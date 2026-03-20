Ancient Poems of England – Carola Batt-Michel vertont britische Poesie in einem berührenden Indie-Folk-Album

Im Zentrum des Albums steht Batt-Michels einfühlsame, warme Stimme, die den poetischen Texten Raum gibt und ihre emotionale Tiefe hervorhebt. Begleitet wird sie von Mark Taylor an der Gitarre, dessen feinfühliges Spiel den Songs eine intime, akustische Klangwelt verleiht.

Die Auswahl der Texte reicht von bekannten Klassikern bis zu weniger bekannten lyrischen Schätzen der britischen Literaturgeschichte. Zu den vertonten Gedichten gehören unter anderem „Poem 525“ von Emily Jane Brontë (1818–1848) sowie das berühmte „She Walks in Beauty“ von Lord Byron (1788–1824). Durch Batt-Michels musikalische Interpretation werden die historischen Texte auf besondere Weise neu erfahrbar und schlagen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Ancient Poems of England ist ein Album für Liebhaber von Indie Folk, akustischer Musik und klassischer Poesie. Die Kombination aus literarischem Erbe und moderner, reduzierter Klangästhetik schafft eine ruhige, poetische Atmosphäre, die zum Zuhören und Entdecken einlädt.

Mit diesem Projekt zeigt Carola Batt-Michel, wie lebendig und berührend jahrhundertealte Gedichte klingen können, wenn sie mit musikalischer Sensibilität neu interpretiert werden.

UPC 3618028948548

Release 20.03.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.

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