Der renommierte Redner und Entgeltexperte Gunther Wolf sorgt mit seinem Vortrag über das Entgelttransparenzgesetz 2026 für Klarheit. Unternehmensleitungen, Personalleitungen und Personalmanager:innen erfahren klipp und klar, welche Aufgaben und Herausforderungen ihnen durch das Entgelttransparenzgesetz 2026 bevorstehen.

Gunther Wolfs Buch über die EU-Entgelttransparenzrichtlinie und das Entgelttransparenzgesetz 2026 hat mittlerweile Bestseller-Status. Es ist daher kein Wunder, dass er jetzt ständig auf Veranstaltungen und Kongressen zu sehen ist. Da Entgelttransparenz und Entgeltgerechtigkeit zunehmend in den Fokus rücken, bietet Wolf wertvolle Einblicke in die bevorstehenden gesetzlichen Änderungen und deren Auswirkungen auf alle Arbeitgeber.

Der Hintergrund: Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie

Bereits am 10. Mai 2023 hat die Europäische Union die Entgelttransparenzrichtlinie verabschiedet. Sie muss bis spätestens zum 7. Juni 2026 im deutschen Entgelttransparenzgesetz umgesetzt werden. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie fordert nicht nur diskriminierungsfreie Entgeltsysteme, sondern auch umfassende Berichtspflichten für Arbeitgeber.

"Unternehmensleitungen und Personalleitungen müssen dringend handeln, um die erforderlichen Anpassungen rechtzeitig umzusetzen", warnt Wolf. "Wer sich erst damit befasst, wenn die ersten Klagen und Bußgeldbescheide drohen, muss innerhalb gesetzter Fristen und unter Zeitdruck mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretern verhandeln. Und dann wird es teuer."

Fachkompetenz und Praxis-Erfahrung beim Vortrag über das Entgelttransparenzgesetz 2026

Wolf, erfahrener Management-Berater und vielfacher Autor, hat bereits zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, faire und transparente Entgeltsysteme zu etablieren. In seinem Vortrag Entgelttransparenzgesetz 2026 beleuchtet er die Herausforderungen, die der neue Rechtsrahmen mit sich bringt und gibt praxisnahe Tipps zur Umsetzung.

"Die Veränderungen sind drastisch und erfordern eine umgehende und gründliche Vorbereitung", betont Wolf. Insbesondere die neuen Berichtspflichten stellen viele Unternehmen vor neue Herausforderungen. Auch die entgeltrelevanten Faktoren, die für die Festlegung der Löhne und Gehälter sowie für die Entgeltentwicklung bedeutsam sind, müssen dargelegt werden. Hinzu kommen erweiterte Auskunftsrechte für Mitarbeitende und Bewerbende. Arbeitnehmende können wesentlich einfacher als bisher Nachzahlungen und Schadenersatzansprüche gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen, denn die Beweislast für die Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes hat sich zugunsten der Mitarbeitenden gedreht.

Vortrag Entgelttransparenzgesetz 2026: Aus der Praxis, für die Praxis

Die Nachfrage nach Wolf als Keynote Speaker und nach seinem Vortrag über das Entgelttransparenzgesetz 2026 zeigt, dass das Thema Entgelttransparenz an Relevanz gewinnt. "Ich ermutige alle Unternehmens- und Personalleitungen, sich jetzt aktiv mit den neuen Regelungen auseinanderzusetzen, um rechtzeitig und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen", fügt er hinzu. Als Speaker integriert er alle Wortmeldungen und Fragen geschickt in seinen Vortrag über das Entgelttransparenzgesetz 2026. Obgleich er auf diese Weise jeden seiner Vorträge durch das Aufgreifen der von den Teilnehmenden genannten Aspekte interessant, praxis- und umsetzungsbezogen gestaltet, bleibt der rote Faden jederzeit erhalten.

Als Speaker gelingt es ihm regelmäßig, selbst solch komplexe Themen wie das Entgelttransparenzgesetz 2026 einfach und nachvollziehbar zu vermitteln. Für Verbände, die ihre Mitgliedsunternehmen optimal auf die kommenden gesetzlichen Anforderungen vorbereiten möchten, ist der Impulsvortrag über das Entgelttransparenzgesetz 2026 eine wertvolle Gelegenheit. Kontaktieren Sie uns, um Wolf und den Vortrag über das Entgelttransparenzgesetz 2026 zu buchen.

I.O. Group® Wolf®

Kompetenz Center Entgelt

Engelsstraße 6 (Villa Engels)

D-42283 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 277 5000

Email io@iogw.de