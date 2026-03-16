Golf-Kreuzflug über drei Kontinente: Von Grönland bis Bermuda - eine der außergewöhnlichsten Golfreisen der Welt

Hannover 16.03.2026: Golf spielen am Rand der Arktis, in den legendären Landschaften des Yellowstone-Nationalparks und schließlich auf einem der spektakulärsten Golfplätze des Atlantiks: Mit einem einzigartigen Golf-Kreuzflug über drei Kontinente präsentiert CONSUL Weltreisen eine der außergewöhnlichsten Golfreisen weltweit.

Die exklusive Reise startet am 1. Mai 2027 ab Wien/Bratislava. Beim Welcome Dinner lernen die Gäste ihre Mitreisenden sowie den erfahrenen Reiseleiter Kai Schepp und das Golf Team kennen, bevor am nächsten Morgen der Privatjet zu einer außergewöhnlichen Route über Europa, Nordamerika und Südamerika aufbricht.

Die Reise verbindet spektakuläre Naturerlebnisse mit ausgewählten Golfplätzen und kulturellen Höhepunkten. Insgesamt führt der Golf-Kreuzflug zu fünf faszinierenden Destinationen: Grönland, Montana & Yellowstone (USA), Guatemala, Cartagena in Kolumbien und schließlich Bermuda.

Mit diesem Golf-Kreuzflug wollten wir eine Reise schaffen, die es so weltweit noch nicht gibt: Golf vom Polarkreis bis in die Karibik, kombiniert mit einigen der beeindruckendsten Natur- und Kulturlandschaften Amerikas. Unsere Gäste erleben nicht nur außergewöhnliche Golfplätze, sondern auch die Vielfalt eines ganzen Kontinents - komfortabel und stilvoll im Privatjet, sagt Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen.

Grönland - Golf am Rand der Arktis

Der Auftakt der Reise führt nach Nuuk, der Hauptstadt Grönlands. Zwischen Fjorden, Eisbergen und arktischer Weite spielen die Gäste im Nuuk Golf Club, einem der nördlichsten Golfplätze der Welt. Ergänzt wird der Aufenthalt durch eine Stadttour durch Nuuk sowie ein Fjord-Safari-Bootserlebnis, das die spektakuläre Natur der Region erlebbar macht.

Montana & Yellowstone - Naturwunder der USA

Weiter geht es nach Montana und in den legendären Yellowstone-Nationalpark. Golf gespielt wird auf dem Bridger Creek Golf Course, während zwei intensive Yellowstone-Touren zu Geysiren, Thermalquellen, Wasserfällen und beeindruckenden Landschaften führen. Mit etwas Glück lassen sich Bisons, Wölfe oder Elche in freier Wildbahn beobachten.

Guatemala - Vulkanlandschaften und Maya-Kultur

In Guatemala erleben Reisende eine faszinierende Mischung aus Vulkanlandschaften, Regenwald und kolonialer Kultur. Golf gespielt wird im Mayan Golf Club, ergänzt durch eine Ganztagestour zum Atitlán-See sowie eine spektakuläre Pacaya-Vulkan-Tour.

Cartagena - Karibisches Flair und Kolonialgeschichte

Die Reise führt anschließend nach Cartagena in Kolumbien, eine der schönsten Kolonialstädte Lateinamerikas. Golf gespielt wird im Karibana Golf Club, einer exklusiven Anlage mit Blick auf das Karibische Meer. Eine City-Tour durch die historische Altstadt sowie ein Insel-Hopping zu den Rosario-Inseln runden den Aufenthalt ab.

Bermuda - Finale auf legendären Fairways

Den krönenden Abschluss bildet Bermuda, bekannt für rosafarbene Sandstrände, türkisblaues Meer und spektakuläre Golfplätze. Hier spielen die Gäste auf dem legendären Port Royal Golf Course, der dramatisch auf Klippen über dem Atlantik liegt.

Die Reise erfolgt im Privatjet, der kurze Flugzeiten, höchsten Komfort und ein entspanntes Reiseerlebnis ermöglicht. Durch die sorgfältig geplante Route werden nur wenige Zeitzonen überquert und die Etappen bleiben angenehm kurz.

Mit einer bewusst kleinen Teilnehmerzahl verbindet der Golf-Kreuzflug exklusive Golfplätze, spektakuläre Naturerlebnisse und luxuriösen Reisekomfort zu einer Reise, die in dieser Form weltweit einzigartig ist.

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen steht seit vielen Jahren für außergewöhnliche und maßgeschneiderte Luxusreisen auf höchstem Niveau. Das Unternehmen organisiert exklusive Gruppenreisen, Privatjet-Expeditionen und besondere Reiseerlebnisse auf allen Kontinenten. Ein Schwerpunkt liegt auf individuell konzipierten Themenreisen, darunter außergewöhnliche Golfreisen, Expeditionsreisen und Weltumrundungen im Privatjet. Persönliche Betreuung, sorgfältig ausgewählte Destinationen und ein Höchstmaß an Komfort zeichnen die Reisen von CONSUL Weltreisen aus.

Pressekontakt

CONSUL Weltreisen

Hans-Joachim Bischoff

Geschäftsführer

E-Mail: hjb@consul-weltreisen.com

Telefon: 0511-54689460

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen mit Sitz in Hannover ist Spezialist für exklusive Fernreisen, außergewöhnliche Gruppenreisen und hochwertige Golfreisen weltweit. Das Unternehmen organisiert individuelle Reiseprogramme sowie einzigartige Golfreisen und Privatjetreisen zu den schönsten Destinationen der Welt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

Deutschland

email : info@consul-privatjet.com

Pressekontakt:

Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

email : info@consul-privatjet.com