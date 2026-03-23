Neue Plattform zur strukturierten Analyse komplexer Patientenfälle startet in Kürze

"Neue Plattform zur Analyse komplexer Patientenfälle: Medical Evidence AI kombiniert Diagnostik, Anamnese und Studien, um fundierte Entscheidungsgrundlagen für Ärzte und Patienten zu schaffen."

In der medizinischen Praxis stehen Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten bei komplexen Krankheitsverläufen häufig vor der Herausforderung, individuelle Therapieentscheidungen auf Basis umfangreicher und teilweise schwer überschaubarer Informationen zu treffen.

Insbesondere in der Onkologie zeigt sich, dass neben etablierten Leitlinien zunehmend auch individuelle Faktoren eine Rolle spielen können - darunter immunologische Parameter, der Krankheitsverlauf sowie ergänzende diagnostische Daten.

Vor diesem Hintergrund startet mit "Medical Evidence AI" in Kürze eine neue Plattform, die darauf abzielt, bestehende medizinische Informationen strukturiert auszuwerten und mit internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen abzugleichen.

* Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem:

* medizinische Befunde und Arztberichte

* Laborwerte und diagnostische Daten

* strukturierte Anamneseinformationen

* immunologische Parameter

* aktuelle Studien und Publikationen

Ziel der Plattform ist es, zusätzliche Entscheidungsgrundlagen zu schaffen und eine strukturierte Einordnung individueller Patientensituationen zu ermöglichen.

Dabei versteht sich Medical Evidence AI ausdrücklich nicht als Ersatz ärztlicher Diagnostik oder Therapieentscheidung, sondern als ergänzende Informations- und Analyseplattform.

Ein besonderer Fokus liegt auf der datenschutzkonformen Verarbeitung sensibler Gesundheitsdaten. Die Analyse erfolgt pseudonymisiert über ein Fall-ID-System und unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen.

"Viele Patientinnen und Patienten wünschen sich eine bessere Übersicht über ihre individuelle Situation und mögliche Optionen. Gleichzeitig stehen auch Behandler vor der Herausforderung, komplexe Informationen effizient einzuordnen. Hier möchten wir mit unserem Ansatz unterstützen", erklärt Andreas Rach, Initiator des Projekts.

Die Plattform befindet sich aktuell in der finalen Aufbauphase. Der Start ist in den kommenden Wochen geplant. Bereits jetzt werden erste Partnerpraxen sowie interessierte Patientinnen und Patienten eingebunden.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link verfügbar:

www.medical-evidence.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMUMEDIC Limited

Herr Andreas Rach

Bessemerstr. 51 1. OG

12103 Berlin

Deutschland

fon ..: +49016091942558

web ..: https://www.medical-evidence.com/

email : immumedic@gmail.com

Medical Evidence AI ist ein Projekt der IMMUMEDIC und beschäftigt sich mit der Entwicklung digitaler Lösungen zur strukturierten Analyse medizinischer Daten.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau einer Plattform, die medizinische Informationen und wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch miteinander verbindet. Ziel ist es, komplexe medizinische Daten übersichtlich darzustellen und evidenzbasierte Auswertungen zu ermöglichen.

Die Plattform soll verschiedene medizinische Datenquellen zusammenführen, darunter:

medizinische Anamnese

Laborwerte und Immunstatusparameter

Tumorbiologie

internationale wissenschaftliche Studien

Durch die Kombination dieser Daten mit modernen Analyseverfahren entsteht eine digitale Infrastruktur, die langfristig eine strukturierte medizinische Datenplattform ermöglichen soll.

Der Hintergrund des Projektes ist die zunehmende Menge medizinischer Informationen in Forschung und klinischer Praxis. Ärztinnen und Ärzte stehen heute vor der Herausforderung, große Mengen wissenschaftlicher Veröffentlichungen sowie komplexe medizinische Daten in ihre Entscheidungen einzubeziehen.

Digitale Plattformen können dazu beitragen, diese Informationen besser zugänglich zu machen und Zusammenhänge strukturierter darzustellen.

Medical Evidence AI befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase. In die Projektentwicklung wurden bereits erhebliche private Mittel investiert, um Konzept, Datenstrukturen und Plattformarchitektur zu entwickeln.

Langfristig verfolgt das Projekt das Ziel, eine Plattform aufzubauen, die medizinische Datenanalyse, wissenschaftliche Evidenz und digitale Technologien miteinander verbindet und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der datenbasierten Präzisionsmedizin leisten kann.

Pressekontakt:

IMMUMEDIC Limited

Herr Andreas Rach

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12103 Berlin

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email : immumedic@gmail.com