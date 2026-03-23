Ex-Marinepilot und Airbus-Manager über Krisenmanagement, wenn es drauf ankommt

Mit "MAYDAY IM KOPF - Neurowissenschaft trifft Systemtheorie" legt der ehemalige Marine-Hubschrauberpilot, Airbus-Manager und heutige Unternehmensberater Mike Hoofdmann sein zweites Buch vor.

Resilienz, Achtsamkeit, Selbstoptimierung - die Regale sind voll mit Ratgebern für Führungskräfte, die versprechen, Druck beherrschbar zu machen. Doch was passiert, wenn Entscheidungen sich richtig anfühlen und trotzdem scheitern? Wenn Kontrolle trügerisch wird und Pläne versagen? Wenn das Gehirn unter Stress genau die Muster abruft, die in die Schieflage geführt haben? Wenn der Einfluss des Systems mit einbezogen wird?

Dann scheitern konventionelle Optimierungsansätze. Und hier beginnt "MAYDAY IM KOPF".

Mit "MAYDAY IM KOPF - Neurowissenschaft trifft Systemtheorie" legt der ehemalige Marine-Hubschrauberpilot, Airbus-Manager und heutige Unternehmensberater Mike Hoofdmann sein zweites Buch vor. Nach "MAYDAY IM SYSTEM", das sich mit Führung in komplexen Organisationen befasst, richtet sich dieses Buch nach innen: auf die Selbstführung von Menschen in Verantwortung - unter den Bedingungen, unter denen sie tatsächlich stattfindet.

Kein weiteres Optimierungsbuch

"MAYDAY IM KOPF" setzt dort an, wo die Selbstoptimierung nicht mehr greift: wenn Druck, widersprüchliche Erwartungen und die Komplexität des Systems den Alltag bestimmen und klassische Methoden versagen.

Die zentrale These: Selbstführung ist keine Charaktereigenschaft und kein Mindset-Thema. Sie ist eine erlernbare Fähigkeit unter realen Bedingungen - und sie lässt sich nur verstehen, wenn man den Menschen nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenspiel mit den Systemen, in denen er handelt.

Neurowissenschaft trifft Systemtheorie

Die theoretische Basis bilden Erkenntnisse der kognitiven Neurowissenschaft und die Systemtheorie nach Niklas Luhmann. Die Kombination neurowissenschaftlicher Erkenntnisse mit soziologischen Aspekten ist so ungewöhnlich wie wirksam. Beides wird nicht akademisch abgehandelt, sondern mit Erfahrungen aus militärischer Einsatzführung, Managementpraxis und Beratung verbunden - anschaulich, pointiert und mit dem Humor eines Menschen, der in Extremsituationen gelernt hat, was klares Denken unter Druck wirklich erfordert.

Warum schaltet das Gehirn unter Stress auf Autopilot? Wie entstehen Fehlentscheidungen, die sich richtig anfühlen? Wie drängen Teams, Organisationen und Rollen uns in Verhaltensmuster, die wir oft nicht einmal bemerken? Und wie muss in solchen Kontexten Kommunikation gestaltet werden? "MAYDAY IM KOPF" macht diese Dynamiken sichtbar und navigierbar.

Das Buch zeigt konkret:

* warum klassische Selbstführungsansätze unter echtem Druck oft gegen uns arbeiten statt für uns

* wie neuronale Muster entstehen, die Entscheidungsfähigkeit systematisch untergraben - und wie sie sich unterbrechen lassen

* weshalb Systeme - Teams, Organisationen, Erwartungsräume - uns subtil in Verhaltensweisen ziehen, die wir nicht bemerken

* wie Handlungsfähigkeit unter Unsicherheit strukturell erhalten werden kann - mit über 35 praxiserprobten Methoden

* warum Selbstführung kein Luxusthema ist, sondern das Fundament wirksamer Führung in einer dynamischen Geschäftswelt

Ein prägnantes Zitat aus dem Buch:

"_Stress ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir unter Stress genau die Muster abrufen, die uns in die Schieflage gebracht haben."_

Geschichten aus dem Cockpit - übertragen auf Führung

Anders als klassische Fachbücher lebt "MAYDAY IM KOPF" von persönlichen Erfahrungen: vom Kabelbrand über dem Golf von Aden, vom SERE-Survival-Training mit Verhörphase, von Führungskrisen in der Unternehmenswelt und konkreten Beobachtungen aus dem Berateralltag. Diese Geschichten sind keine Anekdoten - sie sind der Ausgangspunkt für ein tieferes Verständnis dessen, was Selbstführung unter Unsicherheit wirklich bedeutet.

Positionierung

Dieses Buch ist kein klassischer Ratgeber und kein Optimierungsversprechen. Es ist ein Gegenentwurf zum Üblichen - für alle, die führen und entscheiden müssen, wenn es wirklich drauf ankommt. Für Menschen, die wissen, dass echte Wirksamkeit nicht aus Perfektion entsteht, sondern aus Klarheit, Haltung und der Fähigkeit, auch dann einen klaren Kopf zu behalten, wenn alles gleichzeitig brennt.

Zum Buch

MAYDAY IM KOPF

Neurowissenschaft trifft Systemtheorie

Strategien für klares Denken, souveränes Entscheiden und wirksames Handeln

Mike Hoofdmann

Erscheinungstermin: 26. März 2026

ISBN: 978-3-99192-292-6

Zum Autor

Mike Hoofdmann war Hubschrauberpilot der Marine, später Airbus-Manager und CEO eines Technologieunternehmens. Der studierte Betriebswirt und Neurowissenschaftler begleitet heute als Berater Organisationen und Führungskräfte in Fragen strategischer Wirksamkeit, Selbstführung und Systemverständnis.

Sein Ansatz verbindet operative Führungserfahrung mit systemischer Theorie und kognitiver Neurowissenschaft - mit klarem Fokus auf Funktionalität statt Ideologie. "MAYDAY IM KOPF" ist sein zweites Buch nach "MAYDAY IM SYSTEM - Warum Führung oft anders funktioniert als gedacht".

Weitere Informationen: https://www.auftriebsberatung.de/mayday-im-kopf

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