Der charmante Osterhase mit dem besonderen Winke-Gruß - in 4 Farben und Styles

Dieser außergewöhnliche Osterhase bringt Bewegung und eine spielerische Note in jede Osterdekoration. Inspiriert vom Stil klassischer Winkefiguren hebt der Hase rhythmisch seine Pfote und sorgt damit für einen lebendigen Akzent, der sofort ins Auge fällt. Die sanfte, gleichmäßige Bewegung verleiht der Figur eine freundliche Ausstrahlung und macht sie zu einem dekorativen Highlight mit hohem Wiedererkennungswert.

Gefertigt aus hochwertigem, beflocktem Kunststoff überzeugt der Hase durch seine angenehm matte, samtige Oberfläche. Diese besondere Haptik unterstreicht die hochwertige Anmutung und sorgt gleichzeitig für einen modernen, stilvollen Look. Die klare Formgebung in Kombination mit der beweglichen Funktion macht die Figur zu einer gelungenen Verbindung aus klassischer Ostertradition und zeitgemäßem Design.

Neben der klassischen Ausführung in Schwarz ist der winkende Osterhase auch in weiteren attraktiven Farbvarianten erhältlich. In Weiß wirkt er besonders elegant und fügt sich harmonisch in helle, minimalistische Wohnkonzepte ein. Die Variante in Grün bringt frische, frühlingshafte Akzente und passt ideal zu natürlichen Dekorationen rund um Ostern. Für einen besonders festlichen Auftritt sorgt die Glitzer-Ausführung, die mit funkelnden Effekten lebendige Lichtreflexe erzeugt und einen dekorativen Schwerpunkt setzt.

Mit einer Höhe von 20 cm und einem Durchmesser von 12 cm besitzt der Hase eine kompakte Größe, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten erlaubt. Ob auf dem Tisch, auf Sideboards, in Regalen oder als Teil einer dekorativen Osterlandschaft – die Figur lässt sich flexibel platzieren und setzt überall einen charmanten Akzent. Durch den batteriebetriebenen Mechanismus bleibt sie unabhängig von Steckdosen und kann frei im Raum arrangiert werden.

Der winkende Osterhase eignet sich nicht nur als dekoratives Element für das eigene Zuhause, sondern auch als originelle Geschenkidee. Seine freundliche, bewegte Geste vermittelt Leichtigkeit und sorgt für eine angenehme, einladende Atmosphäre. Damit ist er eine passende Aufmerksamkeit für Familie, Freunde oder als kleines Mitbringsel in der Osterzeit.

Produktdetails:

Material: Beflockter Kunststoff

Farben: Schwarz, Weiß, Grün, Glitzer

Höhe: 20 cm

Durchmesser: 12 cm

Funktion: Beweglicher Arm, batteriebetrieben (Batterie nicht enthalten)

Verpackungseinheit: 1 Stück in gewählter Farbe

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