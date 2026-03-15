Sitzhase Orange – Beflockter Osterhase Kantenhocker, Sitzhocker 28 cm

Der Sitzhase in Orange ist eine dekorative Osterfigur mit beflockter Oberfläche und einer Höhe von 28 cm. Als Kantenhocker gestaltet, kann der Hase mit seinen langen Beinen locker über Regale, Fensterbänke oder Tischkanten sitzen und so einen frühlingshaften Akzent im Wohnraum setzen.

Die kräftige orangefarbene Gestaltung steht für Wärme, Lebensfreude und Frühlingsstimmung. Dadurch wirkt die Figur besonders lebendig und setzt einen freundlichen Farbakzent zwischen neutralen Möbeln, Holzoberflächen oder hellen Dekoelementen. Gleichzeitig bleibt das Design schlicht genug, um sich harmonisch in unterschiedliche Wohnstile einzufügen.

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Die beflockte Oberfläche verleiht dem Hasen eine samtige, matte Struktur, die das Licht weich reflektiert und der Figur eine hochwertige Ausstrahlung gibt. Trotz seiner kompakten Maße besitzt der Sitzhase ausreichend Präsenz, um als eigenständige Osterdekoration zu wirken, ohne viel Platz zu beanspruchen.

Durch seine Größe und Form lässt sich der Kantenhocker vielseitig einsetzen. Ob auf der Fensterbank, im Regal, als Tischdekoration oder als Bestandteil einer Frühlingslandschaft – der Sitzhase sorgt für eine freundliche und saisonale Atmosphäre im Innenbereich.

Maße: ca. 10 × 10 × 28 cm

Farbe: Orange

Oberfläche: beflockt, samtige Haptik

Design: Sitzhase / Kantenhocker mit langen Beinen

Einsatzbereich: Innenbereich

Verwendung: Osterdekoration, Frühlingsdekoration, Fensterbank- oder Regalfigur.