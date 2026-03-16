KI-Agenten in eigener Hand: hosting.de veröffentlicht Anleitung für OpenClaw auf VPS, DSGVO-konformes Hosting

Schritt für Schritt Anleitung von hosting.de, wie man den KI-Agent OpenClaw auf einem Virtual Private Server (VPS) installiert.

Aachen, 16. März 2026 - hosting.de hat im Februar 2026 eine praxisnahe Anleitung veröffentlicht, die Schritt für Schritt zeigt, wie sich der KI-Agent OpenClaw auf einem Virtual Private Server (VPS) installieren und betreiben lässt. Die Veröffentlichung greift den Trend zu selbstgehosteten KI-Anwendungen auf und stellt die Frage in den Mittelpunkt, wie Unternehmen und technisch versierte Anwender KI-gestützte Workflows nutzen können, ohne sensible Daten aus der eigenen Kontrolle zu geben.

Selbstgehostete KI: Datenhoheit als praktischer Treiber

KI-Agenten werden zunehmend dafür eingesetzt, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und Workflows zu unterstützen - von der strukturierten Verarbeitung von Informationen bis hin zur Orchestrierung einzelner Arbeitsschritte in digitalen Prozessen. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis, die dabei entstehenden und verarbeiteten Daten nicht an externe Plattformen auszulagern. Genau an diesem Punkt setzt die neue Anleitung von hosting.de an: Sie beschreibt einen Weg, OpenClaw in einer eigenen Hosting-Umgebung auf einem VPS zu installieren und so den Betrieb technisch in die eigene Verantwortung zu holen.

Damit richtet sich hosting.de an Nutzer, die KI-Funktionalität mit Infrastruktur- und Compliance-Anforderungen zusammendenken. Das Unternehmen betont dabei den Grundgedanken, dass der Betrieb auf eigener Infrastruktur mehr Kontrolle über Datenflüsse, Zugriffsrechte und Systemkonfigurationen ermöglicht. "Viele Nutzer wollen die Vorteile von KI-Agenten nutzen, ohne dabei die Hoheit über ihre Daten aufzugeben", sagt Frederick Schiwek von der hosting.de GmbH. "Mit der OpenClaw-Anleitung zeigen wir einen praxisorientierten Weg, wie sich ein KI-Agent auf einem VPS in der eigenen Umgebung betreiben lässt."

Praxisleitfaden trifft Infrastruktur: OpenClaw auf dem VPS

Die Anleitung verbindet ein aktuelles KI-Thema mit dem VPS-Angebot von hosting.de. Ein VPS stellt hierfür eine flexible Grundlage bereit: Anwender können ihre KI-Anwendung in einer eigenen Serverumgebung betreiben, Konfigurationen selbst festlegen und den Betrieb in die vorhandene IT-Landschaft integrieren. Der Leitfaden ist damit nicht nur als technische Dokumentation zu verstehen, sondern als Beitrag zur Einordnung eines wachsenden Anwendungsfelds: KI-gestützte Prozesse werden für viele Organisationen relevanter, gleichzeitig steigen die Anforderungen an Datenschutz, Kontrollierbarkeit und Nachvollziehbarkeit.

hosting.de positioniert die Veröffentlichung im Kontext von DSGVO-konformem Hosting und Infrastruktur in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich moderne KI-Werkzeuge so nutzen lassen, dass Datenverarbeitung und Systembetrieb in einer kontrollierten Umgebung stattfinden. "Der Trend zu selbstgehosteten KI-Anwendungen zeigt, dass neben Funktionalität auch Betriebsmodelle entscheidend sind", sagt Schiwek. "Wer KI-Workflows in der eigenen Hosting-Umgebung betreibt, kann technische Entscheidungen und Rahmenbedingungen selbst definieren."

Mit der im Februar 2026 veröffentlichten Anleitung schafft hosting.de einen konkreten Einstiegspunkt für alle, die OpenClaw auf einem VPS installieren möchten und dabei Wert auf eine Umgebung legen, in der Daten und Betrieb im eigenen Einflussbereich bleiben.

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hosting.de GmbH

Herr Frederick Schiwek

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hosting.de ist ein Anbieter von Hosting- und Infrastrukturleistungen mit Fokus auf Cloud Server (VPS) sowie auf Hosting in Deutschland. Das Unternehmen unterstützt Kunden mit Hochverfügbarkeit Serverinfrastruktur und einem Angebot, das auf Anforderungen an Datenschutz und DSGVO-Konformität ausgerichtet ist. hosting.de GmbH hat ihren Sitz in Aachen.

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