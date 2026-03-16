Die Amadinos erleben die Liebe musikalisch in "Paris bei Nacht"

Die Amadinos auf den Spuren einer Pariser Romanze: Neue Single "Paris bei Nacht" entführt in die Stadt der Liebe

Mit ihrer neuen Single "Paris bei Nacht" laden die Amadinos ihr Publikum zu einem gefühlvollen musikalischen Spaziergang durch die französische Metropole ein. Der Song erzählt eine Geschichte, die so zeitlos ist wie Paris selbst: Eine schicksalhafte Begegnung in einem kleinen Café nahe der Champs-Élysées, der Beginn einer großen Liebe und das unvergessliche Lebensgefühl einer Nacht voller Magie, Sehnsucht und Romantik.

Die Amadinos: Musikalische Leidenschaft und authentische Geschichten

Für die Amadinos steht auch bei diesem Titel das Zwischenmenschliche im Mittelpunkt. Mit viel Gefühl, einer eingängigen Melodie und ihrer unverwechselbaren musikalischen Handschrift fangen sie jene besonderen Momente ein, in denen ein einziger Blick das ganze Leben verändern kann. "Paris bei Nacht" verbindet klassischen Schlager-Charme mit einem modernen Sound und weckt die Sehnsucht nach Frühling, Liebe und unvergesslichen Stunden in der Stadt der Liebe.

Visuelle Zeitreise unter der Leitung von Denny Schönemann:

Auch visuell wurde die Geschichte von "Paris bei Nacht" aufwendig in Szene gesetzt. Gemeinsam mit Regisseur Denny Schönemann erschufen die Amadinos im Kamerahaus Bernburg eine atmosphärische Bildwelt, die den Zuschauer direkt in das Paris der 1920er Jahre entführt.

Bei der Produktion wurde großer Wert auf Authentizität und Detailtreue gelegt: Aufwendig gestaltete, realistische Kulissen sowie Original-Requisiten aus den 20er Jahren verleihen dem Musikvideo ein stimmiges und stilvolles Gesamtbild. Um den besonderen Charme dieser Epoche zusätzlich hervorzuheben, kamen moderne Verfahren wie die Core AI-Technik zum Einsatz, die die historische Atmosphäre dezent und wirkungsvoll unterstreicht.

Mit "Paris bei Nacht" beweisen die Amadinos einmal mehr ihr Gespür für emotionale Themen, die das Herz berühren. Der Titel vereint musikalische Leidenschaft, nostalgisches Flair und moderne Produktion zu einem Werk, das Romantik und Schlager auf besondere Weise miteinander verbindet.

© und Copyright 2026: Lieblingsschlager

Label: Lieblingsschlager

GTIN/EAN/UPC:

4068992659640

Release/VÖ: 2026-03-13

ISRC: DEZC62662742

Texter und Komponisten: Heinz Wälchli

DEZC62662742

Länge: 03:26 Minuten

Quelle: Denny Schönemann/ Lieblingsschlager

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