Frühlingsfarben perfekt im Griff: Datacolor startet Spyder-Frühlingsaktion

Wenn draußen die Farben zurückkehren, beginnt für Fotografen die vielleicht schönste Zeit des Jahres. Frisches Grün, blühende Landschaften und warmes Licht verlangen nach einer ebenso präzisen wie zuverlässigen Farbwiedergabe – vom Shooting bis zum fertigen Bild. Passend zum Start der Saison bietet Datacolor eine Frühlingspromotion für ausgewählte Produkte der Spyder-Serie. Bis zum 19. April 2026 profitieren Kreative von attraktiven Preisnachlässen auf mehrere Farbmanagementlösungen für Foto- und Video-Workflows.

Egal ob Bildschirm, Kamera oder Drucker: Ein konsistenter Farbworkflow ist entscheidend dafür, dass Bilder und Videos auf unterschiedlichen Geräten genau so erscheinen, wie sie aufgenommen wurden. Hier setzt die Spyder-Produktfamilie an – sie deckt sämtliche Schritte der Farbkontrolle ab und sorgt für konsistente, verlässliche Ergebnisse.

Im Rahmen der Frühlingsaktion sind mehrere Produkte zu deutlich reduzierten Preisen erhältlich. Bei den Monitorkalibrierungslösungen Spyder und SpyderPro sparen Käufer bis zu 60 € gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Die umfassenden Farbmanagement-Kits Spyder Photo/Video Kit und Spyder Print Studio sind im Aktionszeitraum sogar mit Preisvorteilen von 90 € beziehungsweise 100 € erhältlich.

Besonders attraktiv positioniert ist auch das LightColor Meter: Das Messgerät bestimmt Farbtemperatur und Belichtung in Echtzeit und hilft so, Lichtquellen schon beim Setup optimal aufeinander abzustimmen. Das reduziert Farbstiche und verkürzt die Nachbearbeitung deutlich. Während der Aktion sparen Käufer hier 70 € gegenüber der UVP.

Die Aktionsangebote gelten bis zum 19. April 2026 und sind im Datacolor Online-Shop unter https://bit.ly/datacolorangebote26 sowie im Fachhandel erhältlich.

Die Angebotsprodukte im Überblick:

Spyder ? Monitorkalibrierung für engagierte Fotografen, Content Creator und Designer

Der Spyder ermöglicht eine schnelle, präzise und unkomplizierte Monitorkalibrierung und unterstützt Kreative dabei, ihre Ideen farbgetreu umzusetzen.

Angebotspreis: 139 € inkl. MwSt. (UVP 189 €)

SpyderPro ? Kalibrierung von HDR-/High-Brightness-Monitoren für Experten, Profi-Fotografen, 3D-Animatoren und Videografen

Für Profis aus Fotografie und Video bietet der SpyderPro maximale Kontrolle über den Farbworkflow. Zu den Funktionen zählen 3D-LUT-Kalibrierung für kompatible Video-Displays, Device Preview Plus zur Simulation der Darstellung auf anderen Endgeräten sowie Content Credentials, mit denen sich die Echtheit kreativer Inhalte verifizieren lässt.

Angebotspreis: 229 € inkl. MwSt. (UVP 289 €)

LightColor Meter ? präzise Messung für Farbtemperatur und Belichtung in der Foto- und Videoproduktion

Das LightColor Meter richtet sich an professionelle Foto- und Videoproduktionen. Es misst Farbtemperatur und Belichtung in Echtzeit, deckt Farbabweichungen sofort auf und hilft dabei, unterschiedliche Lichtquellen optimal aufeinander abzustimmen.

Angebotspreis: 279 € inkl. MwSt. (UVP 349 €)

Spyder Photo/Video Kit ? Farbmanagement für den kompletten Workflow

Das Spyder Photo/Video Kit bündelt mehrere Werkzeuge für präzises Farbmanagement in einem praktischen Set – von der Aufnahme über die Bearbeitung bis zur sicheren Weitergabe von Inhalten.

Neben der Kalibrierung von HDR-Monitoren ermöglicht das Kit auch den Farbabgleich von Kameras sowie einen präzisen Weißabgleich. Zusätzliche Funktionen wie Content Credentials, Device Preview Plus und 3D-LUT-Kalibrierung erleichtern jeden Fotografie- und Video-Workflow.

Set enthält: SpyderPro, Spyder Checkr Video, Spyder Checkr Photo Card Set, Spyder Cube

Angebotspreis: 299 € inkl. MwSt. (UVP 389 €)

Spyder Print Studio ? Farbmanagement von der Aufnahme bis zum Druck

Das Spyder Print Studio ist die Komplettlösung für Fotografen, die ihre Bilder farbverbindlich ausgeben möchten – vom Shooting über die Bearbeitung bis zum fertigen Print.

Das Set kombiniert Monitorkalibrierung, präzisen Weißabgleich und die Erstellung individueller Druckerprofile für jede Drucker-, Tinten- und Papierkombination.

Set enthält: SpyderPro, Spyder Cube, Spyder Print

Angebotspreis: 449 € inkl. MwSt. (UVP 549 €)

Über Datacolor:

Datacolor, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, liefert Software, Geräte und Dienstleistungen, die die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern gewährleisten. Weltweit führende Marken und Hersteller sowie kreative Profis vertrauen seit über 50 Jahren auf die innovativen Lösungen von Datacolor, um beständig die richtigen Farben zu erhalten.

Das Unternehmen leistet Vertrieb, Service und Support in mehr als 100 Ländern in Europa, Amerika und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datacolor.com.