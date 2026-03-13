Take The Pain und 7us media group: Vier Awards für einen Song

Stuttgarter Rock-Projekt sorgt für weltweites Aufsehen - Song und Videoclip "You Say" viermal ausgezeichnet

Große Freude in Winnenden und Weilimdorf: Gleich vier (!) internationale Musik- und Video-Awards* feiern Hans Derer, CEO der Winnender Labelfamilie 7us Media Group GmbH, und der Stuttgarter Musiker Tommy Stark a.k.a Take The Pain. Dessen Song "You Say", im eleganten Industrial - 80er-Style a la Depeche Mode arrangiert, war bei arrivierten Festivals in New York und Los Angeles als "Bester Original Song" ausgezeichnet worden, der dazugehörige Videoclip, vom Berliner Kultregisseur Christian Pasquarello (SUM 1) in "Stranger Things"-Atmosphäre produziert, wurde sowohl in Tokio als auch bei den "Asian Videowards" in Indien als "Best Rock Music Video" bzw. "Best Videoclip" geehrt. "Wir gratulieren Tommy zu seinem Erfolg und werden alles daransetzen, dass auch die bislang zurückhaltenden deutschen Radioanstalten den Song vorstellen" sagt Hans Derer. Und fährt lächelnd fort: "Mit dem Lösen von ´Prophet im eigenen Land´- Problemen kennen wir uns seit 30 Jahren bestens aus - schließlich wurde `Lemon Tree´ anfänglich auch massiv abgelehnt."

"Qualität aber", so ist sich Derer sicher, "setzt sich durch". Und verweist auf positive Medien-Reaktionen aus ganz Europa: "Tommy Stark - Mastermind des enigmatischen Industrial-Pop-Act aus Stuttgart - hat genau das Gespür für den künstlerischen Zeitgeist und den atmosphärisch dichten Sound, der schon viel zu lange in den internationalen Playlists gefehlt hat", schreibt das größte Entertainment-Magazin Europas, "Musix". Und das österreichische Indie-Magazin Slam sekundiert: "Die EP von Take the Pain zeigt die Handschrift eines Könners - ein ambitioniertes Klangwerk". Auch die digitalen Reaktionen sind vielversprechend: Mit über 200.000 Streams auf Youtube und Spotify ist "You Say" auf dem Weg zum Indie-Hit. So grüßte die ebenso kraftvolle wie eingängige Single neben Marilyn Manson und Rammstein aus den Top 5 der Deutschen Alternativ-Charts (DAC), schaffte es bis auf Platz 4 beim Österreichischen Pendant, rangiert auf Platz 14 in Europa. Und auch in den Amazon-Download-Bestellern wird er inzwischen notiert. Als sicher wichtigsten Erfolgsfaktor allerdings sieht Stark selbst den Videoclip: "Dass kein Geringerer als Kult-Regisseur Christian Pasquariello sich angeboten hatte, den Clip zu drehen war ein echter Glücksfall. Schließlich ist er der Mann hinter dem apokalyptischen Spielfilm "SUM1" mit Iwan Rheon ("Game of Thrones")." Pasquariello, der in Ludwigsburg studierte und heute in Berlin lebt, ist auch durch seine Arbeit als Drehbuchautor für u.a. Kino-Filme für Didi Hallervorden bekannt. "Schon als ich diesen eleganten Track zum ersten Mal hörte, entspann sich eine Story, die ich unbedingt visualisieren wollte", erinnert er sich. Und das ist ihm in der Tat gelungen. Die Produktion, im "Look and Feel" der Kult-Serie "Stranger Things", hatte mehrere Wochen gedauert. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Schließlich war es erst der Clip, der die Türen zu den Nominierungen bei weltweit arrivierten Video-Festivals öffnete und letztlich zu den insgesamt vier Awards führte.

Grund genug für den Musikvermarkter 7us, diesen ebenso eleganten wie eingängigen Industrial-Track, der im Dezember erstmals an die deutschen Radios geschickt wurde im "Last Christmas"-Hype aber wohl untergegangen war, jetzt noch einmal neu zu veröffentlichen. Vielleicht öffnet ja der Videoclip nun einige Ohren für dieses außergewöhnliche Stück Musik im 80er-Synthpop-Flair. So wie weiland bei Aha, deren "Take on me" auch erst via Visualität zum Hit wurde... Dass für die Vermarktung mit Hans Derer jener Musik-Manager verantwortlich zeichnet, der in den 80ern Hits wie "People Are People" oder "Send Me An Angel" promotete, und in den 90ern ein Buch über Aha verfasste, kann da sicher nicht schaden….

Und tatsächlich kommt nun einige Bewegung in die Karriere des Stuttgarter Kreativ-Künstlers: Der Sender Regio-TV drehte bereits ein Feature über den Tausendsassa, Radios wie "Second Radio" oder "German Rock" haben den Track inzwischen auf ihre Playlist genommen. Und für die nächste "Berlin Video Week" im Juni wurde Take The Pain a.k.a. Stark ebenfalls als Special Guest eingeladen.

Doch der ruht sich nicht aus, sondern arbeitet gerade mit Hochdruck an seinem ersten Longplay-Album. Diesmal in Zusammenarbeit mit keinem geringeren als Erfolgsproduzent Ralv Milberg (Die Nerven u.a.). "Es scheint also endlich mal wieder spannend zu werden in der deutschen Musiklandschaft," so das Magazin "Yeah!" in seiner nächsten Ausgabe.

*Hier die vier internationalen Auszeichnungen für Video und Song "You Say" des Stuttgarter Pop-Acts Take The Pain, vermarktet von 7us us media Group GmbH, verlegt von Garden of Music:

1) Film and Cinematography Awards New York: Best Original Song

2) Los Angeles Music and Video Awards: Best Original Song

3) Asian Talent International Filmfestival, India: Best Videoclip

4) Tokyo Film and Screenplay Awards: Best Rock Music Video

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