Flaschenland gewinnt Shop Usability Award 2026 für "Best B2B Commerce Experience"

Flaschenland gewinnt den Shop Usability Award 2026 in der Kategorie "Best B2B Commerce Experience". Die Auszeichnung würdigt besonders nutzerfreundliche und innovative Online-Shops im E-Commerce.

Der Online-Shop der Flaschenland GmbH wurde beim Shop Usability Award 2026 als Sieger der Kategorie "Best B2B Commerce Experience" ausgezeichnet. Der Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen im deutschsprachigen E-Commerce und gilt als wichtige Branchenbühne für besonders nutzerfreundliche und innovative Online-Shops.

Mit der Auszeichnung würdigt die unabhängige Expertenjury die hohe Benutzerfreundlichkeit, die klare Navigation sowie die innovative Struktur des Online-Shops www.flaschenland.de . Beim Shop Usability Award werden jährlich mehrere hundert Online-Shops anhand zentraler Kriterien wie User Experience, Design, Innovation, Kundenorientierung und technischer Umsetzung bewertet.

Der Online-Shop von Flaschenland überzeugte die Jury insbesondere durch eine besonders übersichtliche Produktstruktur, leistungsfähige Such- und Filterfunktionen sowie eine Shoparchitektur, die komplexe B2B-Anforderungen mit einer intuitiven Bedienbarkeit verbindet. Laut Jury bietet der Shop eine "herausragende B2B Commerce Experience mit exzellenter Usability und innovativen Features".

"Der Award ist für uns eine besondere Anerkennung der Arbeit unseres gesamten Teams", sagt Robert Cipin, Geschäftsführer der Flaschenland GmbH. "Unser Ziel war immer, einen Online-Shop zu entwickeln, der auch bei komplexen B2B-Strukturen so einfach und intuitiv funktioniert wie moderne B2C-Shops."

Flaschenland gehört zu den führenden Online-Großhändlern für Flaschen, Gläser und Verpackungslösungen in Europa. Das Sortiment umfasst rund 4.000 Produkte und richtet sich an Unternehmen aus Lebensmittelproduktion, Gastronomie, Kosmetik und Handel sowie an Privatkunden.

Besonders hervorzuheben ist die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Flaschenland ist mit seinem Online-Shop europaweit aktiv und betreibt ein skalierbares Netzwerk lokalisierter E-Commerce-Auftritte, über das sowohl Geschäftskunden als auch Endverbraucher bedient werden.

Die Weiterentwicklung des Online-Shops wird standortübergreifend vorangetrieben. Während am Standort Leipzig insbesondere die Bereiche Marketing, Vertrieb, Technologie und Produktmanagement gesteuert werden, liegen am Standort Ransbach-Baumbach im Westerwald die Schwerpunkte in Logistik, Einkauf, Kundenservice sowie Finanzprozessen. Beide Standorte arbeiten eng zusammen und bilden gemeinsam das Fundament des E-Commerce-Geschäfts von Flaschenland.

Durch die Kombination aus moderner Shoptechnologie, internationaler Struktur und effizienter Logistik konnte Flaschenland einen skalierbaren Online-Shop aufbauen, der komplexe Anforderungen im digitalen Handel erfüllt und gleichzeitig eine besonders hohe Nutzerfreundlichkeit bietet.

Geschäftsführer Robert Cipin, der seit vielen Jahren im E-Commerce tätig ist, treibt gemeinsam mit seinem Team die kontinuierliche Weiterentwicklung des Online-Shops voran.

"Wir investieren sehr viel Zeit und Energie in die Optimierung unserer digitalen Prozesse und in eine möglichst einfache Customer Experience", so Cipin. "Der Shop Usability Award zeigt uns, dass dieser Weg der richtige ist."

Mit der Auszeichnung sieht sich das Unternehmen bestärkt, seinen Online-Shop kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue digitale Services für Kunden im europäischen E-Commerce zu schaffen.

Weitere Informationen:

https://www.flaschenland.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Flaschenland GmbH

Herr Robert Cipin

Am Kirchenwald 1

56235 Ransbach-Baumbach

Deutschland

fon ..: +49 2623 60 61 80

web ..: https://www.flaschenland.de/

email : r.cipin@flaschenland.de

Die Flaschenland GmbH mit Standorten in Ransbach-Baumbach (Westerwald) und Leipzig zählt zu den etablierten Onlinehändlern für Flaschen, Gläser und Verpackungslösungen in Europa. Das Unternehmen betreibt einen spezialisierten Online-Shop für Glas-, Kunststoff- und Verpackungsprodukte, der sich sowohl an Geschäftskunden aus der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und Pharmaindustrie als auch an Privatkunden richtet.

Das Sortiment umfasst mehrere tausend Produkte - darunter Glasflaschen, Kunststoffflaschen, Einmachgläser, Kosmetikverpackungen sowie umfangreiches Zubehör für das Abfüllen, Verpacken und Präsentieren von Produkten.

Flaschenland ist international ausgerichtet und bedient Kunden in zahlreichen europäischen Märkten über ein Netzwerk lokalisierter Online-Shops. Mehr als eine Million Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des Unternehmens.

Die Weiterentwicklung des Online-Shops erfolgt standortübergreifend. Während am Standort Leipzig insbesondere die Bereiche Marketing, Vertrieb, Technologie und Produktmanagement gesteuert werden, liegen am Standort Ransbach-Baumbach die Schwerpunkte in Logistik, Einkauf, Kundenservice und Finanzprozessen.

Ein zentraler Anspruch des Unternehmens ist es, hochwertige Verpackungslösungen mit einem modernen und nutzerfreundlichen Online-Einkaufserlebnis zu verbinden. Die Produkte stammen überwiegend aus europäischer Fertigung, insbesondere aus Deutschland und Italien. Dadurch können hohe Qualitätsstandards, kurze Lieferwege und eine zuverlässige Verfügbarkeit gewährleistet werden.

Mit einem klaren Fokus auf Service, Sortimentstiefe und kontinuierliche Weiterentwicklung des Online-Shops positioniert sich Flaschenland als moderner Partner für Verpackungslösungen im europäischen E-Commerce.

Pressekontakt:

Flaschenland GmbH c/o Design Offices Leipzig Post

Herr Robert Cipin

Augustuspl. 1-4

04109 Leipzig

fon ..: +49 2623 60 61 80

email : r.cipin@flaschenland.de