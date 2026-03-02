Pflegehilfsmittel nach § 40 SGB XI: Welche Leistungen stehen Ihnen zu?

Pflegehilfsmittel spielen eine entscheidende Rolle im Alltag pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen. Sie erleichtern die häusliche Pflege, verbessern die Lebensqualität und tragen dazu bei, die Selbstständigkeit so lange wie möglich zu erhalten. Doch welche Pflegehilfsmittel stehen Betroffenen eigentlich zu – und wie funktioniert die Kostenübernahme nach § 40 Abs. 2 SGB XI?

Was sind Pflegehilfsmittel?

Unter dem Begriff Pflegehilfsmittel versteht man Produkte und Hilfen, die die häusliche Pflege erleichtern oder Beschwerden von Pflegebedürftigen lindern. Sie dienen sowohl dem Schutz der pflegenden Personen als auch der Unterstützung der gepflegten Person.

Grundsätzlich wird zwischen zwei Arten unterschieden:

Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel

Technische Pflegehilfsmittel

Diese Unterscheidung ist wichtig, da unterschiedliche Regelungen für die Kostenübernahme gelten.

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch: Monatlicher Anspruch

Pflegebedürftige mit einem anerkannten Pflegegrad (1–5), die zu Hause gepflegt werden, haben Anspruch auf sogenannte zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel. Diese werden monatlich von der Pflegekasse bezuschusst.

Zu den typischen Pflegehilfsmitteln zählen:

Einmalhandschuhe

Desinfektionsmittel für Hände und Flächen

Bettschutzeinlagen (Einweg)

Mundschutz / FFP2-Masken

Schutzschürzen

Die Pflegekasse übernimmt hierfür Kosten von bis zu 42 Euro pro Monat. Viele Anbieter stellen hierfür praktische Pflegeboxen zusammen, die direkt nach Hause geliefert werden.

Technische Pflegehilfsmittel: Unterstützung im Alltag

Neben Verbrauchsprodukten gibt es auch technische Pflegehilfsmittel, die den Pflegealltag nachhaltig erleichtern. Dazu gehören beispielsweise:

Pflegebetten

Hausnotrufsysteme

Lagerungshilfen

Rollstühle oder Gehhilfen (je nach Einordnung)

Diese Pflegehilfsmittel werden in der Regel leihweise zur Verfügung gestellt. Versicherte zahlen häufig nur eine geringe Zuzahlung, sofern keine vollständige Kostenübernahme erfolgt.

Voraussetzungen für den Anspruch

Damit Pflegebedürftige Pflegehilfsmittel erhalten können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

Es liegt ein anerkannter Pflegegrad vor Die Pflege findet überwiegend im häuslichen Umfeld statt Die Pflege wird durch Angehörige oder andere private Pflegepersonen durchgeführt

Ein Antrag bei der Pflegekasse ist erforderlich, wobei viele Anbieter diesen Prozess vereinfachen und die Abwicklung übernehmen.

Beantragung leicht gemacht

Die Beantragung von Pflegehilfsmitteln ist unkomplizierter, als viele denken. In der Regel genügt:

Ein ausgefüllter Antrag bei der Pflegekasse

Auswahl der benötigten Pflegehilfsmittel

Bestätigung des Pflegegrades

Viele spezialisierte Anbieter übernehmen die komplette Abwicklung – von der Antragstellung bis zur monatlichen Lieferung.

Warum Pflegehilfsmittel so wichtig sind

Pflegehilfsmittel tragen maßgeblich dazu bei, die häusliche Pflege sicherer und hygienischer zu gestalten. Gleichzeitig entlasten sie pflegende Angehörige erheblich – sowohl körperlich als auch organisatorisch.

Gerade in Zeiten wachsender Pflegebedürftigkeit wird deutlich, wie wichtig einfache, zugängliche Lösungen sind, um die Versorgung im eigenen Zuhause zu gewährleisten.

Fazit

Pflegebedürftige haben nach § 40 Abs. 2 SGB XI einen klar geregelten Anspruch auf Pflegehilfsmittel, die den Alltag erleichtern und die Pflegequalität verbessern. Ob Verbrauchsprodukte oder technische Hilfen – die Unterstützung durch die Pflegekasse ist ein wichtiger Baustein der häuslichen Versorgung.

Wer seinen Anspruch kennt und nutzt, kann nicht nur Kosten sparen, sondern auch die Pflege deutlich angenehmer gestalten. Es lohnt sich daher, die Möglichkeiten rund um Pflegehilfsmittel frühzeitig zu prüfen und in Anspruch zu nehmen.