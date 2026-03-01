Passgenaue Spulen für die Wicklung von Filamenten für AMS-3D-Drucker-Systeme

Kunststoffspulen-Spezialist Häfner & Krullmann erweitert sein Portfolio an 3D-Drucker-Spulen: Das Unternehmen entwickelt passgenaue 1-kg-Spulen für den Einsatz in einer neuer 3D-Druckergeneration, die auf Multi Material Systems (MMS) setzt, wie das Automatic Material System AMS von Bambu Lab. MMS gestalten den Mehrfarb- und Multi-Material-Druck mit mehreren parallelen Filament-Slots erheblich effizienter.

Die aktuell populären 3D-Drucker mit AMS oder MMS stellen neue Anforderungen an die Spulen, auf denen die Filamente aufgewickelt sind. In diesen Druckern werden die Spulen nicht über die Zentralbohrung aufgenommen, sondern auf den Flanschrändern auf kleine Rollen gestellt, über die auch der Antrieb der Spulen beim Abwickeln erfolgt. Die Spulen müssen so gestaltet sein, dass ein kontrolliertes Abrollen ohne Widerstände möglich ist. Diese Anforderung kombiniert mit einer steigenden Nachfrage nach höheren Füllgewichten von 1 kg hat Häfner & Krullmann zu der Neuentwicklung der 3D-Spule veranlasst.

Neue Spulenmaße

Die neu entwickelte Spule 3D 200/52-68, die auf kompakten Spulen mit geringem Kerndurchmesser aus dem Segment Schweißdraht basiert, entspricht exakt den Abmaßen der AMS-Drucker, in denen mehrere Spulen aufrecht nebeneinander stehen. Insbesondere die Wickelbreite der Spule wurde für die AMS-Kassettenmaße angepasst, um 1 kg Monofil statt bisher 750 g aufnehmen zu können. Dabei steht die Spule auf dem Flanschrand und dennoch bleibt auch bei vollen Spulen ausreichend Luft, um ein gleichmäßiges Abwickeln ohne Berührung der Laufrollen zu gewährleisten. Die Maße:

• Außendurchmesser: 200 mm

• Wickelbreite: 60 mm

• Gesamtspulenbreite: 68 mm (angepasst an das neue Kassettensystem)

• Kern: 85 mm

• Bohrung: 52 mm (Standardaufnahme)

• Kapazität: Aufnahme von ca. 1 kg Monofil

Angeboten wird die 3D-Spule in den Materialien Polystyrol (PS) und Polycarbonat( PC). Für die meisten Standard-Monofile ist Polystyrol eine anforderungsgerechte und budgeteffiziente Materiallösung. Hygroskopische Monofilsorten, wie Polyamid oder PET, die eine Neigung zur Feuchtigkeitsaufnahme haben, müssen auf Spulen wärmegelagert werden, um das Material zu trocknen. Für diese Spulen ist Polycarbonat ein geeigneter Werkstoff, da es im Gegensatz zu Polystyrol eine höhere Wärmeformbeständigkeit aufweist.

Flansch mit TieOff-Haken zum Abbinden

Während die meisten Häfner-Spulen einen glatten Flanschrand aufweisen, sind die neuen 3D-Spulen mit TieOff-Haken sowie weiteren Abbindelöchern am Flanschumfang als Ausführungsvariante erhältlich, um den Monofildraht einfach abbinden zu können. Dies schont auch die Monofile vor Biegeschäden, die die spätere Verwendung erschweren könnten. Die Abbindehaken sind für die automatische, gleichmäßige Wicklung der Filamente ebenso wie für die Abwicklung in der AMS-Kassette vollkommen unkritisch, bieten dem Endnutzer jedoch eine erleichterte Handhabung.

Nachhaltigkeit und Service

Kunststoffspulen von Häfner & Krullmann leisten einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit: Sie werden aus bis zu 100 Prozent Rezyklat hergestellt und können nach Gebrauch vollständig dem Wertstoffkreislauf über die Gelbe Tonne wieder zugeführt werden.

Die 3D-Spulen sind für Kunden in den Ausführungen OF (Open Flange) und CF (Closed Flange) mit oder ohne TieOff-Haken stets ab Lager lieferbar. Zusätzlich bietet Häfner & Krullmann umfassende Beratungsleistungen, um Kunden bei der Auswahl der am besten geeigneten Spulen sowie der Klärung technischer Fragen und Frachtparameter zu unterstützen.

Über die Häfner & Krullmann GmbH

Seit der Gründung 1933 hat sich Häfner & Krullmann zu einem führenden europäischen Hersteller von Kunststoffspulen entwickelt. Die Expertise des Unternehmens fließt in über 1.400 Spulenvarianten, technische Teile und spezielle Müllbehälter für Haushalt und Medizin ein und beeinflusste die Entwicklung zahlreicher Normen.

An zwei Standorten in Leopoldshöhe verarbeiten über 160 Mitarbeitende jährlich über 5.000 Tonnen Kunststoffe. Höchste Qualität und Zuverlässigkeit sichert das inhabergeführte Familienunternehmen durch Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001 und 50001, ergänzt durch die Fertigung im Reinraum (Klasse 8) bei speziellen Anwendungen.

https://www.hafner-spools.com/