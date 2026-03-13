Startseite Smart & Nett bietet innovative Remote-Praktikumsplätze für kreative Nachwuchstalente Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2026-03-13 18:00. München, 13.3.2026 – Das Münchner Kreativunternehmen Smart & Nett geht neue Wege in der Nachwuchsförderung: Ab sofort bietet das Unternehmen ortsunabhängige Praktikumsplätze im Homeoffice an. Ziel ist es, talentierte junge Menschen unabhängig von ihrem Wohnort zu erreichen und ihnen praxisnahe Einblicke in kreative und mediale Berufsfelder zu ermöglichen.

Mit dem neuen Remote-Praktikumsprogramm richtet sich Smart & Nett insbesondere an Studierende und Schüler*innen ab 16 Jahren aus den Bereichen Mediengestaltung, Eventmanagement und Salesmanagement, die praktische Erfahrungen in der Kreativ- und Medienbranche sammeln möchten.

Während des Praktikums erhalten die Teilnehmer*innen umfassende Einblicke in verschiedene Bereiche des Unternehmens – darunter Marketing, Buchproduktion sowie Musikveröffentlichungen. Zu den möglichen Tätigkeitsfeldern zählen unter anderem Gestaltungstechniken, Webdesign, Bildbearbeitung, Hörbuchschnitt, Buchsatz, Fotografie, Podcast-Produktion sowie Social-Media-Arbeit. Die Arbeit erfolgt vollständig remote und ermöglicht so maximale Flexibilität für die Praktikantinnen und Praktikanten.

„Mit unserem Remote-Praktikum möchten wir jungen Talenten den Einstieg in kreative Berufsfelder erleichtern – unabhängig davon, wo sie leben. Gleichzeitig gewinnen wir motivierte Nachwuchskräfte, die frische Ideen und digitale Kompetenzen mitbringen“, erklärt das Team von Smart & Nett.

Interessierte Bewerberinnen sollten gute Deutschkenntnisse, grundlegende Computerkenntnisse sowie einen eigenen Laptop oder ein Tablet mit Tastatur mitbringen. Eine Affinität zur Künstlichen Intelligenz, Interesse an Musik, Kunst und Literatur sowie Kenntnisse im Umgang mit sozialen Medien sind von Vorteil. Besonders willkommen sind Bewerbungen von Kandidatinnen mit Fähigkeiten in Programmierung, Ton- oder Bildbearbeitung sowie Kommunikation und Verhandlung am Telefon. Da das Praktikum im Homeoffice stattfindet, sind Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Kommunikationsfähigkeit wichtige Voraussetzungen.

Bewerbungen können per E-Mail unter Angabe des gewünschten Praktikumszeitraums (mindestens zwei Wochen) eingereicht werden.

Über Smart & Nett

Smart & Nett – gegründet von Dirk Walter und Veronika Peschkes – ist ein in München-Haidhausen ansässiges Kreativunternehmen. Mit seinen Geschäftsfeldern verbindet Smart & Nett Marketing, Künstlervermittlung, Verlagstätigkeit sowie Musikveröffentlichung. Anhang Größe Smart & Nett 400.74 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten

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