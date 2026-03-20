Champagner-Preiswende: Lanson und Gerards-Selection setzen neue Akzente im Handel

Lanson-CEO Bruno Paillard kündigt eine Champagner-Preiswende an – Gerards-Selection nutzt diese Ankündigung für attraktivere Angebote.

Die Champagnerpreise haben in den vergangenen Jahren – insbesondere seit der Corona-Pandemie – deutlich angezogen und sich spürbar von den Preisen für Crémant entkoppelt. Während Crémant im Handel weiterhin auch unter 10 Euro zu finden ist, sind Champagnerangebote unter 30 Euro zur Ausnahme geworden.

Lanson-CEO kündigt Kurswechsel an

Nun zeichnet sich eine Trendwende ab: Bruno Paillard, CEO der Champagnergruppe Lanson-BCC, zu der mehrere renommierte Häuser gehören, hat anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2025 einen deutlichen Kurswechsel angekündigt. Hintergrund ist ein Gewinnrückgang von 32 Prozent auf 16,2 Millionen Euro sowie ein Umsatzminus von 8,7 Prozent auf 233 Millionen Euro, die er auch auf zu hohe Endverbraucherpreise und den Verlust der populären Kundschaft in Frankreich zurückführt.

Paillard kritisiert offen, dass der harte Wettbewerb um Trauben – angeführt von großen Luxuskonzernen – die Einkaufspreise in der gesamten Champagne nach oben getrieben hat. Die Keller der Häuser waren mit teurem Wein gefüllt, die im alten Preisgefüge immer wieder an eine breite Käuferschicht zu verkaufen waren; Diesen Fehler, so Paillard, wolle man nun korrigieren.

Konkret kündigte Lanson-BCC an, die Einstiegsscuvées zu stärken, die Präsenz im Lebensmitteleinzelhandel aufzubauen und die Traubeneinkaufspreise um 5 bis 10 Prozent zu senken, um mittelfristig attraktivere Endverbraucherpreise zu ermöglichen. Ziel ist es, die treuen Champagnerkunden im Heimatmarkt Frankreich zurückzugewinnen und Champagner wieder näher an das Preisniveau hochwertiger Alternativen wie Crémant heranzuführen.

Gerards-Selection Auswahl: Direkt aus der Region Grand Est

Von dieser strategischen Neuausrichtung profitieren insbesondere Direktimporteure und Fachhändler, die eng mit den Erzeugern in der Champagne zusammenarbeiten. Gerards-Selection.de, hervorgegangen aus Gerards-Champagner, ist seit vielen Jahren auf Champagner spezialisiert und pflegt direkte Beziehungen zu Häusern und Winzern in der Region Grand Est, zu der auch die Champagne gehört.

Inhaber Gerard ist jeden Monat persönlich in der Champagne unterwegs, besucht Kellereien, verkostet neue Cuvées und verhandelt Konditionen direkt vor Ort. Diese direkte Einkaufspolitik ohne teure Zwischenstufen ermöglicht es Gerards-Selection, besonders attraktive Konditionen unmittelbar an seine Kunden weiterzugeben und Qualität zu Preisen anzubieten, die im deutschen Markt selten geworden sind.

Auftaktangebote: Comte de Perrey Brut für 19,95 Euro und Louis Journey für 22,95 Euro

Den Auftakt der neuen Preissignale macht bei Gerards-Selection der Champagner Comte de Perrey Brut, der ab sofort für 19,95 Euro angeboten wird. Im Glas zeigt sich Comte de Perrey mit hellgoldener Farbe und einer feinen, anhaltenden Perlage, in der Nase mit Noten von reifen Früchten, Zitrus und einer eleganten Briochenote.

Am Gaumen verbindet dieser Brut eine frische, lebendige Säure mit einer cremigen Textur, wodurch er sowohl als Aperitif als auch als Begleiter zu leichten Vorspeisen, Fisch oder Geflügel überzeugt. In dieser Preisklasse bietet er eine für Champagner mittlerweile seltene Kombination aus Herkunft, handwerklicher besonderer Qualität und Zugänglichkeit und stellt eine Alternative zu hochwertigen Crémants oder Premium-Prosecco dar – mit dem Prestige der Appellation Champagne.

Ergänzt wird das Einstiegsduo von Gerards-Selection durch den Champagner Louis Journey Tradition Brut, der nun für 22,95 Euro erhältlich ist. Louis Journey präsentiert sich mit hellgelber Farbe und feiner, regelmäßiger Perlage, in der Aromatik dominieren frische Noten von Apfel, Zitrus und hellen Früchten, unterlegt von einem Hauch Brotkruste aus der klassischen Flaschengärung.

Die Cuvée aus Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier zeigt sich am Gaumen leicht, elegant und ausgewogen und macht Louis Journey zu einem vielseitigen Begleiter für viele Gelegenheiten – vom spontanen Apéro über den Brunch bis zur festlichen Runde. Er spricht sowohl Einsteiger als auch Kenner, die einen seriösen, aber unkomplizierten Alltagschampagner suchen.

Champagnergenuss wieder näher am Alltag

Mit diesen Preispunkten bei Comte de Perrey Brut und Louis Journey Brut setzt Gerards-Selection.de ein klares Zeichen: Champagner soll wieder öfter im Alltag auf den neuen Tisch kommen, ohne an Anspruch und Stil zu verlieren. Während in den vergangenen Jahren viele Konsumenten aus Preisgründen verstärkt zu Crémant und anderen Schaumweinen gewechselt sind, öffnet die Kombination aus der neuen Preisstrategie von Lanson-BCC und dem Direktimportmodell von Gerards-Selection die Tür zurück zur „Königin der Schaumweine“.

Die Grundwerte bleiben dabei unverändert: ausgewählte Produzenten, traditionelle Flaschengärung, respektvoller Umgang mit den Terroirs sowie ein Sortiment, das vom Einstiegschampagner bis zur anspruchsvollen Rosé- oder Vintage-Cuvée reicht. So verbindet Gerards-Selection die aktuellen Marktimpulse aus der Champagne mit einem klaren Versprechen an seine Kunden: authentischer Champagner, direkt aus der Region, zu wieder attraktiveren Preisen.

Bild: Lanson und Gerards-Selection wollen die Champagner Gläser wieder füllen (c)freepic