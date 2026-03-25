Warum NIS-2-Schulungen oft wirkungslos sind - und was Unternehmen stattdessen tun sollten

NIS-2 verlangt mehr als Pflichtschulungen: Awareness wird zum kontinuierlichen Prozess. Entscheidend ist Verhalten - testen Sie den Reifegrad direkt mit unserem Awareness-Quiz zum Download.

Awareness unter NIS-2: Mehr als Pflichtschulung

Mit der NIS-2-Richtlinie rückt Mitarbeitersensibilisierung stärker in den Fokus. Viele Unternehmen reagieren mit klassischen Formaten wie jährlichen E-Learnings oder Pflichttrainings. Formal ist damit ein Haken gesetzt - die tatsächliche Wirkung bleibt jedoch oft begrenzt.

Vom einmaligen Training zum kontinuierlichen Prozess

Der zentrale Fehler: Awareness wird als einmalige Maßnahme verstanden. Mitarbeitende absolvieren Schulungen, kehren aber ohne nachhaltige Verhaltensänderung in den Alltag zurück. NIS-2 zielt jedoch nicht auf reines Wissen, sondern auf resilientes Verhalten im Umgang mit Risiken.

Fehlende Praxisnähe als Schwachpunkt

Klassische Trainings bleiben häufig abstrakt und generisch. Themen wie Phishing oder Passwortsicherheit werden erklärt, aber selten erlebbar gemacht. Ohne Bezug zur eigenen Rolle fehlt die Motivation, das Gelernte anzuwenden.

Routine statt Einmaleffekt

Sicherheit entsteht durch eingeübte Handlungsmuster. Einmalige Trainings schaffen keine Routine. Wer selten über Incident-Meldungen spricht, wird im Ernstfall unsicher reagieren. NIS-2 verlangt jedoch genau diese Handlungsfähigkeit.

Awareness als Teil der Unternehmenskultur

Unternehmen sollten Awareness als kontinuierlichen Prozess verstehen. Statt punktueller Schulungen braucht es regelmäßige Impulse, praxisnahe Beispiele und interaktive Formate. Besonders wirksam sind Ansätze, die Mitarbeitende aktiv einbinden, etwa quizbasierte Lernformate.

Praxisnahe Umsetzung mit dem NIS-2 Quiz

Hier setzen die Materialien des NIS-2 Survival Kits an. Der Download "NIS-2 Quiz" ermöglicht einen kontinuierlichen Lernprozess und kann flexibel für Schulungen oder Awareness-Kampagnen eingesetzt werden.

Führungskräfte als Schlüssel

Auch Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle. Erst wenn Sicherheit aktiv vorgelebt wird, entsteht Verbindlichkeit. Awareness wird dann Teil professionellen Handelns.

Fazit: Kultur statt Checkbox

NIS-2 macht klar: Cybersecurity betrifft alle. Unternehmen, die auf kontinuierliche Sensibilisierung und kulturelle Verankerung setzen, schaffen echte Resilienz - weit über reine Pflichtschulungen hinaus.

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Brain-Media publiziert seit 2003 Bücher zu Open-Source- und IT-Themen. Mastermind ist der promovierte Informatiker Holger Reibold, Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat in den vergangenen Jahren unzählige Bestseller und Fachartikel publiziert.

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