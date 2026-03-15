Wochenrückblick KW 11-2026: Albtraum der Notenbanken! Öl bei 100 USD, Inflation und Märkte im Risk-Off!

Es war erneut eine negative Börsenwoche. Diesmal spürte man allerdings förmlich, wie sich die Märkte am Tropf des Ölpreises bewegten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Wall Street bekam den härteren Schlag ab, Europa hielt sich vergleichsweise stabil, allerdings eher aus Mangel an Alternativen als aus Stärke. Der Grundton bleibt klar: Solange der Konflikt mit Iran eskaliert und die Straße von Hormus blockiert ist, bleibt der Ölmarkt angespannt und damit die große Frage: Wie lange können Notenbanken noch Zinssenkungen in Aussicht stellen, wenn steigende Energiepreise die Inflation erneut anfachen?

Marktgeschehen: ‚Risk-Off' mit kurzer Erleichterung am Freitag!

Zum Wochenschluss gab es immerhin ein kurzes Aufatmen. Die ‚Core-PCE'-Inflation, der Fed-Lieblingsindikator, kam mit +0,4 % auf Monatsbasis im Rahmen der Erwartungen. Gleichzeitig überraschte der Konsum positiv: Personal Spending +0,4 % statt +0,3 % erwartet. Das ist grundsätzlich ein robustes Signal. Aber: Diese Zahlen spiegeln die Auswirkungen des Nahost-Schocks noch nicht wider. Sobald Energiepreise in dieser Höhe länger wirken, werden Wachstum und Inflation zeitversetzt reagieren und genau das beginnen die Märkte einzupreisen.

Die Konsequenz ist schon sichtbar: Für die kommenden Notenbanksitzungen gilt der Status quo als wahrscheinlichste Lösung. Aus zwei erwarteten Zinssenkungen in diesem Jahr wird am Markt zunehmend nur noch eine. Für die Fed ist das ein klassischer Zielkonflikt: Energieschock bedeutet weniger Wachstum und gleichzeitig mehr Inflation. Eine unangenehme Kombination.

Anleihen & Europa: Importabhängigkeit als Risiko!

Der Anleihemarkt reagierte scharf, besonders…

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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

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