch mehr Flexibilität und Transparenz bietet Schneider Digital einen speziellen Online-Workstation-Konfigurator, der exklusiv auf die Anforderungen von Tebis-Anwendern zugeschnitten ist. Über das intuitive Web-Tool können Nutzer ihre individuelle Workstation Schritt für Schritt selbst zusammenstellen - optimal abgestimmt auf die jeweiligen CAD/CAM-Prozesse und die verwendeten Tebis-Module. Der Konfigurator berücksichtigt automatisch alle Tebis-spezifischen Hardwareanforderungen wie Prozessorleistung, Grafikkartenoptimierung, Speicherbedarf und Datentransferraten. So entsteht mit wenigen Klicks ein vollständig validiertes System, das maximale Performance bei höchster Stabilität garantiert. Anwender finden den Tebis-Workstation-Konfigurator unter:

https://www.schneider-digital.com/de/tebis-zertifizierte-workstations/

Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis

Neben einer perfekt auf die Tebis-Software-Anwendung abgestimmter Konfiguration ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Schneider Digital Workstations das exzellente Preis-Leistungsverhältnis, besonders im Vergleich zu großen Herstellern. In Kombination mit Tebis-Software bedeutet dies:

• Höchster Nutzen bei überschaubaren Kosten: Die präzise Abstimmung der Hardware-Komponenten erlaubt eine optimale Nutzung der Tebis-Software, ohne das Budget zu belasten.

• Attraktive Alternativen: Kosteneffiziente Lösungen ohne Kompromisse bei Qualität, Zuverlässigkeit oder Leistung.

Reduktion von IT-Kosten und Administrationsaufwand

Schneider Digital Workstations zeichnen sich durch Plattformstabilität und einen besonders geringen Administrationsaufwand aus. Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei IT-Kosten und optimiert den laufenden Betrieb. Die nachhaltigen Workstation-Lösungen ermöglichen es Kunden, ihre Systeme durch einfache Hardware-Upgrades - etwa den Austausch der CPU - zukunftssicher zu gestalten. Die wichtigsten Vorteile:

• Weniger Wartungsaufwand: Die vorkonfigurierten Standards und die stabilen Hardware-Setups minimieren den Aufwand für Updates und Systemchecks.

• Nachhaltige Lösungen: Die einfache CPU-Aufrüstung verlängert die Lebensdauer der Systeme und spart Kosten.

• Hohe Zuverlässigkeit: Umfassende Tests und optimierte Konfigurationen sorgen für reduzierte Ausfallzeiten.

Partnerschaft für maximale Effizienz und Leistung

Die Kooperation zwischen Schneider Digital und Tebis bietet Tebis-Anwendern eine einzigartige Kombination aus optimierter Hard- und Software, die speziell auf die komplexen Anforderungen der CAD-CAM-Prozesse abgestimmt ist. Schneider Digital liefert perfekt von Tebis zertifizierte vorkonfigurierte Workstations, die dank intensiver Tests und enger Zusammenarbeit mit Tebis eine maximale Stabilität und Performance gewährleisten - inklusive drastischer Verkürzung der CAM-Berechnungszeiten.

Mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis, den individuell anpassbaren Lösungen und den nachhaltigen Upgrademöglichkeiten bieten die Schneider Digital Workstations nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil, sondern auch eine langfristige Investitionssicherheit. Durch die umfassenden Support- und Garantieleistungen sowie die Möglichkeit, Benchmarks unter realen Bedingungen durchzuführen, profitieren Tebis-Anwender von einem Rundum-sorglos-Paket, das höchste Zuverlässigkeit garantiert.

Diese Technologiepartnerschaft schafft eine perfekte Plattform für produktive Software-Nutzung, einfache Integration in bestehende IT-Strukturen und eine spürbare Reduktion von Administrationsaufwand und IT-Kosten. Schneider Digital und Tebis setzen gemeinsam neue Maßstäbe für innovative, leistungsstarke und zukunftssichere "Made in Germany" Lösungen in der Fertigungsindustrie.

Weitere Informationen online .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Digital GmbH

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Deutschland

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Schneider Digital - Das Unternehmen:

Schneider Digital ist ein weltweit tätiger Full-Service Lösungsanbieter für professionelle 3D-Stereo-, 4K/8K- und VR/AR-Hardware. Auf Basis seiner 25-jährigen Branchen- und Produkterfahrung sowie seiner hervorragenden Beziehungen zu führenden Herstellern bietet Schneider Digital innovative, ausgereifte Profi-Hardware-Produkte und maßgeschneiderte Komplettlösungen für den professionellen Einsatz an. Qualifizierte Beratung und engagierter After-Sales-Service sind der eigene Anspruch an das Unternehmen.

Das Schneider Digital Produktportfolio umfasst die richtige, professionelle Hardware-Lösung für die jeweilige Anforderung in diesen Bereichen: High Resolution 4K/8K-bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-Lösung Laser smartVR-Wall sowie des passiven Stereomonitors 3D PluraView. Performance-Workstations und Profi-Grafikkarten von AMD und NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie (Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) runden das Angebot ab. Viele Artikel sind lagernd. Das garantiert eine schnelle Lieferfähigkeit und Projektrealisierung.

Schneider Digital ist autorisierter Service-Distributor von AMD FirePRO/Radeon Pro, PNY/NVIDIA Quadro, 3Dconnexion, Stealth int., Planar und EIZO. Produkte von Schneider Digital finden ihren Einsatz vor allem in grafikintensiven Computeranwendungen wie CAD/CAM/CAE, FEM, CFD, Simulation, GIS, Architektur, Medizin und Forschung, Film, TV, Animation, Digital Imaging und KI/AI.

Weitere Informationen unter www.schneider-digital.com und www.PluraView.com.

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