Strategische Bedeutung von Börsenmänteln

Volatile Märkte erschweren klassische IPOs. Der Börsenmantel wird zum strategischen Shortcut an den Kapitalmarkt - schneller, planbarer und mit weniger Marktrisiko für Unternehmen und Investoren

Gerade zu Zeiten volatiler Kapitalmärkte steigen die Anforderungen an klassische Börsengänge. In einem solchen Marktumfeld gewinnen Börsenmäntel zunehmend an strategischer Bedeutung.

Traditionelle IPO-Prozesse sind von langen Vorbereitungszeiten sowie hohen Kosten geprägt und nicht selten in einem höheren Maß abhängig vom Marktrisiko. Gerade in Phasen, in denen Kapitalmärkte empfindlich auf makroökonomische Entwicklungen oder geopolitische Spannungen reagieren, stellt der Zugang zur Börse über einen bestehenden Börsenmantel den effizienteren Weg an die Börse dar. Seit Monaten registriert die Instant IPO SE ein weiter steigendes Interesse von Unternehmen und Investoren an möglichst flexiblen Wegen an den Kapitalmarkt.

Ein Börsenmantel ist eine bereits börsengehandelte Gesellschaft ohne operatives Geschäft. Durch die Einbringung einer operativen Tätigkeit in die börsennotierte Struktur kann innerhalb kurzer Zeit ein Börsenlisting vollzogen werden. Unternehmen eröffnet das die Möglichkeit schneller Zugang zum Kapitalmarkt und zu institutionellen Investoren zu erhalten.

Gerade in der aktuellen Marktphase suchen immer mehr Unternehmen nach planbaren und effizienten Wegen an den Kapitalmarkt. Durch den Einsatz eines Börsenmantels können das Börsen-Timing gesteuert, die Zeit bis zum Börsenstart verkürzt und Marktrisiken erheblich reduziert werden.

Auch für Investoren entstehen dadurch neue Chancen. Sie können frühzeitig an der Transformation einer börsennotierten Struktur in ein wachstumsorientiertes operatives Unternehmen partizipieren.

Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden IPO-Marktes erwartet die Instant IPO SE, dass insbesondere Unternehmen, die Geschwindigkeit, Planungssicherheit und Kapitalmarktfähigkeit miteinander verbinden möchten, für ihren Gang an die Börse zum Börsenmantel optieren.

Die INSTANT IPO SE verfügt über die größte und hochwertigste Plattform börsengehandelter Mantelgesellschaften im deutschsprachigen Raum und bietet Unternehmen damit einen professionellen, strukturierten Zugang zum Kapitalmarkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

INSTANT IPO SE

Reiner Ehlerding

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069-34866945

web ..: https://www.instant-ipo.de

email : info@instant-ipo.de

Über INSTANT IPO

INSTANT IPO SE ist die europaweit erste, unabhängige Gesellschaft, die auf schnelle Börseneinführungen spezialisiert ist.

Als offizieller Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf setzt INSTANT IPO individuelle, zeit- und kosteneffiziente Börseneinführungen für Unternehmen jeder Branche um. Die Spezialexpertise von INSTANT IPO besteht neben der Umsetzung traditioneller Börsengänge (IPOs) oder reinen Handelsaufnahmen (Listings) insbesondere im Segment von Börsenmantel-/ SPAC-Transaktionen (Reverse IPO, Reverse Merger oder Reverse Takeover, Cold IPO), da Börsenmäntel an die Börse strebenden Unternehmen erhebliche Vorteile bieten.

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