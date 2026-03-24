Markus Tonn (existenzgruendungsagentur.de) packt aus: Wie Insider-Wissen bei Firmeninsolvenz bis zu 37.000 € Liquidität rettet, bevor das erste ALG fließt. Sichern Sie Ihr Kapital vor der Hotline!

(Hamm, 24. März 2026) - Wenn der Arbeitgeber Insolvenz anmeldet, ist der erste Reflex meist der Anruf bei der Behörden-Hotline. Ein fataler Fehler, warnt Markus Tonn. "Wer unvorbereitet telefoniert, verbrennt sein Kapital im System", so der ehemalige Mitarbeiter der Bundesagentur.

Das Problem:

Standard-Skripte der Hotline führen oft direkt in den Bezug von Arbeitslosengeld (ALG I), wodurch wertvolle Anspruchstage und Liquidität unwiederbringlich verloren gehen.

Die "Insolvenz-Startrampe": Das 37.000-Euro-Geheimnis

Mit seinem System "Insolvenz-Startrampe" zeigt Tonn einen Weg auf, der in den Ausbildungshandbüchern der Ämter kaum existiert. Durch die geschickte Nutzung von Insolvenzgeld gemäß § 165 SGB III können Gründer drei Monate voll bezahlte Freiheit gewinnen, um ihre Selbstständigkeit vorzubereiten - ohne ihr ALG-Konto auch nur anzurühren. In Kombination mit dem Gründungszuschuss und staatlich gefördertem Experten-Coaching (AVGS) ergibt sich ein kumulierter Kapitalwert von oft über 37.000 €. "Wir nutzen die Insolvenzphase als bezahlte Entwicklungszeit für die neue Existenz", erklärt Tonn.

Sofort-Check: Den exakten Vorteils-Hebel berechnen

Einen genauen Insolvenzgeld-Anspruch können Interessierte ohne Anmeldung in nur zwei Minuten prüfen und den exakten Vorteils-Hebel berechnen unter: https://existenzgruendungsagentur.de/insolvenz-startrampe/

Insider-Hebel für C-Level und Minijobber

Besonders brisant: Auch angestellte Geschäftsführer ohne Sperrminorität und sogar Minijobber haben vollen Anspruch auf diese "unsichtbare" Förderung. "Viele Geschäftsführer verlieren ihr hohes Netto-Einkommen in der Insolvenztabelle, dabei stünde ihnen das volle Insolvenzgeld als Startkapital für die eigene Beratung oder Firma zu", so der IHK-Unternehmerpreisträger.

Die 3-Schritt-Rettung vor dem System:

1. Stopp-Signal: Bevor die Hotline angerufen wird, muss die Strategie stehen.

2. § 165-Hebel: Sofort auf die spezialisierte Insolvenzgeldabteilung bestehen.

3. Vorschuss-Option: Liquidität sichern durch § 168 SGB III, statt monatelang auf Zahlungen zu warten.

Pragmatische Hilfe bei Gehaltsausfall

Eine besonders prekäre Situation ergibt sich in Unternehmen, die wegen mangelnder Zahlungsfähigkeit Insolvenz anmelden mussten. Häufig stehen die Gehälter der Mitarbeiter bereits aus. Ein möglicher Vorschuss des Insolvenzgeldes schafft hier pragmatisch neue Liquidität, um private Zahlungsverpflichtungen einzuhalten. Auf der Website steht zudem ein kompakter User-Guide als PDF zum Download bereit.

Über existenzgruendungsagentur.de

Das Portal unter der Leitung von Markus Tonn (Ex-BA-Mitarbeiter und Businessplangutachter) ist auf die "Gründungs-Architektur" in Krisensituationen spezialisiert. Mit der 3+1-Experten-Allianz (Insider-Wissen, Unternehmertum, Gutachter-Status plus KI-Analytik) transformiert das Unternehmen drohende Arbeitslosigkeit in kapitalstarke Marktpositionen.

Pressekontakt: Markus Tonn | TONNIKUM®

Lupinenweg 8, 59071 Hamm

E-Mail: markus.tonn@tonnikum.de

Web: https://existenzgruendungsagentur.de/insolvenz-startrampe/

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Existenzgründungsagentur

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

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Deutschland

fon ..: 02381 - 928 35 22

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Die Existenzgründungsagentur: Neue Wiege des Erfolgs - Praxisorientierte Gründungsberatung vom IHK-Preisträger

Die Existenzgründungsagentur ist der führende Spezialist für die gründungs-pragmatische und erfolgsorientierte Begleitung von Existenzgründern in Deutschland. Unter der Leitung des IHK-Unternehmerpreisträgers Markus Tonn, der für das erfolgreichste Unternehmenskonzept ausgezeichnet wurde, positioniert sich die Agentur als die zentrale und Top-Adresse für alle, die den Schritt in die Selbstständigkeit erfolgreich meistern wollen.

Unser Ansatz: Aus der Praxis für die Praxis

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Unsere Expertise basiert auf 25 Jahren Unternehmertum des Gründers und dem Wissen eines bundesweiten Netzwerks von 60 Beratern, die alle selbst erfolgreiche Unternehmer sind. Dadurch garantieren wir eine Beratung, die nicht auf Theorie, sondern auf real erprobten Lösungen basiert.

Die 3-Komponenten-Strategie: Nie wieder suchen - nur noch gründen

Um das Chaos der Existenzgründung zu beenden, hat die Existenzgründungsagentur die wichtigsten Komponenten für den Erfolg in drei zentrale, digitale Werkzeuge gebündelt, die jedem Gründer maximale Klarheit und Sicherheit verschaffen:

Der Behördenkompass: Bietet einen klaren Fahrplan und eine Checkliste zur fehlerreduzierten Bewältigung der gesamten Gründungsbürokratie.

Der Kapitalkompass: Unterstützt bei der Sicherung der ausreichenden Liquidität und zeigt gezielte Liquiditätsprogramme und Finanzierungslösungen auf (inkl. Mikrokredit-Finder).

Der Förderkompass: Führt schnell und unkompliziert zu den passenden Fördermitteln und Beratungszuschüssen (inkl. Beratungszuschuss-Finder).

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Marktstellung: Die Haupt-URL der Existenzgründungsagentur ist bereits deutschlandweit auf Platz 1 bei Google gelistet und dominiert mit lokalen Landingpages (> 30.000 Einwohner) die regionale Sichtbarkeit.

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Führung: Geleitet von IHK-Unternehmerpreisträger Markus Tonn.

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