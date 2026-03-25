Technologie als Wettbewerbsvorteil: Quality Lodgings unterstützt Mitglieder mit starken Partnern

QL ist der Hospitality-Shooting-Star und legt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa mächtig zu. Ein Grund: Die Kollektion unabhängiger Privathotels bietet ihren Mitgliedern Money-can’t-buy-Vorteile im Tech-Bereich. QL hat führende Partner wie MEWS oder Hotek an der Hand, die den über 125 Mitgliedern dabei helfen, Prozesse entlang der gesamten Guest Journey zu optimieren. Zentral dabei: Die individuelle Identität eines jeden Hotels bleibt immer im Fokus.

Arnheim, 24. März 2026. Online-Sichtbarkeit, Revenue Management, operative Abläufe, Gästebindung: Technologie entscheidet heute über Erfolg oder Misserfolg eines Hotels. Genau hier setzt Quality Lodgings an und hilft seinen Mitgliedern, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig das Gästeerlebnis zu verbessern.

High Tech, Low Effort

Der Einstieg könnte simpler kaum sein: Schließt man sich der Hotelkollektion an, wird in einem professionellen Beratungsgespräch der individuelle Bedarf des Neumitglieds evaluiert. Darauf aufbauend empfiehlt Quality Lodgings passende Technologiepartner wie Lobby, Porter, RevControl, Revinate oder Runnr.ai, stellt die Kontakte her und begleitet den Prozess bis zum Vertragsabschluss. Am Ende stehen maßgeschneiderte Lösungen statt „One size fits all“, und selbstverständlich profitieren Mitglieder auch von den exklusiven Einkaufsvorteilen der Hotelkollektion.

„Unsere Aufgabe ist es nicht, Systeme vorzuschreiben, sondern Hotels bei ihren Entscheidungen zu begleiten“, sagt Peter Heule, Produktmanager bei Quality Lodgings. „Dank unserer Kenntnisse in den Bereichen Technologie und Gastfreundschaft wählen wir Partner aus, die zum jeweiligen Hotel passen. So verbinden wir Skaleneffekte mit maßgeschneiderten Lösungen, und die DNA jedes Hotels bleibt gewahrt.“

„Wir glauben fest an einen High-Tech-High-Touch-Ansatz“, ergänzt Sander Allegro, Vorsitzender von Quality Lodgings. „Intelligente Technologie reduziert die Komplexität, sodass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr Zeit für den Gast haben.“ Die eingesetzten Lösungen unterstützen Hotels entlang der gesamten Guest Journey und sorgen dafür, dass Effizienz, Qualität und persönlicher Service Hand in Hand gehen.

Austausch und Innovation im Netzwerk

„Als unabhängiges Hotel möchte man innovativ bleiben, ohne seine Identität zu verlieren“, so Liset Bom, Inhaberin des Hotels de Sterrenberg. „Durch das Netzwerk der Technologiepartner von Quality Lodgings konnten wir Prozesse vereinfachen und mehr Zeit für persönliche Gastfreundschaft schaffen.“

Auch bei Formaten wie „QL Back to School“ setzt Quality Lodgings auf direkten Wissenstransfer mit Wirkung. Die Veranstaltungen richten sich gezielt an operative Mitarbeitende und Nachwuchskräfte und finden an renommierten Ausbildungsstätten statt. Gemeinsam mit wechselnden Gastrednern und Technologiepartnern zeigt QL praxisnah, wie Hotels IT strategisch einsetzen können – für eine überzeugende digitale Gästeerfahrung und mehr Zukunftsfähigkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.qualitylodgings.com/de.

Über Quality Lodgings

2003 in den Niederlanden gegründet, vereint Quality Lodgings mehr als 125 der besten Hotels Europas. Wichtige Eckpfeiler sind Individualität, authentische Gastfreundschaft, herausragende Kulinarik sowie luxuriöse Architektur und Design. Seit 2017 erscheint der QL Guide, der einen Überblick über alle Mitglieder in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Norwegen gibt; in Deutschland gehören der Kollektion 29 privat geführte Hotels an.

Pressekontakt

Gourmet Connection GmbH

Patricia Freyer & Marie Therese Heiser

Tel.: +49 - 69 - 25 78 12 8 - 15 / -29

p.freyer@gourmet-connection.de

m.heiser@gourmet.connection.de