Startseite Mehr digitale Souveränität: Wie KMU im DACH-Raum ihre Daten sicher und unabhängig gestalten Pressetext verfasst von mmaltmann am So, 2026-03-22 13:47. Immer mehr Unternehmen im deutschsprachigen Raum (DACH) entscheiden sich bewusst für digitale Unabhängigkeit. Sie möchten die Kontrolle über ihre sensiblen Daten behalten und auf Infrastrukturen setzen, die rechtlich und technisch in Europa verwurzelt sind. Eine aktuelle Analyse der Webdesignerin und Digitalexpertin Martina Maria Altmann aus Plauen zeigt nun konkret, wie dieser Wechsel gelingt – und welche Vorteile er für den Mittelstand, insbesondere das Handwerk, mit sich bringt.

Rechtssicherheit durch lokale Infrastruktur

Ein zentraler Beweggrund für viele Unternehmer ist der Wunsch nach maximaler Rechtssicherheit. Während US-Gesetze wie der CLOUD Act (seit 2018) US-Konzerne global zur Datenherausgabe verpflichten können, bieten Anbieter mit Rechenzentren in der Schweiz und der EU einen klaren Vorteil: Sie unterliegen ausschließlich dem starken europäischen bzw. Schweizer Datenschutzrecht.

„Es geht darum, die Hoheit über die eigenen Daten zurückzugewinnen“, erklärt Altmann. „Statt sich auf komplexe Vertragskonstrukte zu verlassen, die im Ernstfall vor US-Gerichten bestehen müssten, setzen kluge Unternehmer auf eine Infrastruktur, die physisch und juristisch hier bei uns verankert ist. Das ist wie ein Tresor, bei dem Sie den Schlüssel selbst in der Hand halten – sicher, nachvollziehbar und vertrauenswürdig.“

Starker Impuls für das Handwerk

Besonders Handwerksbetriebe in Regionen wie Bayern, Sachsen und Österreich profitieren von dieser Klarheit. „Handwerker sind Macher“, so Altmann. „Sie arbeiten mit höchster Präzision und Vertraulichkeit. Baupläne und Kundendaten sind ihr geistiges Eigentum. Wer diese Daten auf Servern speichert, die lokalen Sicherheitsstandards entsprechen, stärkt sein Profil als vertrauenswürdiger Partner. Digitale Souveränität wird damit zu einem echten Wettbewerbsvorteil und einem Qualitätsmerkmal.“

Zukunftssicher durch den EU AI Act

Auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) gibt es positive Entwicklungen. Mit dem neuen EU AI Act werden klare Rahmenbedingungen geschaffen, die Unternehmen Orientierung geben. „Das ist eine Chance“, betont die Expertin. „Unternehmen, die jetzt auf souveräne KI-Lösungen setzen, die Daten nicht zum Training fremder Modelle nutzen, gehen auf Nummer sicher. Sie erfüllen kommende Schulungspflichten spielend und schützen gleichzeitig ihr geistiges Eigentum. Tests der Stiftung Warentest bestätigen, dass dieser Weg der sicherste ist.“

Der Wechsel ist machbar

Die Expertin, die selbst ihre eigene digitale Infrastruktur im Atelier MARRI konsequent auf eine Schweizer Lösung ausgerichtet hat, ermutigt Unternehmen, den Schritt zu wagen. „Die Technik ist reif. Moderne Cloud-Lösungen aus der Schweiz und der EU stehen ihren globalen Konkurrenten in nichts nach – im Gegenteil: Sie bieten oft die bessere Balance aus Funktionalität, Datenschutz und ethischen Werten. Der Umstieg ist heute technisch unkompliziert und bringt sofort mehr Ruhe und Sicherheit in den Betriebsalltag.“

Empfehlung für Unternehmer

Altmann rät Unternehmen dazu, ihre Cloud-Strategie als Chance zu begreifen, Vertrauen bei Kunden zu stärken und sich unabhängig von globalen Marktschwankungen zu machen. Eine detaillierte Gegenüberstellung der Möglichkeiten sowie ein Erfahrungsbericht zur praktischen Umsetzung hat die Expertin in einem offenen Fachartikel veröffentlicht.

Weiterführende Informationen: Den vollständigen Artikel mit praktischen Tipps für den Umstieg auf digitale Souveränität finden Sie hier:

https://www.linkedin.com/pulse/warum-ich-als-webdesignerin-meine-infrast... Anhang Größe Handwerker im DACH-Rau hält Schlüssel in der Hand.png 898.47 KB Über mmaltmann Komplettes Benutzerprofil betrachten

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